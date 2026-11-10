Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Claudia Greco)

Guardar

La competencia por dominar el tenis mundial no ha impedido que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz construyan una relación basada en el respeto y el compañerismo. Aunque sus nombres están asociados a una de las rivalidades más importantes del circuito, ambos han demostrado que también saben estar pendientes el uno del otro cuando las circunstancias se complican. El italiano ha querido compartir uno de esos momentos después de hablar públicamente de la lesión de rodilla que le ha apartado de las pistas desde su victoria en Wimbledon, el pasado mes de julio.

Sinner reconoció que recibió varios mensajes de apoyo cuando comunicó que daba por terminada su temporada. Entre las personas que se pusieron en contacto con él estaba precisamente Alcaraz. Un detalle que el transalpino quiso destacar y que demuestra que la relación entre los dos grandes protagonistas del circuito no se limita a la rivalidad deportiva. “Cuando hice oficial que terminaba mi temporada, Berrettini y Draper me escribieron enseguida. Jack también está pasando por un momento difícil y me entiende bien. Alcaraz también me escribió, como yo le escribí a él. Me alegró mucho”, explicó.

PUBLICIDAD

El mensaje del murciano llegó en un momento especialmente complicado para Sinner. Después de levantar el trofeo de Wimbledon, el italiano tuvo que afrontar una lesión que terminó condicionando el resto de su calendario. La gravedad del problema físico le obligó a renunciar a continuar compitiendo durante la temporada, una decisión que supuso un importante contratiempo en sus aspiraciones deportivas. En ese contexto, el gesto de Alcaraz adquirió un valor especial. Ambos están acostumbrados a encontrarse en las rondas decisivas de los grandes torneos y a pelear por los mismos objetivos, pero la situación de Sinner cambió temporalmente las reglas de esa rivalidad. Esta vez no había un título en juego, sino la preocupación por el estado físico de uno de los principales referentes del tenis mundial.

Los tenistas Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (Europa Press)

La conversación también permitió conocer la opinión del italiano sobre el proceso de recuperación que tuvo que afrontar el español. Preguntado por la lesión de Alcaraz y por su vuelta a la competición, Sinner recordó que el murciano también había atravesado una situación delicada y que debía prestar especial atención a su muñeca. “Carlos ha vuelto de una lesión importante, hay que tener cuidado con la muñeca. Regresó en el US Open y tal vez se podía notar que le faltaba tiempo de juego en los momentos importantes, pero tengo que ser honesto, no vi mucho tenis en ese período porque yo también quería estar allí, así que no vi mucho”, señaló.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones estuvieron marcadas por la prudencia. Sinner reconoció que no siguió demasiado los partidos de Alcaraz durante aquel periodo, ya que también estaba pendiente de su propia situación y deseaba regresar a las pistas. Por eso, evitó realizar un análisis demasiado profundo de su rendimiento y se limitó a destacar las dificultades que supone volver después de una lesión importante.

La referencia a la muñeca del español también refleja la cautela con la que el italiano observa este tipo de problemas físicos. Ambos conocen las exigencias del calendario y la importancia de encontrarse en buenas condiciones para competir al máximo nivel. Una circunstancia que ahora afecta especialmente a Sinner, obligado a detener su actividad deportiva.

PUBLICIDAD

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

El reconocimiento a Zverev por alcanzar la cima

Además de hablar de su rivalidad con Alcaraz, el italiano tuvo tiempo para valorar la situación de Alexander Zverev, que le arrebató recientemente el primer puesto del ranking ATP. Sinner no puso en duda los méritos del alemán y reconoció el trabajo que le ha permitido alcanzar la posición más deseada por cualquier tenista profesional. “Se mereció ganar los dos Grand Slam y el número uno, había disputado varias finales. Convertirse en número uno es el mayor sueño de un tenista, es una sensación increíble”, comentó.

El reconocimiento resulta significativo porque procede de un jugador que conoce perfectamente lo que supone ocupar la primera posición de la clasificación mundial. Sinner ha vivido esa experiencia y sabe lo que representa mantenerse en la élite de un deporte en el que cada torneo exige el máximo nivel. Mientras Zverev disfruta de su nuevo estatus y Alcaraz continúa siendo uno de sus grandes adversarios, el italiano afronta un escenario diferente. Su prioridad pasa por recuperarse de la lesión que le ha apartado de las pistas.

PUBLICIDAD