Por qué El Quijote es el mejor libro para aprender medicina: una guía que han consultado desde el padre del psicoanálisis hasta un premio Nobel

Representación del capítulo 14 del Quijote (Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias del Trabajo Universidad de Sevilla)

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La obra por excelencia de Miguel de Cervantes no deja de sorprendernos cuatro siglos más tarde. Al parecer, la historia que narra el viaje del hidalgo don Quijote de la Mancha junto a su fiel compañero Sancho Panza no solo es un relato que revolucionó la literatura universal al ser uno de los libros con más traducciones, sino que además constituye un extraordinario tratado clínico del Renacimiento.

Así lo ha evidenciado Susana Collado-Vázquez con el análisis de la anécdota del ‘hipócrates inglés’, el doctor Thomas Sydenham, y su colega Richard Blackmore, y publicada en la revista Anales Cervantinos. Según afirma la autora del informe, Blackmore, médico de cámara de Guillermo III y poeta, le pidió a su amigo que “le recomendara el mejor libro para aprender medicina y enseñarla a sus alumnos y este le contestó que leyera el Quijote de Miguel de Cervantes”.

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Esta anécdota ha suscitado múltiples conjeturas a lo largo de los siglos. Aunque algunos interpretaron la contestación de Sydenham como una ironía mordaz, una salida airosa o un desdén hacia manuales obsoletos, la investigación demuestra que la razón principal radicaba en su convencimiento de que la novela albergaba una rigurosa radiografía de la salud humana.

Representación del Quijote malherido de Luis Tasso en 1894 (Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla)

Heridas, remedios y diagnósticos en El Quijote

“El Quijote era un compendio de los conocimientos médicos de la época y una buena lectura para aprender medicina”, sostiene Collado-Vázquez en la conclusión del estudio. Según ha podido constatar, Cervantes acumuló notables saberes mediante la atenta observación, sus propias heridas en Lepanto y el acceso a manuales gracias a su padre, barbero-cirujano.

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Asimismo, trató con médicos como Francisco Díaz, padre de la urología, que le trató un cólico nefrítico haciéndole beber abundante agua. En sus páginas conviven más de cien plantas medicinales y remedios populares como el bálsamo de Fierabrás junto a procedimientos quirúrgicos.

Pero en su relato también queda plasmado el auxilio sanitario. Desde el inicio de las andanzas caballerescas se detalla que los jinetes “llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatía y salían heridos había quien los curase”, detalla la autora.

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Representación de la muerte de don Quijote de la Mancha de Luis Tasso (Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla)

El rigor cervantino alcanza su precisión más asombrosa en el ámbito de la traumatología y la neurología. El texto refleja traumatismos craneales con sangrado por nariz y oídos compatibles con fracturas de la base del cráneo, sospechas de apnea obstructiva del sueño en Sancho Panza, crisis epilépticas, temblores, secuelas de viruela y diversos cuadros dolorosos.

Otra de las claras influencias de esta índole que se pueden observar en la caracterización humoral del hidalgo es la de Juan Huarte de San Juan, un médico y filósofo renacentista reconocido por ser el autor del tratado ‘Examen de ingenios para las ciencias’ (1575). Al parecer, gracias a su conocimiento, Cervantes explicaba que la pérdida de juicio del protagonista de historia se deben a la falta de descanso y lecturas febriles, pues “de día el cerebro se secaba y por la noche, durante el sueño y el reposo, volvía a humidificarse”.

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Cervantes, pionero de la divulgación psiquiátrica

Otro de los campos que se exploran durante el viaje del hidalgo son los de carácter psiquiátrico, pues parece que Cervantes delineó perfiles psicopatológicos adelantados a su época. Según recoge la autora del estudio, el psiquiatra Juan Antonio Vallejo-Nágera habría asegurado: “Cervantes nos ha legado prototipos de enfermedades mentales que coinciden con los que presenta la ciencia moderna”.

Representación de la locura de don Quijote por Luis Tasso en 1894 (Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla)

De hecho, intelectuales como Sigmund Freud aprendieron la lengua española para escudriñar la novela y sus trastornos psiquiátricos. Esta lucidez inspiró a neurólogos contemporáneos a acuñar el epónimo de ‘síndrome de Alonso Quijano’ para describir el fenómeno de aquellos pacientes que “viven locos y mueren cuerdos”.

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Esta fascinación la comparten otras figuras médicas. Paul Ehrlich, premio Nobel de Medicina en 1908 por el descubrimiento del salvarsán, y Sir William Osler recomendaron la lectura del hidalgo a sus propios alumnos. De esta forma, Osler entendió lo que el ‘hipócrates inglés’ quería decir con la recomendación a Blackmore: “Sydenham contestó: ‘El Quijote’, queriendo decir con ello, como yo lo entiendo, que el único libro de medicina adecuado para su lectura permanente es ‘el libro de la naturaleza’”. Así es como Cervantes convirtió las peripecias de su hidalgo caballero en una lección imborrable sobre la observación clínica, la condición humana y el arte de sanar.