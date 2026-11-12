Un duro divorcio, la muerte de su madre y el orgullo por su hija Greta: la cara más íntima de Eduard Fernández

El actor Eduard Fernández, durante el photocall de la película 'El mal padre'. (Europa Press)

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Este jueves 12 de noviembre, el plató de El Hormiguero despliega la alfombra roja para recibir a uno de los gigantes de nuestra interpretación: Eduard Fernández. El actor barcelonés, que sigue cosechando aplausos y reconocimientos tras su magistral trabajo en cintas como El 47 o Marco —papel por el que volvió a coronarse en los Premios Goya tras una transformación física radical en la que aumentó 16 kilos—, se sienta junto a Pablo Motos en un momento profesional insuperable.

Sin embargo, detrás de la solidez de sus personajes y de sus cuatro cabezones en la estantería, se esconde un hombre de extrema sensibilidad cuyo camino vital ha estado marcado por momentos de profunda luz y sombras dolorosas.

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Reservado y celoso de su intimidad, el intérprete ha ido dejando al descubierto con los años los episodios que han moldeado su carácter. En su trayectoria personal, cuatro mujeres han sido los grandes pilares de su vida, empezando por su madre, natural de Burgos, quien fue su primer y gran apoyo cuando decidió lanzarse al mundo del arte estudiando mimo e integrándose en compañías de culto como Els Joglars o La Fura dels Baus, antes de dar el salto al cine con Los lobos de Washington.

La trágica marcha de su madre y la grieta de un divorcio tras 25 años

Eduard Fernández en los Premios Goya. (REUTERS/Jon Nazca)

Uno de los golpes más duros en la vida de Eduard ocurrió en 2020. Su madre, que padecía alzhéimer y con quien mantenía una relación de absoluta complicidad, falleció de forma abrupta durante los meses más oscuros del confinamiento por coronavirus. “No me pude despedir”, confesaba con el corazón en la mano durante una entrevista radiofónica. Aquella espina clavada y la imposibilidad de rendirle un adiós tradicional le llevaron a buscar refugio en las tablas, dedicándole el monólogo Todas las canciones de amor como una vía de sanación para cerrar la herida del duelo.

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No ha sido la única tormenta emocional que ha tenido que capear. Su separación de la escritora y poetisa Esmeralda Berbel, tras un cuarto de siglo compartiendo vida y proyectos, supuso un auténtico terremoto personal. “Lo pasé muy mal. Separarte de alguien con quien has tenido una hija es como el fracaso de un proyecto”, llegó a sincerarse en televisión, reconociendo haber atravesado una etapa de depresión tras la ruptura. Un proceso de desamor desgarrador que la propia Berbel reflejó en las páginas de su libro Irse, donde plasmó la complejidad de tomar distancia tras una vida en común.

Greta Fernández, el gran orgullo del actor, y su renacer sentimental junto a Ainhoa Aldanondo

La actriz Greta Fernández posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (Alberto Paredes / Europa Press)

Si hay una mujer que ilumina los ojos del actor es su única hija, Greta Fernández. Nacida de su matrimonio con Berbel, la joven de 30 años ha heredado el talento de la estirpe y se ha consolidado como una de las actrices más prometedoras de su generación. Precoz en las tablas desde los 11 años, Greta ha volado alto con títulos como Elisa y Marcela y La hija de un ladrón —película en la que compartió reparto con su padre y por la que se alzó con la Concha de Plata en San Sebastián—, además de coincidir de nuevo con él en la serie 30 monedas.

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Uno de los momentos más emotivos en la vida del actor fue recibir precisamente de manos de su hija el cuarto Goya de su carrera, un abrazo sobre el escenario que demostró la complicidad absoluta que los une.

Eduard Fernández y su hija Greta en la alfombra roja de los Premios PLATINO 2025. (Francisco Guerra / Europa Press).

Tras el desierto emocional que dejó su divorcio, la vida volvió a sonreírle a Eduard Fernández en el amor. Dos años después de la separación, el actor rehizo su vida sentimental tras conocer en el rodaje de la serie La Zona a la actriz, directora y guionista Ainhoa Aldanondo. Junto a ella ha encontrado la estabilidad y la calma necesarias para seguir firmando papeles memorables en el cine, manteniendo intacto ese perfil discreto y humano que hoy promete encandilar a los espectadores de El Hormiguero.

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