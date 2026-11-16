España

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Aquí está los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas (Infobae)
Guardar

Conoce enseguida los ganadoresdel sorteo 3 de las 14:00 horas de la Triplex de la Once de este lunes 16 de noviembre celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados de la Triplex de la Once

Fecha: 16 de noviembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 3, 1, 6.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Galicia repartirá 40.000 alarmas para evitar que los bebés queden olvidados en el coche: “Sucede más de lo que pensamos”

Se trata de sensores que avisan al conductor si el niño permanece en el coche después de apagar el motor. Aunque las muertes por este tipo de descuidos son poco frecuentes en España, en los últimos años se han registrado varios casos durante olas de calor

Galicia repartirá 40.000 alarmas para evitar que los bebés queden olvidados en el coche: “Sucede más de lo que pensamos”

La Guardia Civil sabía que miles de migrantes preparaban una entrada masiva en Ceuta, pero no previó que Marruecos les dejaría pasar

Un informe de 55 páginas remitido a la jueza María Tardón revela que la Benemérita conocía las convocatorias para cruzar a nado y saltar la valla, pero consideró poco probable que se produjera una entrada masiva

La Guardia Civil sabía que miles de migrantes preparaban una entrada masiva en Ceuta, pero no previó que Marruecos les dejaría pasar

Karlos Arguiñano publica su 13.º libro de cocina con 495 nuevas recetas: “Me da pena la gente que no cocina; nadie tiene tiempo para unas albóndigas, pero todos van al gimnasio”

El cocinero publica su particular ‘Biblia’ este próximo 18 de noviembre, un libro que incluye casi medio millar de recetas probadas al milímetro y que siempre ‘salen a la primera’

Karlos Arguiñano publica su 13.º libro de cocina con 495 nuevas recetas: “Me da pena la gente que no cocina; nadie tiene tiempo para unas albóndigas, pero todos van al gimnasio”

La Justicia obliga a una fábrica a pagar una indemnización de 80.000 € a dos trabajadoras: repetían el mismo gesto más de 2.000 veces por turno y acabaron con lesiones de codo y espalda

Ambas trabajadoras, que llevaban 30 años trabajando en Electrolux, demostraron que la empresa no adaptó sus tareas a sus condiciones y limitaciones, pese a los diagnósticos médicos que advertían sobre el deterioro físico que sufrían desde 2015

La Justicia obliga a una fábrica a pagar una indemnización de 80.000 € a dos trabajadoras: repetían el mismo gesto más de 2.000 veces por turno y acabaron con lesiones de codo y espalda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

La Guardia Civil sabía que miles de migrantes preparaban una entrada masiva en Ceuta, pero no previó que Marruecos les dejaría pasar

Cuatro embarcaciones marroquíes persiguen a un catamarán español que se dirigía a Canarias y fuerzan a sus ocho tripulantes a pedir auxilio

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

El sustituto del juez Peinado en el ‘caso Begoña Gómez’ pide a Google que no borre el software de la Complutense ante el riesgo de que desaparezcan pruebas clave

ECONOMÍA

La Justicia obliga a una fábrica a pagar una indemnización de 80.000 € a dos trabajadoras: repetían el mismo gesto más de 2.000 veces por turno y acabaron con lesiones de codo y espalda

La Justicia obliga a una fábrica a pagar una indemnización de 80.000 € a dos trabajadoras: repetían el mismo gesto más de 2.000 veces por turno y acabaron con lesiones de codo y espalda

Un hombre de 86 años modifica el testamento para desheredar a su hija y dejar como heredera universal a su cuidadora y con un seguro de vida de 250.000 euros: la Justicia lo declara nulo

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

A la venta en Wallapop un antiguo vagón del Tranvía Azul del Tibidabo de Barcelona por 44.700 euros: “Una auténtica joya con más de 125 años de historia”

Frente Amplio anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: recuperar la jubilación a los 65 años, subir las pensiones mínimas hasta el SMI y comedores escolares gratuitos

DEPORTES

Pep Guardiola, sobre la selección española: “Si hubiera habido un estado catalán habría jugado con Catalunya porque soy de Santpedor, pero en ese momento no era viable”

Pep Guardiola, sobre la selección española: “Si hubiera habido un estado catalán habría jugado con Catalunya porque soy de Santpedor, pero en ese momento no era viable”

Joana Sanz estalla en redes sociales contra Dani Alves: “Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra