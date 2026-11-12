La película basada en un personaje de Dr. Seuss que vuelve 23 años después para recordar que hay que “liarla parda”: “A los niños de ahora no les veo rodilleras. Ahora la lían con el móvil”

Arturo Valls y Dani Martínez dan vida a Gato y Gofre en ‘El gato con sombrero’, una nueva película animada basada en el clásico de Dr. Sauss.

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Corría el año 1957 cuando el escritor y caturicurista Theodor Seuss Geisel, alias Dr. Seuss, publicó El gato con sombrero, una historia sobre un felino antropomórfico con un sombrero blanco y rojo cuya tarea no era otra que acudir a las casas de los niños para armar la de San Quintín. ¿El objetivo? Su diversión. El libro revolucionó la literatura infantil estadounidense... para años después horrorizar a críticos, madres, padres y niños, por supuesto. En 2003 llegó la película de acción real del director Bo Welch con Mike Myers (Shrek) como el famoso Gato. Con el rostro maquillado de blanco y un pelaje más malrollero que el de Taylor Swift y cía en Cats (2019), la película, producida por Imagine Entertainment con un presupuesto de 90 millones, pasó a la historia por motivos que poco tenían que ver con sus virtudes cinematográficas. La crítica la tachó de “amasijo vulgar” y “abominación”. “Es como ser atropellado por un camión de basura que retrocede y te descarga encima. Es una parodia vulgar y descuidada, una de las películas infantiles más repulsivas de la historia”, escribió la revista Slate.

Más de dos décadas después, parece que Warner Bros. ha salido al rescate para redimir al personaje. Los directores y guionistas Alessandro Carloni (Kung Fu Panda 3) y Erica Rivinoja (Borat, película secuela, Lluvia de albóndigas 2) han apostado por la animación, cuyo resultado es una nueva versión mucho más amable, tierna y colorida que tiene como protagonistas a Sebastián y Gabby, dos hermanos que, muy a su pesar, se mudan de ciudad por el trabajo de su madre. Y ahí está Gato para hacérselo un poco más llevadero... aunque entre medias robe del I.I.I.I. (Instituto para la Institución de la Imaginación y la Inspiración, S.L.) un reloj mágico capaz de retroceder en el tiempo despertando a una criatura maligna.

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“Liarla parda forma parte de la infancia”

En la versión española, el encargado de dar voz al protagonista es Arturo Valls (Bill Hader en la versión original): “Es un personaje caótico, divertido, que se dedica a entretener y a cambiar la energía de la gente; tenía un poco que ver conmigo y con mi oficio”, reconoce el popular presentador en una entrevista con Infobae España, que se enfrenta a su enésimo papel de doblaje. Le acompaña Dani Martínez (Matt Berry) como Gofre, el pez mascota de Sebastián, de aires intelectuales y humor sarcástico, que intentará poner algo de cordura entre tanto caos del felino. “El tono que tenía era como más cultureta. Pero a mí me apetecía caricaturizarlo más”, reconoce el también humorista y presentador.

En esta aventura, mientras Gato se propone el reto de devolverle el entusiasmo por la música a la adolescente Gabby, que toca en la banda del colegio y que lo quiere dejar porque no le parece lo suficientemente guay, Sebastián busca recuperar la complicidad que tenía con su hermana antes de que creciera. Un viaje que en el proceso reivindicará la creatividad al más puro estilo Toy Story en una era en la que los algoritmos y las pantallas son el pan de cada día de los niños. Si es que consiguen ver la película sin distracciones por una iPad, claro.

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“Liarla parda forma parte de la infancia”, dice en un momento el personaje al que da vida Martínez. “Yo sí que reivindico liarla, o sea, métete en el charco. Por favor, mánchate, ensúciate. Intenta colarte en esa casa abandonada”, apunta Valls, mientras que Martínez rememora: “Nosotros, para escuchar cierta música, teníamos que ir a cierto sitio. Yo me acuerdo hasta de escuchar muchas canciones en los coches de choque”. Pero ahora los dispositivos electrónicos han cambiado hasta su forma de relacionarse. “Pierde toda esa espontaneidad, esa creatividad. Se pierden muchas cosas, pese a que las pantallas te pueden dar mucho y tienen su uso bueno”, reflexiona Martínez. “No me he fijado mucho, pero yo a los niños de ahora no les veo rodilleras”, añade, para Valls recoger su testigo: “Ahora sí la lías es con el móvil”.

(Foto: Captura/@Warner Bros. Pictures Latinoamérica)

La película también dedica un pequeño espacio a hablar de la crisis de atención que afecta ya no solo a las nuevas generaciones, sino también a los adultos. En un determinado punto de la cinta, Gofre nada de un punto a otro del plano en un mar que se encuentra en el interior de una caja durante cerca de 40 segundos mientras resopla. Con el plano fijo, no se oye ni se ve nada más. “Eso es una reivindicación de pausar la vida”, afirma Valls, que ejemplifica con la cada vez más malacostumbre de ver películas a doble velocidad. “Me parece una aberración. Pero, por favor, qué prisa hay”.

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El gato con sombrero no es únicamente una invitación a recuperar el juego. La ficción, que en los últimos años ha mostrado un viraje en el rol maternal —como se ha visto, por ejemplo, en Madres paralelas o en Titane— y paternal —desde Valor sentimental a Los domingos—, en esta ocasión, también retrata los sacrificios que hacen los padres por sus hijos y los sueños que dejan atrás. La mudanza de Sebastián y Gabby, que los dos hermanos viven inicialmente como una injusticia, sirve para recordar que detrás de las decisiones de su madre, Carmen, existen preocupaciones que los niños no siempre llegan a entender. En su caso, es la creatividad.

(Foto: Captura/@Warner Bros. Pictures Latinoamérica)

“A veces nuestros padres hacen cosas por nosotros que de pequeños no vemos o no valoramos, porque no te las van a contar, no te las van a explicar”, apunta Valls. “El día a día de cualquier niño es todo el rato las decisiones de sus padres, y muchas, cuando éramos niños, nos parecían superinjustas”, recuerda el presentador de Martínez y Hermanos, que cree que la película puede ayudar a los más pequeños a ponerse en la piel de sus padres. “Hay una cosa muy tierna y muy dura al mismo tiempo, que es cuando conoces las inquietudes truncadas de tus padres”, añade Valls, que encuentra un ejemplo en su propia familia. “Mi padre es un showman frustrado. A él le hubiera encantado dedicarse a esto, pero las circunstancias de la vida hacían que te tuvieras que dedicar a otra cosa”, insiste.

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