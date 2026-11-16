España

Las viviendas españolas cambian de manos: los extranjeros disparan las compras a máximos históricos hasta aumentar un 49% en cinco años

Las operaciones de compradores internacionales representan ya el 16,05% del mercado residencial español

Un hombre y una mujer de espaldas observan carteles con fotos y precios de propiedades en venta en el ventanal de una inmobiliaria.
Una pareja extranjera consulta los anuncios y los precios de viviendas en venta en Málaga.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mercado inmobiliario español tiene cada vez más compradores internacionales. La presencia de ciudadanos extranjeros en las operaciones de compraventa de viviendas ha crecido un 49% en los últimos cinco años, hasta alcanzar el 16,05% del total de transacciones registradas en el tercer trimestre de 2026. En cifras absolutas, algo más de 26.300 viviendas cambiaron de propietario entre julio y septiembre con un comprador de otra nacionalidad, según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

El avance supone un incremento de 5,28 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2021, cuando los extranjeros representaban el 10,77% de las operaciones. La evolución confirma el creciente protagonismo de la demanda internacional en el mercado residencial, aunque su presencia dista de ser homogénea y se concentra especialmente en las zonas costeras y los territorios insulares.

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Por comunidades autónomas, Baleares encabeza la clasificación. Allí, el 37,19% de las compraventas corresponde a ciudadanos extranjeros, frente al 34,34% registrado cinco años antes. La Comunitat Valenciana ocupa el segundo puesto, con un 30,41%, después de experimentar uno de los mayores incrementos del país: 10,73 puntos porcentuales desde 2021. Canarias completa los primeros puestos, con un 25,42%, mientras que Murcia alcanza el 23,02%.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Alicante roza el 50% de las compras de casas por extranjeros

La fotografía provincial revela una concentración todavía más acusada de la demanda internacional. Alicante lidera el ranking nacional: el 46,46% de las viviendas vendidas en el tercer trimestre de 2026 tuvo como comprador a un ciudadano extranjero. La cifra supone un salto de casi 13 puntos respecto al 33,48% registrado en el mismo periodo de 2021 y sitúa a la provincia muy cerca de que una de cada dos operaciones dependa de este perfil de comprador.

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Málaga ocupa la segunda posición, con un 38,83% de las compraventas, frente al 26,53% de cinco años atrás. Baleares se mantiene en el 37,19%, mientras que Santa Cruz de Tenerife registra un 28,99%. Murcia, con un 23,02%, Las Palmas, con un 22,45%, Girona, con un 21,44%, y Almería, con un 21,05%, también presentan una elevada presencia de compradores internacionales.

El crecimiento tampoco se limita a los destinos tradicionalmente vinculados al turismo residencial. Barcelona ha pasado del 8,61% al 16,52% de operaciones protagonizadas por extranjeros en cinco años, mientras que Tarragona ha avanzado del 11,66% al 17,12%. Ambos territorios reflejan cómo la demanda exterior está ganando terreno en otras zonas del litoral mediterráneo.

A juicio de Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, el incremento del 49% en el peso de los compradores extranjeros durante los últimos cinco años “confirma la consolidación de esta demanda como uno de los componentes relevantes del mercado residencial español”.

Incide que la presencia de compradores foráneos “ha aumentado de forma considerable, aunque con diferencias muy marcadas entre territorios. La evolución de la Comunitat Valenciana resulta especialmente significativa, ya que ha ganado más de diez puntos porcentuales y se aproxima a una de cada tres compraventas”.

Casa con un cartel de 'se vende' (Europa Press)
Casa con un cartel de 'se vende' (Europa Press)

Solo el 3% de viviendas en Extremadura las adquieren compradores internacionales

El mapa inmobiliario presenta importantes contrastes. En el extremo opuesto se encuentran Extremadura, donde los extranjeros representan únicamente el 3,08% de las compraventas, Cantabria (3,92%) y Galicia (3,98%). También registran porcentajes reducidos el País Vasco (5,30%) y Castilla y León (6,04%). Aunque parten de niveles mucho más bajos, estas comunidades también han experimentado avances durante el último lustro.

Font considera que el comportamiento de las provincias demuestra que el interés internacional se está extendiendo más allá de los enclaves turísticos habituales. “La evolución provincial demuestra que el atractivo para el comprador internacional no se limita a los destinos tradicionalmente asociados al turismo residencial. Alicante y Málaga mantienen una posición destacada, pero también resulta relevante el avance de Almería, Barcelona y Tarragona”.

Subraya que en provincias donde la participación extranjera se aproxima o supera el 40%, “este perfil de comprador tiene un peso determinante en la actividad del mercado y debe tenerse en cuenta al analizar su comportamiento”.

Tipos de interés, financiación y oferta, determinantes para la evolución del mercado

La evolución del apetito de los extranjeros por el ladrillo español de los próximos años dependerá de varios factores económicos y regulatorios. Entre ellos destacan el acceso a la financiación, la evolución de los tipos de interés, la disponibilidad de viviendas y la seguridad jurídica. Estos factores serán determinantes para mantener el atractivo de España frente a otros mercados europeos.

El responsable de Estudios de Pisos.com advierte de que no basta con observar el crecimiento de las operaciones internacionales, sino que también será necesario analizar su continuidad y su distribución territorial.

“De cara a los próximos años, será importante observar cómo evoluciona esta demanda y qué capacidad tiene el mercado residencial español para mantener su atractivo internacional. La evolución de los tipos de interés, las condiciones de financiación, la oferta disponible y la seguridad jurídica serán factores determinantes para que España siga siendo un destino competitivo frente a otros mercados europeos”, incide Font.

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