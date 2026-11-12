España

De una amenaza en Gijón a campos de tiro en Ucrania: así llegó la Policía a los líderes de Núcleo Nacional a través de varios menores ultras del Sporting

La investigación sobre un grupo violento y neonazi llamado ‘White Boys’ en Asturias llevó a un dirigente de ‘Núcleo Nacional’, que captaba a menores incluso a través de sus padres. La Policía solo tuvo que tirar del hilo y este miembro asturiano facilitó información sobre la cúpula

Montaje con un grupo de jóvenes ante un edificio a la izquierda y una persona con capucha ante una pared con pintadas a la derecha.
Miembros de 'White Boys' de Asturias que también pertenecen a 'Núcleo Nacional', en su mayoría, menores de edad. A la derecha, uno de los líderes del grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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De Gijón a Ucrania. De una simple amenaza en redes sociales a campos de entrenamiento en Kiev para promover “un alzamiento armado”. La denuncia que puso un menor de 17 años el 10 de noviembre de 2024 en la Comisaría de Gijón propició la investigación que conllevó, dos años después, a que la Policía Nacional detuviera el pasado viernes a 14 integrantes de la cúpula del grupo neonazi Núcleo Nacional, entre los que están su líder y portavoz, Iván Rico, y la considerada ideóloga, Isabel Peralta. Esta joven, de 25 años, ya fue condenada a un año de prisión por un delito de odio contra los inmigrantes y tiene prohibida la entrada en Alemania por intentar entrar al país con objetos de simbología nazi.

La amenaza recibida por este menor en Gijón en 2024 hizo aflorar la existencia de un grupo de menores de ideología de ultraderecha “que protagonizan agresiones a otros menores en diferentes ciudades del Principado de Asturias”, según el sumario del caso al que ha tenido acceso Infobae. Este grupo se llama ‘White Boys’. El joven amenazado llevó a dos de sus agresores. Y el análisis de los teléfonos de estos dos jóvenes permitió a la Policía conocer que este grupo estaba formado por 41 miembros entre los 14 y los 22 años que “veneran a Adolf Hitler”. Su logo era el ‘Batallón 1488 Asturias′. “Se trata de un grupo violento de carácter juvenil de ultraderecha promovido por el odio”, señala un informe policial.

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En la investigación se pudo acreditar que este grupo era el autor de 14 acciones de acoso y agresión y 11 acciones denominadas por los propios integrantes como “cacerías”. Tenían armas blancas y sabían cómo fabricar cócteles molotov. La Policía hizo sus primeros registros en octubre de 2025 y detuvo a 17 de sus integrantes. La investigación siguió y se detectó que muchos de los integrantes del grupo habían sido reclutados por Jesús Antonio R.G., de 62 años, “un miembro histórico de la ultraderecha asturiana” que ha sido miembro de Falange, el Movimiento Social Republicanos (disuelto en 2018), España 2000 y Hacer Nación (también disuelto). Jesús Antonio es un histórico de los Ultra Boys los radicales del Sporting de Gijón y ha sido detenido en cuatro ocasiones. La Policía también detectó que ahora es integrante de Núcleo Nacional y que no tiene empleo, ya que recibe un subsidio por desempleo para mayores de 55 años.

Una concentración de miembros de Núcleo Nacional (Mateo Lanzuela./ Europa Press)
Una concentración de miembros de Núcleo Nacional (Mateo Lanzuela./ Europa Press)

Los White Boys llamaban a este veterano “Jesús el jefe”, ‘Jesús NN’ y “Jesús el Fuhrer”. De las conversaciones intervenidas, la Policía también detecta que ‘White Boys’ es una especie de cantera para seleccionar nuevos integrantes de ‘Núcleo Nacional’. Las detenciones de 2025 no paralizaron las actividades de los ‘White Boys’, que en enero de 2026 se trasladaron a Santiago de Compostela ya como miembros de Núcleo Nacional donde protagonizaron altercados. “Tras pasar por los grupos violentos de carácter juvenil, los menores que se implican más en sus acciones pasan a integrarse en grupos de mayor entidad, como Núcleo Nacional”, señalan los investigadores en el sumario.

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De ‘White Boys’ a ‘Núcleo Nacional’

Jesús Antonio se convierte entonces en parte de la investigación. Y se descubre otro grupo llamado Núcleo Nacional Asturias formado por 121 miembros, de los que 19 son también miembros de ‘White Boys’. Lo llamativo de las conversaciones intervenidas es que Jesús Antonio capta a jóvenes para ‘Núcleo Nacional’ a través de sus padres, que ya forman parte de esta organización neonazi. De padre a hijos. Un mensaje del propio Jesús Antonio señala que “aquí los camaradas más jóvenes tienen 14 años. Entre 16 y 22 [años] debemos ser el 88% y el resto somos los mayores”. El liderazgo de Jesús Antonio era tan destacado que decidía qué se debía poner en el canal del grupo y reclamaba a los miembros “justificantes documentados para no asistir a los actos programados” y que acudieran a los mismos con “la uniformidad obligatoria”, es decir, las camisetas o sudaderas de ‘Núcleo Nacional’.

Los investigadores han analizado meses de conversaciones. Y en ellos también han podido comprobar que los miembros de ‘White Boys’ que también lo eran de Núcleo Nacional salían de “cacerías” contra “guarros” y “negros”, agresiones que planificaban y en las que seleccionaban a sus víctimas. En una de esas cacerías, una veintena de ultras se llegaron a presentar en un centro comercial de Gijón para amenazar e intentar agredir a un menor al que habían identificado antes en las redes sociales. Otros mensajes revelan que estos jóvenes neonazis plasman por escrito la necesidad de dirigir sus acciones violentas contra mezquitas. “Nos tenemos que organizar, decirles que aquí no son bienvenidos”. Los ultras rastrearon las redes sociales en busca de objetivos y deciden acudir a una mezquita de Avilés. “Dios, qué pena de hornos de Endesa para empezar con las incineraciones grupales”, señalan.

España celebra su primera huelga general en 14 años.

Tras ser detenidos, muchos de los menores de ‘White Boys’ declararon que el líder del grupo era Jesús Antonio, miembro de ‘Núcleo Nacional. La verdad es que este no se escondía. En sus redes sociales sale vestido en varios actos con la camiseta de ‘Núcleo Nacional’ pidiendo “únete y milita” para formar parte de esta organización neonazi, reconociendo que tiene programadas acciones de carácer ilegal y que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos ingresando en prisión. Solo hubo que tirar del hilo. Si los menores de ‘White Boys’ llevaron a Jesús Antonio, este llevó a otros miembro de ‘Núcleo Nacional’. La Policía solicitó al juez sus intervenciones telefónicas en mayo de este año.

En pocas semanas, la Comisaría General de Información de la Policía pudo conocer de primera mano “la estructura jerárquica” de ‘Núcleo Nacional’, que se divide en siete departamentos y 19 delegaciones. Una organización que se creó oficialmente en abril de 2024. Los agentes identificaron a la cúpula, formada por ocho personas, aunque una de ellas abandonó la dirección porque era concejal en un pequeño municipio de Madrid. El juzgado de instrucción número 1 de Gijón les investiga por incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. Al final se realizaron 14 detenciones en Madrid, Asturias, Guadalajara, Pontevedra, Burgos y Alicante. Alguno de ellos había viajado a Ucrania para participar en campamentos de adiestramiento militar. Diez neonazis fueron puestos en libertad el pasado domingo con medidas cautelares (la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país).

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