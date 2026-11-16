Julio González de Buitrago, excocinero de la Moncloa: “Carmen Romero no estaba dispuesta a dejar su trabajo y fue Felipe González quien se hizo cargo de algunas cuestiones domésticas”

Felipe González y Carmen Romero llegaron a la Moncloa en 1982 (Archivo ABC / Jaime Pato)

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Julio González de Buitrago fue jefe de cocina de La Moncloa durante 32 años, tres décadas durante las que conoció a fondo a los primeros presidentes de la democracia española y, por supuesto, a sus familias. Aprendió sus recetas favoritas, anotó cuidadosamente sus manías y prestó servicio a cada uno de ellos hasta su jubilación, en noviembre de 2011.

El chef trabajó como líder de las cocinas en la sede de la Presidencia desde la llegada de Adolfo Suárez hasta los inicios de la primera legislatura de Mariano Rajoy. Sus experiencias, secretos y anécdotas se recogen en su libro ‘La cocina de Moncloa’ (Espasa, 2014), donde narra historias de cada uno de los presidentes, reyes, diplomáticos y políticos internacionales que comieron en su mesa.

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Con especial cariño recordaba el cocinero la presencia de Felipe González, presidente socialista que ocupó el palacio entre 1982 y 1996. “La familia que estaba a punto de llegar nada tenía que ver con las anteriores. Un matrimonio mucho más joven, con ideas progresistas y costumbres renovadoras, que venía de familias trabajadoras y sabía lo que era empezar desde abajo”, narraba el exchef de Moncloa.

Aunque González y su familia no tenían grandes pretensiones ni manías a la hora de cocinar, los trabajadores del Palacio les ofrecieron sus mejores recetas desde los inicios. “La nueva familia presidencial prefería los guisos tradicionales y las comidas muy sencillas”, escribía Julio González de Buitrago en su libro. “Cuando llegaba el buen tiempo, los gazpachos y las frituras típicas andaluzas estaban a la orden del día”. En las épocas frías, en cambio, los estofados y platos de cuchara salían a colación.

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Sus gustos, sin embargo, se fueron refinando con el paso del tiempo. “Yo siempre dije que los González aprendieron a comer durante los años que vivieron en el Palacio de la Moncloa; cuando se fueron, la cocina de alto nivel ya no tenía secretos para ellos”, cuenta el cocinero. Entre los favoritos de Felipe, el chef destaca aperitivos como el jamón o el lomo, acompañados con un vino de Rioja, y recetas como el rabo de toro estofado y el marmitako de bonito.

Carmen Romero, primera dama y profesora

El cocinero define una estrecha relación con Felipe y con su entonces mujer, Carmen Romero, aunque más aún con el presidente, quien desde el principio se mostró interesado en aquello que ocurría en los fogones de la Moncloa. “La esposa del presidente, con treinta y seis años, era una mujer dinámica y moderna, que no estaba dispuesta a dejar a un lado su trabajo de profesora en un instituto por el hecho de que su marido fuera el presidente del Gobierno”, narra el cocinero.

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Felipe González y Carmen Romero llegaron a la Moncloa en 1982 (Grupo Grosby)

La exmujer de González salía a trabajar todos los días, por lo que no se ocupaba de la actividad de palacio de la misma manera que sí lo hacían sus predecesoras. “Para asombro de todos, fue el propio presidente el que se hizo cargo de algunas de las cuestiones domésticas. Ninguno de sus antecesores había descendido a los sótanos, excepto en alguna que otra ocasión, pero Felipe González era un gran aficionado a los fogones y se dejaba caer por allí con relativa frecuencia”.

El presidente socialista preparaba incluso sus propias recetas, platos especiales para los que el equipo de cocina le facilitaba los ingredientes. Más concretamente, el cocinero recuerda una receta de pescado que González preparó con asiduidad. “Desde su tierra le traían unos magníficos ejemplares de dentón y, ni corto ni perezoso, se bajaba con el pescado en brazos para prepararlo a la sal. Nosotros le facilitábamos los ingredientes y el presidente se tomaba con nosotros un vino y una tapa de jamón, que cortaba él mismo sobre la marcha, para ofrecernos a todos”.

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En cuanto a Carmen Romero, el cocinero recuerda que “no sentía ninguna afición por la cocina ni tenía interés alguno por pensar menús o decidir qué platos se servirían en un almuerzo oficial. Bastante tenía con atender a su familia, seguir los estudios de los chicos, preparar sus clases de lengua y literatura en el instituto y cumplir con sus obligaciones como esposa del presidente”. La define como una mujer de carácter tranquilo y simpática, sonriente y sencilla. “Nunca pedía nada especial y daba muy poca guerra para comer”.