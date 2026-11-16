La Justicia obliga a una fábrica a pagar una indemnización de 80.000 € a dos trabajadoras: repetían el mismo gesto más de 2.000 veces por turno y acabaron con lesiones de codo y espalda

Dos trabajadoras ensamblan frigoríficos en una fábrica en Italia, caso que derivó en una indemnización judicial por lesiones derivadas del esfuerzo repetitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos trabajadoras de la fábrica de Electrolux en Susegana, localidad de la provincia italiana de Treviso, han recibido una indemnización conjunta de cerca de 80.000 euros tras demostrar que la compañía no adaptó sus tareas a sus condiciones y limitaciones, pese a los diagnósticos médicos que advertían sobre el deterioro físico que sufrían. El tribunal laboral de Treviso ha dictado dos sentencias casi idénticas que responsabilizan a la empresa de electrodomésticos de no proteger la salud de su personal.

Durante tres décadas, ambas operarias realizaron movimientos repetitivos con los brazos en la línea de producción de frigoríficos. Una de ellas llegó a ejecutar el mismo gesto hasta 2.600 veces por turno. Con el paso de los años, las dos mujeres han terminado desarrollando epicondilitis, una inflamación del codo, además del síndrome del túnel carpiano en la muñeca y discopatías lumbares, dolencias vinculadas al desgaste articular por el esfuerzo repetido.

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Tal y como se indica en los expedientes judiciales recogidos por el Corriere della Sera, ambas trabajadoras manifestaron los primeros signos de malestar en las extremidades superiores hace más de once años, en 2015. Entre los síntomas, estaban alteraciones en la sensibilidad de la mano, conocidas como parestesias. A pesar de esas señales, la compañía mantuvo a las operarias en los mismos puestos durante años.

Además, la jueza a cargo de una de las causas sostuvo que “la persistencia de la exposición de la demandante a tareas extenuantes constituye un indicio de culpa del empleador”. Y remarcó que una de las trabajadoras continuó en su puesto “a pesar de que la empresa era consciente del riesgo y de las limitaciones expresadas por el médico competente”, ya que contaba con evaluaciones realizadas por los profesionales de salud laboral de la empresa.

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Un mazo de madera descansa sobre su base en el estrado frente al sillón de un tribunal de justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tareas provocaron las lesiones

Los movimientos examinados por la justicia incluían levantar y colocar manualmente las puertas de los frigoríficos, sostener esas piezas en alto mientras se fijaban, insertar cajones y desplazar los electrodomésticos terminados. Una de las demandantes relató que el uso continuo de destornilladores eléctricos para ajustar bisagras, puertas, travesaños del motor e instalaciones eléctricas fue lo que provocó que acabara padeciendo síndrome del túnel carpiano.

En su recurso, una de las operarias remarcó “la permanencia en tareas manuales pese al cuadro patológico ya diagnosticado”, una declaración que fue clave para que el tribunal considerara probada la responsabilidad empresarial.

Ambas demandantes también denunciaron los elevados ritmos de trabajo impuestos en la planta y la escasez de descansos para poder recuperarse físicamente. De acuerdo con la sentencia, las líneas de producción “habrían funcionado a una velocidad impuesta, con ciclos repetidos sin tiempos muertos y pausas limitadas”, que se reducían a un corte de diez minutos, otro de siete minutos y cuarenta minutos para el almuerzo.

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El reconocimiento previo del Instituto de Seguros

Antes de llegar a los tribunales, el Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes de Trabajo (INAIL en Italia) ya había reconocido a las dos operarias un grado de discapacidad del 18% y del 20%, respectivamente. Pero ese reconocimiento no cubría la totalidad del perjuicio sufrido, por lo que ambas recurrieron a la Justicia para reclamar el denominado “diferencial”, es decir, la parte del daño que el seguro estatal no compensaba.

Miles de personas salieron a las calles de Madrid para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Bajo el lema 'Salarios, vivienda y democracia', los manifestantes exigen mejores condiciones laborales y el fin de la precariedad.

Los recursos, presentados el 10 de junio de 2022, derivaron en las dos sentencias dictadas el 20 y el 31 de octubre, que ordenaron a Electrolux pagar poco más de 38.000 euros a una de las trabajadoras y 33.000 euros a la otra, cantidades a las que se suman la actualización monetaria, los intereses correspondientes y el reembolso de los costes legales.

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Los abogados defensores de ambas operarias, junto con los representantes sindicales, calificaron el resultado de las causas de “especial valor e interés”, ya que “tras investigaciones testimoniales y periciales sumamente completas y complejas, se confirma la vulneración de las normas sobre seguridad en el trabajo y el perjuicio injusto sufrido por los trabajadores, sobre todo mujeres, de la línea de producción de frigoríficos”.