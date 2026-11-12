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Quentin Tarantino despidió a Mélanie Laurent de ‘Malditos bastardos’, aunque luego la readmitió, algo que no hizo con Isabelle Huppert: “No le debo una mierda”

El director ha desvelado algunos detalles inéditos del rodaje de la película en un nuevo libro

Bastardos sin Gloria (Inglourious Basterds) | Trailer subtitulado
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Se han revelado datos inéditos alrededor de Malditos bastardos a partir de un nuevo libro que gira en torno a los entresijos de la película. Al parecer, Quentin Tarantino despidió a Mélanie Laurent y a Isabelle Huppert antes del rodaje, aunque devolvió a Laurent el papel protagonista tras varios ensayos. Huppert perdió definitivamente su personaje al no acudir a una lectura conjunta del guion.

Laurent recuperó el personaje de Shosanna Dreyfus después de explicar que se encontraba mal durante la lectura y someterse a tres días de ensayos. Isabelle Huppert, elegida como Madame Ada Mimieux, fue sustituida por Maggie Cheung tras faltar a la lectura del guion con el reparto, pero la película eliminó después todas las escenas del personaje.

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Tarantino considera esas reuniones uno de los momentos centrales de la ‘preproducción’, porque le permiten imaginar por primera vez la película con todo el elenco. Su juicio inicial sobre Laurent fue tajante: “La lectura de Mélanie Laurent fue terrible. Ni siquiera fue lo bastante buena como para ser terrible”.

Una prueba que salió mal

La actriz telefoneó al director unos días después para pedir que la readmitiera. Le explicó que no se había encontrado bien y se ofreció a regresar por su cuenta a Alemania, alojarse en un hotel y repetir la prueba; Tarantino aceptó volver al punto de partida si completaba tres jornadas de ensayo, tras las cuales le restituyó el papel.

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La actriz Mélanie Laurent durante el pasado Festival. de Venecia.REUTERS/Yara Nardi
La actriz Mélanie Laurent durante el pasado Festival. de Venecia.REUTERS/Yara Nardi

El director ha subrayado que aquel episodio no altera su valoración de Mélanie Laurent, a la que identifica plenamente con Shosanna. “Quiero que conste para que todo el mundo lo sepa: amo a Mélanie”, afirma, antes de sostener que no volvería a pensar en aquella lectura si el libro no examinase el rodaje “con verrugas y todo”.

La situación de Isabelle Huppert fue distinta. La actriz iba a interpretar a Madame Ada Mimieux, la mujer que acoge a Shosanna en París, pero Tarantino aseguró que el contrato acumulaba retrasos y que la ausencia de Huppert en la lectura acabó con su participación: “A la mierda. La despedí”.

El cineasta precisó que admira a Huppert, a la que vinculó con La puerta del cielo, pero defendió su decisión de elegir a Cheung. “Si estás contratado y no estás en esa mesa, no te debo una mierda”, declaró, y añadió que un actor puede ser sustituido si otro le impresiona durante su ausencia.

Novela Quentin Tarantino
El cineasta Quentin Tarantino durante el Festival de Cannes de 2025. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP, File)

Maggie Cheung llegó a rodar sus secuencias, aunque Tarantino las eliminó al considerar que explicaban demasiado al público cómo Shosanna había conseguido el cine. A su juicio, bastaba con un rótulo que indicara “Cuatro años después” y con la explicación de que la joven lo había heredado de su tía.

Los entresijos de una obra icónica

Malditos bastardos se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes en mayo de 2009, donde Christoph Waltz obtuvo el premio al mejor actor. La película llegó a las salas en agosto y recaudó 321 millones de dólares en todo el mundo; sigue siendo uno de los papeles más reconocibles de Laurent.

Tarantino resume su criterio de reparto en el libro The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds: “No tengo una brújula moral cuando se trata de dar papeles a actores: tienen que ser adecuados para el mundo que he creado”. El volumen, escrito por Jay Glennie, ya está a la venta.

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