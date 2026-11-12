Cobertura en vivo
EN VIVO
España

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Disturbios tras la manifestación por la huelga general del 11N en el centro de Barcelona, a 11 de noviembre de 2026 (Lorena Sopêna / Europa Press)
Disturbios tras la manifestación por la huelga general del 11N en el centro de Barcelona, a 11 de noviembre de 2026 (Lorena Sopêna / Europa Press)

La huelga general por la vivienda del 11 de noviembre movilizó a cientos de miles de personas en toda España, según cifras del Gobierno, mientras que el Sindicato de Inquilinas eleva la cifra a varios millones en todo el país. La jornada dejó decenas de detenidos y los participantes denuncian la actuación policial, con cargas y gas pimienta para dispersar a los manifestantes pacíficos. A poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y tras un mes de precampaña, todas las encuestas apuntan a un eventual gobierno del PP con Vox.

Esta noche, a las 00:00 de la madrugada del viernes, arrancan oficialmente los 15 días de campaña electoral. Este jueves, el PSOE celebra un acto en Sevilla a las 19:00, Feijóo lo hará en Badalona junto a Albiol con la pegada de carteles, Colau encabezará un acto en el barrio madrileño de Vallecas a las 18:00 y Montero celebrará el suyo en el Espacio Rastro de Madrid, también a las 19:00, junto a Belarra. Abascal, en cambio, reserva la apertura oficial de Vox para mañana viernes 13, a las 20:00 en la Plaza de Colón de Madrid.

También este jueves, la Diputación Permanente del Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno: el primero, con medidas como la prórroga de alquileres y la suspensión de desahucios, tiene previsto convalidarse con el apoyo del PNV, mientras que el segundo, que prevé indemnizar al inquilino si el propietario no renueva el contrato, será rechazado.

Guardar
Pinned icon

En pocas líneas:

Últimas actualizaciones

EN VIVO
07:23 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

El PP presenta su programa electoral para concurrir a las elecciones generales del 29-N: “El proyecto no tiene unicornios, dice la verdad”

El PP califica el texto como un proyecto de “reconstrucción nacional”. La primera medida plantea una auditoría, durante los primeros 100 días de Gobierno, de todo el gasto público, la Administración, los organismos y las empresas del Estado

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Feijóo propone menos ministerios y mayor capacidad de gestión para España.

El presidente del PP y candidato para el 29N, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes el programa electoral con el que el partido concurre a las elecciones generales. En un acto en Madrid que ha congregado a la plana mayor del partido, el líder popular y la vicesecretaria Alma Ezcurra, la responsable de la elaboración del texto, han definido el paquete de medidas como un “proyecto de reconstrucción nacional” para “reparar el daño causado en los últimos ocho años, impedir que se repita y abrir una nueva etapa democrática”.

Leer la nota completa
07:17 hsHoy

El Congreso vota hoy los decretos de vivienda

La Diputación Permanente del Congreso vota este jueves la convalidación de los dos decretos de vivienda del Gobierno, vigentes desde su publicación en el BOE el 7 de octubre, en la víspera del arranque de la campaña electoral y un día después de la huelga general por la vivienda.

Con las Cortes disueltas, este órgano de 69 diputados reparte el voto en dos bloques de 34 escaños cada uno, lo que deja en manos del PNV la decisión final. Los nacionalistas vascos ya han confirmado que mantendrán la misma postura de octubre: apoyarán el decreto más amplio, que incluye la prohibición de desahucios a personas vulnerables, préstamos de hasta 50.000 euros gestionados por el ICO y límites a la compra especulativa por fondos buitre, permitiendo su convalidación por 35 votos frente a 34. Rechazarán el segundo decreto, sin embargo, que obliga al propietario a indemnizar al inquilino si no renueva el contrato tras cinco años, y que por tanto no logrará mayoría suficiente.

07:13 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Los 8 momentos de la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en ‘El Hormiguero’: “El 29-N lo siento por Sánchez, pero no hay huelga, y vamos a ver qué opinan los españoles”

Entre otras promesas que ha realizado durante la entrevista, destaca la de lograr sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE): “Si no los apruebo en 2027, convoco elecciones”, ha asegurado el candidato del PP

Noelia Tabanera

Por Noelia Tabanera

Alberto Nuñez Feijóo, en 'El Hormiguero', con Pablo Motos. (Captura de pantalla)
Alberto Nuñez Feijóo, en 'El Hormiguero', con Pablo Motos. (Captura de pantalla)

Pablo Motos ha empezado fuerte. El presentador de El Hormiguero ha comenzado dejando claro que ha invitado a los dos posibles candidatos “reales” a presidir el Gobierno de España tras las elecciones del 29 de noviembre y que solo uno había aceptado. Molesto con el rechazo de Pedro Sánchez, ha enumerado las preguntas que querría hacerle, que “por qué se fue de vacaciones mientras invadían nuestro país”, que “si está a favor o en contra de los okupas”, o que si pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero, entre muchas otras. Y después ya ha dado la bienvenida a Alberto Nuñez Feijóo, candidato del PP.

Leer la nota completa
06:52 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Una España en huelga grita “alto y claro” que quiere “vivir y no sobrevivir”: éxito total para los sindicatos, fracaso para la CEOE, más de 50 detenidos y un Gobierno ausente

Cientos de miles de personas se manifiestan en toda España pese a la lluvia por el derecho a la vivienda y contra los salarios y los precios

Noelia Tabanera

Por Noelia Tabanera

Manifestación masiva en Madrid bajo la lluvia por la huelga general

España ha gritado este miércoles alto y claro que “quiere vivir y no sobrevivir”. Primero, con una huelga general, y al término del día, saliendo a las calles a manifestarse por los bajos salarios, la vivienda y los precios. Respecto al parón —con unas características inéditas y el primero en 14 años—, para los sindicatos ha sido “todo un éxito” y para las patronales, como era de esperar, un “fracaso”, cifrando el seguimiento medio por debajo del 5%. Lo cierto es que hoy en día es complicado conocer con exactitud el seguimiento, ya que la referencia de la demanda en electricidad, el termómetro que sirve para medir el seguimiento, solo se aprecia con claridad en la producción industrial y las oficinas, pero no tiene en cuenta otras cuestiones como el teletrabajo. No obstante, el consumo eléctrico real casi se ha igualado al previsto en el tramo final del día.

Leer la nota completa
06:47 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los sondeos publicados este lunes sitúan a los populares en primera posición, pero reflejan una recuperación de los socialistas

Clara Arias

Por Clara Arias

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña en Bilbao. (H.Bilbao / Europa Press)
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña en Bilbao. (H.Bilbao / Europa Press)

A tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Popular mantiene su posición como primera fuerza política y conserva, junto a Vox, una mayoría absoluta en el Congreso. Las últimas encuestas publicadas este lunes por El País, la Cadena SER, ABC y La Razón dibujan un escenario favorable al bloque de la derecha después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), aunque ofrecen diagnósticos diferentes sobre la evolución del PSOE y las posibilidades de Pedro Sánchez de recortar distancias con Alberto Núñez Feijóo.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Elecciones generales España 2026PPAlberto Núñez FeijóoPSOEPedro SánchezGobierno de EspañaPolítica EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas noticias

Cuántas proteínas tiene la leche entera

La leche de vaca es rica en calcio, proteínas, vitaminas y demás nutrientes fundamentales para la salud

Cuántas proteínas tiene la leche entera

Aldo Comas ataca a Fernando Tejero para defender a su mujer, Macarena Gómez: “Eres un ‘bully’ y un matoncete”

El artista ha publicado un demoledor vídeo en redes sociales contra el actor cordobés tras las críticas de este a las polémicas declaraciones de su mujer

Aldo Comas ataca a Fernando Tejero para defender a su mujer, Macarena Gómez: “Eres un ‘bully’ y un matoncete”

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de noviembre

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de noviembre

La borrasca Charles comienza a debilitarse en España, pero seguirán los avisos por lluvias, viento y mala mar en buena parte del país

La Aemet ha indicado que en los últimos días el impacto de las borrascas Bruna y Charles ha provocado precipitaciones muy fuertes y persistentes

La borrasca Charles comienza a debilitarse en España, pero seguirán los avisos por lluvias, viento y mala mar en buena parte del país

ÚLTIMAS NOTICIAS

La ANMAT prohibió una marca de bótox, un aceite de cannabis y un alcohol etílico

La ANMAT prohibió una marca de bótox, un aceite de cannabis y un alcohol etílico

Nunca antes se había visto un escándalo corporativo como el caso Huang

De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J, los argentinos que buscarán brillar en los Latin Grammy

Obesidad: cómo bajar de peso de forma saludable y por qué es clave el seguimiento médico

Anne Hathaway, a los 44: el antes y después de una actriz que aprendió a dominar la moda sin pedir permiso

INFOBAE AMÉRICA

La transparencia de las finanzas del Vaticano, el gran desafío del papa León XIV

La transparencia de las finanzas del Vaticano, el gran desafío del papa León XIV

Demócratas y republicanos: almas partidas

‘La Bola Negra’ tendrá su propia exposición en Hollywood: así será la experiencia inmersiva basada en la película de Los Javis que apunta a todo en los Oscar

Las bolsas asiáticas sufren el impacto del escándalo que rodea a Nvidia mientras tambalean los principales índices regionales

La presunta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang, ingresó ocho veces a Taiwán en un período de dos años

DEPORTES

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Lo pusieron a la par de Maradona, no jugó en Primera y se retiró a los 25 años preso de sus adicciones: el “mejor futbolista que nadie vio”

Un periodista llamó “horrible” a la tenista Sabalenka sin saber que el micrófono estaba abierto y causó indignación en las redes

Dibu Martínez compartió un video con el imponente asado de la Selección: su menú especial por la fractura de mandíbula

La singular promesa de Pedro Troglio al plantel si Banfield elimina a Boca de la Copa Argentina