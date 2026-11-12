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La película que redescubre a Cecilia 50 años después de su muerte: “Nos ha llegado el relato de una chica ingenua pero era una artista valiente que abrió muchas puertas”

Dirigido por Chema de la Peña (’23-F: La película’), el documental repasa la vida de la cantautora española fallecida a los 27 años

Tráiler promocional de la producción documental sobre la cantautora Cecilia. La pieza reúne imágenes de archivo de la artista en Madrid, recortes de prensa sobre su participación en el Festival de la OTI de 1975, cubiertas de sencillos musicales y recreaciones visuales en exteriores durante el atardecer.
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El histórico productor musical Brian Eno dijo de la banda The Velvet Underground que “su primer disco apenas vendió 30.000 copias, pero todo el que compró una terminó formando una banda”, como gran metáfora de cómo un artista puede influenciar a todos los que vienen después mucho más que uno de gran éxito. En España, el ejemplo de la banda de Lou Reed bien podría tener su reflejo en Cecilia, una cantautora que murió antes de poder disfrutar del éxito cosechado, pero que dejó una gran semilla en la escena musical para que muchas mujeres pudiesen recoger tiempo después el fruto.

Entre ellas están Rozalén, Niña Coyote, Maren o Amaia Romero, en la que es imposible no ver cierta herencia de la cantautora de los 70. “Había que pensar cómo llegar a quienes no saben quién fue Cecilia. Por eso quisimos incluir a cantantes de distintas generaciones que la admiran o reconocen su influencia. La idea era que, a través de ellas, el público más joven pudiera acercarse a su obra y entender su vigencia”, cuenta Chema de la Peña, director de Cecilia. Una luz de mañana, el documental que acaba de llegar a cines y que reconstruye la breve pero intensa vida de la cantante.

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“Cuando Cecilia falleció yo tenía 11 años. El 2 de agosto de 1976 era, además, el cumpleaños de mi madre. Recuerdo ese día porque en casa había una celebración, pero al mismo tiempo no paraban de sonar sus canciones en la radio. Para mí fue una sensación muy agridulce. Creo que fue la primera vez que tomé conciencia de que la gente podía morir, de que alguien a quien conocías a través de sus canciones podía desaparecer. Aquello se me quedó marcado”, explica de la Peña sobre su vinculación emocional con la cantante, a la que le ha dedicado esta película después de trabajar en otros proyectos documentales biográficos como Mario y los perros o musicales como Marisol, llámame Pepa. “Durante todos estos años he seguido su carrera de una forma u otra. Me encantaban sus canciones y su música. Cuando José Ramón Pardo reeditó sus discos y recuperó su discografía, la compré. También estuve pendiente del concierto que se organizó por el 40 aniversario de su muerte y de la biografía que se publicó sobre ella. La he tenido presente durante casi 50 años. Llegó un momento en que pensé: ‘Ahora te toca a ti’. Y de ahí salió la decisión de hacer este documental”.

Rozalén en el documental 'Cecilia. Una luz de mañana'
Rozalén en el documental 'Cecilia. Una luz de mañana'

Conociendo a Eva antes que a Cecilia

Evangelina Sobredo Galanes (Madrid, 1948) era la joven detrás de Cecilia, el nombre artístico que recibió y con el que pasó a la historia, pero no con el que le conocían muchos de sus allegados que participan en el documental, desde periodistas musicales de la época a productores discográficos o su propia hermana. “El relato que nos había llegado, y que había quedado instalado casi en el inconsciente colectivo de la sociedad española, era el que procedía de las imágenes de Televisión Española de aquellos años: actuaciones en blanco y negro, casi siempre en playback, en las que aparecía una chica tímida, un poco naíf, con letras quizá algo más atrevidas, pero poco más. Esa era la imagen dominante”, recalca el director, quien a través del documental busca indagar en toda esa parte que desconocíamos de su auténtica vida y de cómo sus experiencias en la infancia y adolescencia en el extranjero moldearon su carácter e identidad musical.

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Siempre tuve la intuición de que no era toda la verdad. A medida que me fui acercando a su vida y fui descubriendo más historias, comprobé que detrás de esa apariencia había una mujer muy valiente y decidida”, desarrolla de la Peña, quien pone en valor la figura de Cecilia como una de las primeras grandes cantautoras de su época. “En un momento en que las cantantes tenían poco margen y las compañías tomaban casi todas las decisiones artísticas, Cecilia abrió puertas con una propuesta diferente: escribía sus canciones, quería cantarlas a su manera, defendía su forma de expresarse y también su forma de vestir. Además, era una persona divertida, polifacética, interesada por la fotografía y la pintura. El documental busca recuperar esa personalidad y mostrar toda su potencia creativa”.

Imagen de 'Cecilia. Una luz de mañana'
Imagen de 'Cecilia. Una luz de mañana'

Del Super8 a la inteligencia artificial

Para ello, Chema de la Peña ha recurrido a un vasto material de archivo en torno a la cantante, no solo el ofrecido por RTVE de entrevistas sino también a la mismísima Super8 que acompañaba a la cantante en algunos de sus momentos más íntimos. “Ese Super8 es un tesoro porque permite verla como era: gamberra, divertida, con mucho sentido del humor y llena de luz. Ahí aparece una Cecilia espontánea, lejos de la figura más rígida o ingenua que podía transmitir la televisión”, explica el cineasta, quien también ha intentado traer al presente a la cantautora a través de correspondencias leídas por una actriz. “Tratamos de rescatar briznas de realidad. En las maquetas que grababa en casa se escuchan comentarios y momentos espontáneos. Sumados a la fotonovela y a otros materiales, esos hallazgos ayudan a traer al presente su personalidad real, no solo a la artista que todos creían conocer”.

Quizá la decisión más controvertida y arriesgada de toda Cecilia. Una luz de mañana es la que tiene que ver con la inteligencia artificial, de la cual echa mano en algún que otro momento. “No queríamos que el público dudara sobre qué era archivo y qué era una recreación. Las imágenes de inteligencia artificial tienen una marca estética distinta y, además, decidimos no mostrar su cara. Se parece, pero no es ella, y esa diferencia debía quedar clara. No queríamos entrar en una zona inquietante ni hacer pasar una reconstrucción por material real”, detalla el cineasta, cuya herramienta se hace especialmente notable en el pasaje de la muerte de Cecilia.

“No podíamos obviar ese viaje porque es el viaje definitivo. Recrear un accidente con bueyes y todo lo que implicaba ese contexto habría sido imposible por presupuesto. Investigamos mucho la inteligencia artificial y vimos que podía aportar información visual si se usaba con un criterio claro”, razona De la Peña, aunque admite que de momento entraña ciertas reservas: “Todavía no consigue reproducir bien la expresión humana cuando los personajes hablan, pero en situaciones contemplativas o con alguien de espaldas logra resultados muy precisos. Y va a una velocidad enorme: en dos o tres años se podrán hacer películas con estos recursos sin que el público se dé cuenta”. Mientras tanto, todos los nuevos y viejos fans tendrán algo inapelable para reunirse con aquella joven que marcó a generaciones y cuyo espíritu aun sigue muy presente: su música.

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