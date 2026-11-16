Galicia repartirá 40.000 alarmas para evitar que los bebés queden olvidados en el coche: “Sucede más de lo que pensamos”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. (David Cabezón / Xunta)

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El “síndrome del bebé olvidado” ocurre cuando un padre o una madre, por estrés, cansancio o un cambio inesperado en la rutina, deja a su hijo dentro del coche sin darse cuenta y, aunque los casos mortales son poco frecuentes en España, en los últimos años se han registrado varios durante episodios de temperaturas extremas. Ante ese riesgo, la Xunta de Galicia prevé distribuir de forma gratuita hasta 40.000 dispositivos de alerta desde el primer trimestre de 2027. Estarán destinados a familias con bebés y niños de hasta dos años.

El kit consiste en una alfombrilla con sensores que se instala en la silla infantil. Cuando el conductor apaga el motor, el dispositivo activa una alarma sonora progresiva que solo se detiene cuando el menor sale del sistema de retención. El mecanismo no necesita conexión a internet ni una aplicación móvil, una característica, lo que facilitará su uso.

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social e Igualdad, Ángeles Vázquez, anunciaron este lunes la medida tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, donde informaron que se destinará 1,35 millones de euros a la compra de los 40.000 dispositivos.

La iniciativa pretende adelantarse a la futura regulación europea: el Parlamento Europeo aprobó hace dos semanas la obligatoriedad de estos sistemas en todos los vehículos nuevos, aunque la Xunta calcula que la norma no será aplicable hasta 2031. El Gobierno gallego entregará los dispositivos sin costo a las familias, sin limitar la ayuda a quienes compren un vehículo nuevo.

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Cómo se obtiene

Los recién nacidos durante el primer trimestre de 2027 recibirán el sistema dentro de la cesta de bienvenida que la Xunta entrega en los hospitales a los padres, con artículos básicos para el bebé. Las familias con otros niños de hasta dos años podrán obtenerlo en los centros de salud, a través de sus pediatras.

Una niña en una sillita de coche (Europa Press)

Casos recientes en Galicia

El pasado mes de mayo, una niña de dos años de Brión, en A Coruña, falleció después de quedar olvidada dentro del coche de su padre, en un día en el que las temperaturas aumentaron en toda Galicia y que se situaron en ese municipio en unos 25 grados en las horas centrales del día. El padre había dejado a primera hora de la mañana al hermano mayor de la pequeña en el colegio, recibió una llamada telefónica y se despistó del recorrido que a diario él seguía para ir hacia la escuela infantil municipal. Después, fue directamente a su trabajo, ubicado a poca distancia, sin darse cuenta de que su hija de dos años seguía en el vehículo.

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En 2023 en O Porriño (Pontevedra) también falleció un niño de dos años por un golpe de calor cuando su madre se lo dejó olvidado en el coche. En lugar de llevarlo a la guardería, la mujer se fue a trabajar sin darse cuenta de que el menor permanecía dentro del coche.

La psicóloga perinatal Diana Sánchez explicó en entrevista con Infobae que el síndrome del bebé olvidado ocurre “más de lo que pensamos”. Lo vinculó con el estrés, la falta de descanso y el ritmo acelerado de vida, ya que “la sobrecarga laboral, el cansancio y la preocupación constante por las tareas pendientes reducen la atención y pueden favorecer estos descuidos”.

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La experta también advirtió que, en días de calor extremo, la temperatura dentro de un vehículo puede llegar a 60 grados en menos de una hora y esa exposición puede causar deshidratación, fallo multiorgánico e incluso la muerte. Por ello, reclamó campañas de sensibilización más claras sobre el riesgo de dejar a un menor en el coche durante el verano.

(Con información de Europa Press)