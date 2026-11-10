La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Fermín López, futbolista del FC Barcelona. (Europa Press)

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Fermín López (23 años) vive uno de los mejores momentos de su carrera. Se ha convertido en una pieza clave para Hansi Flick. Suma ocho goles y siete asistencias en 15 partidos oficiales, y Luis de la Fuente ha vuelto a convocarle con la selección. Todo ello después de un verano duro: una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho le dejó sin Mundial 2026.

Pero cada vez que le preguntan por su vida fuera del campo, el onubense habla de lo mismo: de los suyos. “Mi familia siempre me recuerda que soy un chico normal”, dijo en RAC1. Sus padres se llaman Fermín López y Lola Marín, y la educación que recibió en casa explica buena parte de esa normalidad que él presume de conservar.

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Sus profesiones lo cuentan bien. “Mi padre es cartero de Correos. Mi madre trabajaba en una empresa de fruta, pero la convencí para que lo dejara. A mi padre, no”, contó.

Fermín. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Un padre “pesado”, pero no con el fútbol

Con su padre, Fermín bromea. “Es un poco pesado. Pero nunca lo fue con el fútbol”, explicó. Lo que le pedía era otra cosa: “Él siempre me decía que tenía que correr y esforzarme, pero no era de los padres que te dicen cómo tienes que jugar. Me decía que me tenía que esforzar mucho para jugar a fútbol”.

Fue también su padre quien frenó la primera llamada del FC Barcelona. “El Barça se interesó por mí con 11 años, pero mi padre dijo que no porque era muy pequeño. Dos años después, el club volvió a llamar diciendo que era el último tren”, recordó el jugador.

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Hasta entonces, su formación había pasado por el club de su pueblo, el Recreativo de Huelva y el Betis. Era su padre quien le llevaba en coche para que siguiera viviendo cerca de su familia y de sus amigos.

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El día más duro y el más feliz

El cambio llegó en el verano de 2016. Fermín tenía 13 años y entró en La Masia. Dejaba de convivir cada día con los suyos y no lo escondió: “Tenía que estar lejos de mi familia y de mis amigos y eso me costó un poco”.

Su primer día en la residencia lo resume con una mezcla de emociones: “Fue el peor de mi vida, seguro. A ver, también el más feliz, pero era pequeño y era la primera vez que me iba de casa”. Le ayudaron sus compañeros, que habían pasado por experiencias parecidas.

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Fermín López. (REUTERS/Albert Gea)

Loli, su madre, el pilar

Si hay alguien que sigue muy presente en su vida es su abuela Loli. “Mis abuelos son muy importantes para mí. Me he criado con ellos”, dijo. Y de ella, en concreto, contó en la Cadena SER: “Es un pilar fundamental en mi vida; lo da todo por mí, siempre está pendiente de mí, me llama constantemente”. Ese cariño tiene un gesto fijo en cada partido. “Siempre que entro al campo me hago la señal de la cruz por mi abuela”, confesó.

No siempre es fácil atender sus llamadas. “A veces no le cojo la llamada porque no puedo, pero me encanta hablar con ella, siempre me da consejos, me apoya muchísimo y está superorgullosa de mí”, dijo.

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Loli sigue los partidos desde Sevilla, y la edad le impide viajar hasta Barcelona. Por eso aprovecha cuando el Barça o la selección juegan cerca de su pueblo. “Siempre que jugamos cerca de El Campillo intenta venir porque Barcelona es más complicado para ella”, explicó a Mundo Deportivo.

Fermín. (REUTERS/Susana Vera)

Las lentejas de El Campillo

Del pueblo habla con orgullo: “Es un pueblo humilde y trabajador y donde me he criado yo”, dijo en el pódcast de Panini Studios. Allí empezó a jugar al fútbol, entre tardes con amigos y comidas en casa de su abuela. De aquella época guarda un recuerdo concreto: “Me acuerdo de comer lentejas en la casa de mi abuela. Esos son los mayores recuerdos que tengo de esa etapa de mi vida”.

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Esta temporada, Loli sí pudo verle en directo. Fue en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el Sevilla-Barça, y las cámaras de Movistar Plus captaron una imagen entrañable de los dos. “Pude ir a abrazarla después del partido y espero pronto volver a El Campillo a poder verla”, admitió Fermín.