Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

Disturbios tras la manifestación por la huelga general del 11N en el centro de Barcelona, a 11 de noviembre de 2026 (Lorena Sopêna / Europa Press)

La huelga general por la vivienda del 11 de noviembre movilizó a cientos de miles de personas en toda España, según cifras del Gobierno, mientras que el Sindicato de Inquilinas eleva la cifra a varios millones en todo el país. La jornada dejó decenas de detenidos y los participantes denuncian la actuación policial, con cargas y gas pimienta para dispersar a los manifestantes pacíficos. A poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y tras un mes de precampaña, todas las encuestas apuntan a un eventual gobierno del PP con Vox.

Esta noche, a las 00:00 de la madrugada del viernes, arrancan oficialmente los 15 días de campaña electoral. Este jueves, el PSOE celebra un acto en Sevilla a las 19:00, Feijóo lo hará en Badalona junto a Albiol con la pegada de carteles, Colau encabezará un acto en el barrio madrileño de Vallecas a las 18:00 y Montero celebrará el suyo en el Espacio Rastro de Madrid, también a las 19:00, junto a Belarra. Abascal, en cambio, reserva la apertura oficial de Vox para mañana viernes 13, a las 20:00 en la Plaza de Colón de Madrid.

También este jueves, la Diputación Permanente del Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno: el primero, con medidas como la prórroga de alquileres y la suspensión de desahucios, tiene previsto convalidarse con el apoyo del PNV, mientras que el segundo, que prevé indemnizar al inquilino si el propietario no renueva el contrato, será rechazado.