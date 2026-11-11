Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

La primera huelga general de 24 horas en 14 años se produce apenas a 48 horas del inicio de la campaña electoral.

España vive este miércoles su primera huelga general convocada de forma conjunta por CCOO y UGT desde hace 14 años, respaldada también por CGT, CNT, Co.bas, Solidaridad Obrera, la Confederación Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, impulsora original de la protesta bajo el lema ‘Salarios, vivienda y precios’.

El paro, de 24 horas, reclama al Gobierno medidas urgentes para garantizar el acceso a una vivienda digna y frenar la especulación inmobiliaria, además de exigir a la patronal un nuevo marco salarial que recupere el poder adquisitivo perdido frente al alza del coste de la vida.

Las grandes manifestaciones arrancan por la tarde: en Madrid, a las 18:00 horas desde Atocha hasta plaza de España; en Barcelona, a las 17:30 horas desde los Jardinets de Gràcia; y en Sevilla, Valencia y Cádiz, desde las 18:00 horas.