Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

España vive este miércoles su primera huelga general convocada de forma conjunta por CCOO y UGT desde hace 14 años, respaldada también por CGT, CNT, Co.bas, Solidaridad Obrera, la Confederación Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, impulsora original de la protesta bajo el lema ‘Salarios, vivienda y precios’.
El paro, de 24 horas, reclama al Gobierno medidas urgentes para garantizar el acceso a una vivienda digna y frenar la especulación inmobiliaria, además de exigir a la patronal un nuevo marco salarial que recupere el poder adquisitivo perdido frente al alza del coste de la vida.
Las grandes manifestaciones arrancan por la tarde: en Madrid, a las 18:00 horas desde Atocha hasta plaza de España; en Barcelona, a las 17:30 horas desde los Jardinets de Gràcia; y en Sevilla, Valencia y Cádiz, desde las 18:00 horas.
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ante la huelga: “Ya no bastan los parches. Hay que poner la vida por encima del lucro y cambiar radicalmente el modelo”
La activista asegura que la propuesta de PP y Vox de liberalizar el mercado y construir más vivienda “es la que ha contribuido a la actual crisis”. Advierte que, si las instituciones no actúan a corto plazo, crecerá la conflictividad social
Valeria Racu (Chisináu, Moldavia, 1995) es una de las voces más reconocibles del Sindicato de Inquilinas, la organización que lleva casi una década luchando por el derecho a una vivienda digna y que ha tenido un papel central en las protestas que se extendieron por toda España tras el desahucio de Maricarmen Abascal. El colectivo resume su diagnóstico con una consigna: “Los rentistas son culpables y los gobiernos responsables”, tanto el central como los autonómicos y locales, y reclama medidas como una bajada en el precio de los alquileres, contratos indefinidos que ayuden a dar estabilidad y destinar viviendas de bancos y fondos de inversión al parque público.
“Amplio seguimiento”, según UGT y CCOO
UGT y CCOO aseguran un “amplio seguimiento” de la huelga general de este miércoles durante los primeros turnos de trabajo, subrayando la existencia de “importantes paros en sectores estratégicos”. Según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, los primeros datos recabados reflejan una “importante respuesta de los trabajadores en distintos sectores productivos y de servicios”.
En concreto, CCOO y UGT cifran el seguimiento de la huelga en el sector de la automoción en el 90%, registrándose “paros totales en la producción” en plantas de grandes empresas como Volkswagen Navarra y Seat Barcelona. También han cifrado en un 90% el seguimiento de la actividad en los puertos de Algeciras y Valencia.
Con una participación del 85% se sitúan, según los sindicatos, la industria de la alimentación -concretamente en el sector cárnico-, mientras que cuantifican en un 82% el seguimiento en el servicio de recogida de basuras y en el 75% en el sector energético.
Por debajo de estos registros se sitúan los servicios sociosanitarios, donde CCOO y UGT contabilizan un seguimiento del 38% y el cumplimiento de los servicios mínimos fijados. Por su parte, en el sector postal la cifra se ha situado en el 35,04% en las primeras horas de la huelga, de acuerdo a los datos sindicales.
(Información de Europa Press)
ARTÍCULO DE INFOBAE
Estos son los servicios mínimos por la huelga general del 11-N: así operarán los trenes, autobuses, metros y aviones
Las franjas de mayor afluencia mantienen una mayor cobertura para afrontar la jornada de paro general de 24 horas a dos semanas de las elecciones del 29-N
España afronta este miércoles 11 de noviembre la primera huelga general respaldada conjuntamente por CCOO y UGT en 14 años. La convocatoria de 24 horas busca paralizar la actividad laboral en todo el país bajo el lema “Salarios, vivienda y precios”, sumando un llamamiento a la huelga de consumo a escasas semanas de las elecciones del 29-N. Con el fin de asegurar los desplazamientos esenciales, las administraciones han fijado un paquete de servicios mínimos que afectará a trenes, aviones, metro y autobuses.
Bloqueos en Mercabarna y cortes en Barcelona
Los piquetes informativos desplegados por CCOO y UGT de Cataluña han empezado a cortar carreteras en diversos puntos de Cataluña, como la A-2 o la Ronda Litoral, y a bloquear el acceso a polígonos industriales y a centros estratégicos como Mercabarna. Según detalla el Servei Català del Trànsit, a esta hora hay una decena de puntos de la red viaria catalana afectados por manifestaciones.
Las protestas han provocado cortes en la A-2 entre Cornellà de Llobregat y Sant Joan Despí, en la C-25 en Calldetenes (Barcelona), en la BV-4511 en Sant Fruitós de Bages así como la Ll-11 en Lleida, todas ellas también por manifestación. También está cortada la B-10, la Ronda Litoral, en dos puntos, y en esta misma vía también está cortada la salida 18A.
🔴 Ara mateix a les diferents carreteres i accessos de mercabarna i zona franca. https://t.co/GYjUWRP30B— David Melero 📸 📽 ✏ 🔴 (@davidmelero__) November 11, 2026
(Información de EFE)
Denuncian agresiones a piquetes en la EMT de Madrid
UGT ha denunciado “agresiones de agentes de la Policía Nacional” contra integrantes del piquete informativo desplegado a las puertas de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Fuencarral (Madrid) durante la jornada de huelga general.
📍 Madrid | Cocheras de la EMT ¡BASTA YA DE VIOLENCIA POLICIAL! ✊ Patricia Ruiz (@PatriciaRuizUGT), secretaria ejecutiva de Salud Laboral de UGT, denuncia las dificultades para informar a las personas trabajadoras y las agresiones de agentes de la Policía Nacional a nuestros compañeros y compañeras durante el piquete informativo. ✊ ¡Informar no es delito! ¡La libertad sindical se respeta! ¡Ni un paso atrás! #HuelgaGeneralUGT— UGT (@UGT_Comunica) November 11, 2026
(Información de EFE)
ARTÍCULO DE INFOBAE
11-N, España va a una huelga general inédita: a 18 días de unas elecciones generales anticipadas y única en Europa con las Cortes disueltas
Por primera vez desde la restauración democrática, un paro de estas características no se dirige explícitamente contra las políticas del ejecutivo de turno
Hoy España está de huelga. No es contra un gobierno. No es contra una medida concreta. Más bien, todo lo contrario: es por la ausencia de ellas. Es por una sociedad que vive ahogada, que ha visto cómo se normalizaba sobrevivir con un salario bajo sin perspectivas futuras mientras la vida sube y sube. La vivienda fue la mecha. La prendió Maricarmen Abascal; su desahucio provocó la acampada en Sol primero, seguida de una ola de movilizaciones, y que alcanza el culmen este miércoles con un parón dirigido a “contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos”. Ya no bastan los parches, hay que poner la vida por encima del lucro", afirma Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en una entrevista con Infobae. Y aunque los motivos están claros —reclamar mejores sueldos, viviendas asequibles y medidas para frenar la subida de los precios—, no va dirigida contra nadie en concreto, o es curioso que el único que se da por aludido es el PP, que ni siquiera gobierna a nivel nacional (aún).