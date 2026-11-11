El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

'Dargon Boat', el deporte que combate el cáncer de mama. (REUTERS/Ivan Alvarado)

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Remar al mismo ritmo, coordinar cada movimiento y avanzar en la misma dirección. En el dragon boat, nadie rema por su cuenta. Van todas a una. Se trata de una modalidad nacida en China hace más de 2.000 años y que hoy se practica como una actividad de ocio y competición en todo el mundo.

Sin embargo, ha encontrado un hueco inesperado en el mar de posibilidades: la recuperación de las mujeres que han pasado por un cáncer de mama. Así comienza una historia que data de 1996, en Vancouver. Allí se celebró el primer festival internacional de dragon boat fuera de China y, entre los equipos, había uno formado por mujeres tratadas de este tipo de tumor. Se llamaba Abreast in a Boat, algo así como “sentadas una junto a otra en un barco”.

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Y sí, su primer año sirvió para comprobar que el deporte y las mujeres con cáncer de mama podían practicarlo sin riesgo. Así lo corrobora en entrevista con Infobae Paloma Domingo, presidenta de la Asociación Española de Linfedema y Lipedema (AEL), una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2016 por fisioterapeutas.

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De Vancouver a más de 400 equipos

Aquel fue el primer equipo de supervivientes de cáncer de mama documentado. Susan R. Harris, del departamento de fisioterapia de la Universidad de Columbia Británica, revisó la práctica en un trabajo publicado en 2012 y hablaba entonces de unos 140 equipos. Hoy, dice Domingo, hay más de 400 registrados oficialmente.

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De Vancouver “siguieron muchos otros”. Y es que para la presidenta “no era lógico pensar que una mujer tuviera que renunciar a utilizar una parte de su cuerpo”. Sin embargo, a España la conexión llegó por casualidad. Una paciente de las fisioterapeutas que fundaron la asociación formó parte del primer grupo de mujeres con cáncer de mama que practicaba este deporte en la Casa de Campo de Madrid. Desde entonces, cuenta Domingo, mantienen un trato estrecho con el colectivo y lo apoyan “siempre que nos es posible”.

Remo. (REUTERS/Ann Wang)

Romper el miedo a mover el brazo

Después de una mastectomía con extirpación de ganglios linfáticos o con radioterapia en la axila, existe riesgo de linfedema en el brazo del lado operado, es decir, “un aumento de volumen ocasionado por un acúmulo de macromoléculas y líquido en los tejidos”, explica Domingo. Ocurre porque la linfa no drena bien: los ganglios axilares, “una estación de filtro”, han sido extirpados o dañados. Según el tipo de cirugía, tanto en la extirpación del tumor como en la reconstrucción, también pueden quedar secuelas en la movilidad del hombro y dolor en el brazo y la espalda.

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Pero el linfedema no aparece de golpe. Según la especialista, la señal para consultar cuanto antes con un profesional es un aumento de volumen en el brazo o la mama del lado operado que aparece y desaparece, o una sensación de pesadez. Suele debutar en los dos primeros años, pero puede hacerlo “en cualquier momento” de la vida.

Mujeres con cáncer de mama haciendo remo. (REUTERS/Ivan Alvarado)

Durante mucho tiempo, el miedo a sobrecargar la zona operada ha mantenido a muchas pacientes alejadas del deporte. Domingo cree que el cambio ya ha llegado, aunque no del todo: “El paradigma de coger peso y hacer ejercicio físico afortunadamente ha cambiado, aunque todavía hay muchos profesionales que siguen recomendando no hacerlo a pesar de la evidencia científica”.

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Los estudios sobre dragon boat y otros ejercicios de resistencia en pacientes operadas con cirugía axilar o radioterapia avalan, según la presidenta de la AEL, que pueden practicarlos “de forma segura sin riesgo a desarrollar linfedema o agravarlo”.

Eso sí, con una condición: la supervisión de un profesional, porque el ejercicio y la resistencia deben ser progresivos e individualizados. Los fisioterapeutas expertos en oncología y en linfedema pueden ayudar a las pacientes a sentirse seguras.

Equipos de dragon boat. (REUTERS/Ann Wang)

Un remo que lo mueve todo

¿Qué tiene el dragon boat frente a otras actividades? “El trabajo de diferentes grupos y cadenas musculares simultáneamente, cosa que no se realiza con otros tipos de entrenamiento de fuerza”, señala Domingo. No se ejercita solo el tren superior, también el inferior.

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¿Previene entonces el linfedema? En esta pregunta ella es prudente: un buen tono muscular y una buena movilidad articular ayudan, pero “una prevención al 100% no es factible”, subraya. Lo que sí se ha demostrado, añade, es que el dragon boat “no empeora” el linfedema y que la actividad física regular puede tener una función positiva en el tratamiento del cáncer.

Competición de dragon boat. (Hong Kong Dragon Boat Festival)

Más que músculo

Además, los beneficios no se quedan en lo físico. Las mujeres “empiezan a tener confianza en sí mismas y sienten que pueden hacer cualquier cosa”. El ejercicio ayuda además a reducir la fatiga durante los tratamientos oncológicos y la depresión, y mejora la imagen corporal.

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Y luego está el barco. Compañerismo, recuperación de la salud y de la forma física: eso es lo que repiten las pacientes. Así lo cuenta una de ellas en el trabajo de Harris de 2012: “Cuando estoy subida en el barco, cuando estoy remando, me siento libre, eufórica, siento que tengo el control, me siento poderosa, todas esas cosas buenas”. Otra lo expresa así: “La emoción de remar, de darlo todo usando cada músculo. Ese sentimiento de fuerza, de compañerismo… Estar unidas. Cuando hay 22 personas en el barco, puedes hacerlo, puedes ir a cualquier parte. Vamos todas a una, esforzándonos y remando".