Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

La huelga general por la vivienda del 11 de noviembre movilizó a cientos de miles de personas en toda España, según cifras del Gobierno, mientras que el Sindicato de Inquilinas eleva la cifra a varios millones en todo el país. La jornada dejó decenas de detenidos y los participantes denuncian la actuación policial, con cargas y gas pimienta para dispersar a los manifestantes pacíficos. A poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y tras un mes de precampaña, todas las encuestas apuntan a un eventual gobierno del PP con Vox.
Esta noche, a las 00:00 de la madrugada del viernes, arrancan oficialmente los 15 días de campaña electoral. Este jueves, el PSOE celebra un acto en Sevilla a las 19:00, Feijóo lo hará en Badalona junto a Albiol con la pegada de carteles, Colau encabezará un acto en el barrio madrileño de Vallecas a las 18:00 y Montero celebrará el suyo en el Espacio Rastro de Madrid, también a las 19:00, junto a Belarra. Abascal, en cambio, reserva la apertura oficial de Vox para mañana viernes 13, a las 20:00 en la Plaza de Colón de Madrid.
También este jueves, la Diputación Permanente del Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno: el primero, con medidas como la prórroga de alquileres y la suspensión de desahucios, tiene previsto convalidarse con el apoyo del PNV, mientras que el segundo, que prevé indemnizar al inquilino si el propietario no renueva el contrato, será rechazado.
En pocas líneas:
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ARTÍCULO DE INFOBAE
El PP presenta su programa electoral para concurrir a las elecciones generales del 29-N: “El proyecto no tiene unicornios, dice la verdad”
El PP califica el texto como un proyecto de “reconstrucción nacional”. La primera medida plantea una auditoría, durante los primeros 100 días de Gobierno, de todo el gasto público, la Administración, los organismos y las empresas del Estado
El presidente del PP y candidato para el 29N, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes el programa electoral con el que el partido concurre a las elecciones generales. En un acto en Madrid que ha congregado a la plana mayor del partido, el líder popular y la vicesecretaria Alma Ezcurra, la responsable de la elaboración del texto, han definido el paquete de medidas como un “proyecto de reconstrucción nacional” para “reparar el daño causado en los últimos ocho años, impedir que se repita y abrir una nueva etapa democrática”.
El Congreso vota hoy los decretos de vivienda
La Diputación Permanente del Congreso vota este jueves la convalidación de los dos decretos de vivienda del Gobierno, vigentes desde su publicación en el BOE el 7 de octubre, en la víspera del arranque de la campaña electoral y un día después de la huelga general por la vivienda.
Con las Cortes disueltas, este órgano de 69 diputados reparte el voto en dos bloques de 34 escaños cada uno, lo que deja en manos del PNV la decisión final. Los nacionalistas vascos ya han confirmado que mantendrán la misma postura de octubre: apoyarán el decreto más amplio, que incluye la prohibición de desahucios a personas vulnerables, préstamos de hasta 50.000 euros gestionados por el ICO y límites a la compra especulativa por fondos buitre, permitiendo su convalidación por 35 votos frente a 34. Rechazarán el segundo decreto, sin embargo, que obliga al propietario a indemnizar al inquilino si no renueva el contrato tras cinco años, y que por tanto no logrará mayoría suficiente.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Los 8 momentos de la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en ‘El Hormiguero’: “El 29-N lo siento por Sánchez, pero no hay huelga, y vamos a ver qué opinan los españoles”
Entre otras promesas que ha realizado durante la entrevista, destaca la de lograr sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE): “Si no los apruebo en 2027, convoco elecciones”, ha asegurado el candidato del PP
Pablo Motos ha empezado fuerte. El presentador de El Hormiguero ha comenzado dejando claro que ha invitado a los dos posibles candidatos “reales” a presidir el Gobierno de España tras las elecciones del 29 de noviembre y que solo uno había aceptado. Molesto con el rechazo de Pedro Sánchez, ha enumerado las preguntas que querría hacerle, que “por qué se fue de vacaciones mientras invadían nuestro país”, que “si está a favor o en contra de los okupas”, o que si pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero, entre muchas otras. Y después ya ha dado la bienvenida a Alberto Nuñez Feijóo, candidato del PP.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Una España en huelga grita “alto y claro” que quiere “vivir y no sobrevivir”: éxito total para los sindicatos, fracaso para la CEOE, más de 50 detenidos y un Gobierno ausente
Cientos de miles de personas se manifiestan en toda España pese a la lluvia por el derecho a la vivienda y contra los salarios y los precios
España ha gritado este miércoles alto y claro que “quiere vivir y no sobrevivir”. Primero, con una huelga general, y al término del día, saliendo a las calles a manifestarse por los bajos salarios, la vivienda y los precios. Respecto al parón —con unas características inéditas y el primero en 14 años—, para los sindicatos ha sido “todo un éxito” y para las patronales, como era de esperar, un “fracaso”, cifrando el seguimiento medio por debajo del 5%. Lo cierto es que hoy en día es complicado conocer con exactitud el seguimiento, ya que la referencia de la demanda en electricidad, el termómetro que sirve para medir el seguimiento, solo se aprecia con claridad en la producción industrial y las oficinas, pero no tiene en cuenta otras cuestiones como el teletrabajo. No obstante, el consumo eléctrico real casi se ha igualado al previsto en el tramo final del día.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia
Los sondeos publicados este lunes sitúan a los populares en primera posición, pero reflejan una recuperación de los socialistas
A tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Popular mantiene su posición como primera fuerza política y conserva, junto a Vox, una mayoría absoluta en el Congreso. Las últimas encuestas publicadas este lunes por El País, la Cadena SER, ABC y La Razón dibujan un escenario favorable al bloque de la derecha después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), aunque ofrecen diagnósticos diferentes sobre la evolución del PSOE y las posibilidades de Pedro Sánchez de recortar distancias con Alberto Núñez Feijóo.