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La reflexión del presidente de una cadena de supermercados: “Necesitamos que las empresas paguen más para que nuestros hijos puedan comprar un piso con sus sueldos”

Michel-Édouard Leclerc sitúa el debate en la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados franceses. A su juicio, los ingresos que perciben quienes trabajan ya no permiten afrontar gastos que antes resultaban más accesibles

Michel-Édouard Leclerc, presidente de E. Leclerc, y la imagen de archivo de un supermercado, generada con IA. (Montaje Infobae)
Michel-Édouard Leclerc, presidente de E. Leclerc, y la imagen de archivo de un supermercado, generada con IA. (Montaje Infobae)
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Michel-Édouard Leclerc, presidente del comité estratégico de los centros E. Leclerc, defiende una subida de los salarios para recuperar la capacidad de compra de los trabajadores, con especial atención a las dificultades de los jóvenes para acceder a bienes como una vivienda o un coche. “Necesitamos que el trabajo pague más, para que nuestros hijos puedan comprar un piso o un coche con sus sueldos”, afirmó durante una entrevista emitida este miércoles en France 2, justo el mismo día en el que España vive una huelga general por el difícil acceso a la vivienda y los bajos salarios.

El directivo sitúa el debate en la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados franceses. A su juicio, los ingresos que perciben quienes trabajan ya no permiten afrontar gastos que antes resultaban más accesibles. “Hoy se ha vuelto cada vez más difícil”, ha asegurado al comparar la situación actual con su propia trayectoria. Una cuestión que podría valer para la situación de los españoles.

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Sus declaraciones se han producido en una jornada marcada por el debate sobre la apertura comercial en días festivos y por la discusión política en torno al salario mínimo y los mecanismos para elevar los ingresos netos de los empleados en Francia.

Leclerc rechaza extender la apertura de comercios los domingos y festivos

Antes de abordar la cuestión salarial, Leclerc ha sido preguntado por la apertura de establecimientos el 11 de noviembre, día festivo en Francia por la conmemoración del armisticio de la Primera Guerra Mundial.

El presidente del comité estratégico de los centros, E. Leclerc ha negado que su grupo defienda una liberalización general de los horarios comerciales. Ha explicado que la compañía mantiene algunos supermercados abiertos los domingos por la mañana, sobre todo en determinadas áreas comerciales, pero ha asegurado que la cadena no ha promovido la apertura todos los domingos ni en cada jornada festiva.

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Según las cifras oficiales, 146 mil personas se manifestaron este sábado en Francia, incluidas 46 mil en París. La intersindical estudiantil, en cambio, estimó una participación mayor: 250 mil asistentes en todo el país y 75 mil en la capital francesa

Según ha indicado, cada decisión depende de la zona en la que se encuentre el establecimiento y de los acuerdos con las autoridades locales. En algunos casos, añadió, la empresa puede actuar como uno de los principales polos de atracción comercial de un municipio. También señaló que, en localidades donde la cadena concentra una cuota elevada de clientes, la apertura puede formar parte de negociaciones para preservar la actividad de otros comercios.

Su propuesta pasa por reducir las cotizaciones sociales

Al ser preguntado por la fórmula para elevar los salarios, Leclerc ha planteado una rebaja de las cotizaciones sociales que se añaden al coste laboral. Su propuesta busca que una parte mayor del dinero destinado por las empresas a los trabajadores llegue de forma directa a sus nóminas.

El empresario ha puesto el ejemplo del salario mínimo interprofesional francés. Según ha afirmado, un salario mínimo de 1.500 euros puede suponer para la empresa un coste de “entre 2.000 y 2.500 euros” debido a las cargas asociadas. Por ello, se ha mostrado partidario de reducir esas cotizaciones en beneficio de los asalariados.

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“Hay que acercar el salario neto al salario bruto”

Leclerc ha apuntado que el sistema de protección social francés no puede depender exclusivamente de las aportaciones vinculadas al empleo, en un escenario en el que el trabajo compite con la automatización y las herramientas digitales. “Hay que acercar el salario neto al salario bruto”, ha defendido.

El responsable de E. Leclerc ha señalado que esa modificación podría aplicarse de manera gradual durante un periodo de cuatro o cinco años. En su opinión, la medida daría margen económico a los trabajadores sin que el ajuste se produjera de forma inmediata.

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