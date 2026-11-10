España Deportes

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

El tenista italiano habló sobre su lesión y sobre el español

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Claudia Greco)
El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Claudia Greco)
Guardar

La competencia por dominar el tenis mundial no ha impedido que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz construyan una relación basada en el respeto y el compañerismo. Aunque sus nombres están asociados a una de las rivalidades más importantes del circuito, ambos han demostrado que también saben estar pendientes el uno del otro cuando las circunstancias se complican. El italiano ha querido compartir uno de esos momentos después de hablar públicamente de la lesión de rodilla que le ha apartado de las pistas desde su victoria en Wimbledon, el pasado mes de julio.

Sinner reconoció que recibió varios mensajes de apoyo cuando comunicó que daba por terminada su temporada. Entre las personas que se pusieron en contacto con él estaba precisamente Alcaraz. Un detalle que el transalpino quiso destacar y que demuestra que la relación entre los dos grandes protagonistas del circuito no se limita a la rivalidad deportiva. “Cuando hice oficial que terminaba mi temporada, Berrettini y Draper me escribieron enseguida. Jack también está pasando por un momento difícil y me entiende bien. Alcaraz también me escribió, como yo le escribí a él. Me alegró mucho”, explicó.

PUBLICIDAD

El mensaje del murciano llegó en un momento especialmente complicado para Sinner. Después de levantar el trofeo de Wimbledon, el italiano tuvo que afrontar una lesión que terminó condicionando el resto de su calendario. La gravedad del problema físico le obligó a renunciar a continuar compitiendo durante la temporada, una decisión que supuso un importante contratiempo en sus aspiraciones deportivas. En ese contexto, el gesto de Alcaraz adquirió un valor especial. Ambos están acostumbrados a encontrarse en las rondas decisivas de los grandes torneos y a pelear por los mismos objetivos, pero la situación de Sinner cambió temporalmente las reglas de esa rivalidad. Esta vez no había un título en juego, sino la preocupación por el estado físico de uno de los principales referentes del tenis mundial.

Los tenistas Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (Europa Press)
Los tenistas Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (Europa Press)

La conversación también permitió conocer la opinión del italiano sobre el proceso de recuperación que tuvo que afrontar el español. Preguntado por la lesión de Alcaraz y por su vuelta a la competición, Sinner recordó que el murciano también había atravesado una situación delicada y que debía prestar especial atención a su muñeca. “Carlos ha vuelto de una lesión importante, hay que tener cuidado con la muñeca. Regresó en el US Open y tal vez se podía notar que le faltaba tiempo de juego en los momentos importantes, pero tengo que ser honesto, no vi mucho tenis en ese período porque yo también quería estar allí, así que no vi mucho”, señaló.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones estuvieron marcadas por la prudencia. Sinner reconoció que no siguió demasiado los partidos de Alcaraz durante aquel periodo, ya que también estaba pendiente de su propia situación y deseaba regresar a las pistas. Por eso, evitó realizar un análisis demasiado profundo de su rendimiento y se limitó a destacar las dificultades que supone volver después de una lesión importante.

La referencia a la muñeca del español también refleja la cautela con la que el italiano observa este tipo de problemas físicos. Ambos conocen las exigencias del calendario y la importancia de encontrarse en buenas condiciones para competir al máximo nivel. Una circunstancia que ahora afecta especialmente a Sinner, obligado a detener su actividad deportiva.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

El reconocimiento a Zverev por alcanzar la cima

Además de hablar de su rivalidad con Alcaraz, el italiano tuvo tiempo para valorar la situación de Alexander Zverev, que le arrebató recientemente el primer puesto del ranking ATP. Sinner no puso en duda los méritos del alemán y reconoció el trabajo que le ha permitido alcanzar la posición más deseada por cualquier tenista profesional. “Se mereció ganar los dos Grand Slam y el número uno, había disputado varias finales. Convertirse en número uno es el mayor sueño de un tenista, es una sensación increíble”, comentó.

El reconocimiento resulta significativo porque procede de un jugador que conoce perfectamente lo que supone ocupar la primera posición de la clasificación mundial. Sinner ha vivido esa experiencia y sabe lo que representa mantenerse en la élite de un deporte en el que cada torneo exige el máximo nivel. Mientras Zverev disfruta de su nuevo estatus y Alcaraz continúa siendo uno de sus grandes adversarios, el italiano afronta un escenario diferente. Su prioridad pasa por recuperarse de la lesión que le ha apartado de las pistas.

Temas Relacionados

Jannik SinnerCarlos AlcarazATPTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

El centrocampista del Barça, que se perdió el Mundial por lesión, es una de las piezas clave de Hansi Flick esta temporada

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

El club blanco ya lleva ocho victorias consecutivas y conseguido convencer sobre el terreno de juego

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano

Un dictamen aprobado por unanimidad señala incumplimientos en mantenimiento, conservación, inspecciones y seguridad

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano

La FIFA visita los estadios de España con el punto de mira puesto en el Santiago Bernabéu y la final del Mundial 2030: “La primera potencia del mundo”

Los inspectores visitaron el lunes el Camp Nou y estarán en Madrid el jueves y el viernes, sin la sede del último partido todavía sin desvelar

La FIFA visita los estadios de España con el punto de mira puesto en el Santiago Bernabéu y la final del Mundial 2030: “La primera potencia del mundo”

La confesión de Cucurella sobre el jugador clave del Real Madrid: “Cuando está él, jugamos diferente”

El defensa del club blanco habló también sobre la situación actual del equipo

La confesión de Cucurella sobre el jugador clave del Real Madrid: “Cuando está él, jugamos diferente”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones

La reflexión de Penélope Cruz en ‘La bola negra’: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra, todo lo contrario”

Un hombre con paraplejia y 88% de discapacidad no puede aparcar en su plaza de aparcamiento adaptada por un vecino

ECONOMÍA

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

La factura de la luz se dispara hasta los 145 euros: estas son las tarifas más caras y baratas del mercado

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Las hipotecas más caras obligan a los compradores a buscar viviendas 55.000 euros más baratas

El salario mínimo de 2027 podría quedar libre de IRPF, para ello Hacienda tiene que elevar la deducción hasta los 1.033 euros

DEPORTES

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano

La FIFA visita los estadios de España con el punto de mira puesto en el Santiago Bernabéu y la final del Mundial 2030: “La primera potencia del mundo”

La confesión de Cucurella sobre el jugador clave del Real Madrid: “Cuando está él, jugamos diferente”