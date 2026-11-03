La reflexión de Dr. Seuss, escritor estadounidense, sobre la curiosidad: “El sinsentido despierta las células del cerebro. Y ayuda a desarrollar el sentido del humor”

Imagen de '¡Como el Grinch robó la Navidad!'. (Universal Studios)

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A Theodor Seuss Geise, el escritor y caricaturista conocido como Dr. Seuss (Springfield, 1904 - La Jolla, 1991) le bastaron 236 palabras para revolucionar la literatura infantil. Son las que utilizó en El gato con sombrero, el libro que publicó en 1957 después de aceptar el reto de escribir una historia que los niños no pudieran dejar de leer utilizando un vocabulario muy limitado. Casi 70 años después, el antropomórfico gato que llega a una casa para ponerlo todo patas arriba vuelve al cine este viernes 6 de noviembre con una película de animación dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja.

El estreno recupera a uno de los personajes más reconocibles de un escritor que hizo del caos una forma de acercar a los niños a la lectura, a los que hay que sumar otros como el popular el Grinch, el amargado y cascarrabias ser que quiere acabar con la Navidad; Lorax, la adorable y gruñona criatura con bigote; o el ya mencionado Gato. Por su contribución a la literatura infantil, en 1984 se alzó con el Premio Pulitzer en la categoría de Menciones y Premios Especiales, “por su contribución especial durante casi medio siglo a la educación y el disfrute de los niños estadounidenses y sus padres”.

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Tráiler de 'El gato con sombrero' (Warner Bros.)

El autor, que publicó su primer libro infantil en 1937, basó su bibliografía en la lógica absurda y el humor. “Si un libro me gusta a mí, tiene posibilidades de gustarles a los niños”, le dijo a The New York en 1960. El éxito de aquella fórmula convirtió sus libros en clásicos y consolidó una manera de escribir para niños que confiaba en su imaginación sin renunciar al juego ni al absurdo. Tampoco como un vehículo de reflexión. “Los niños ven venir una moraleja a kilómetros de distancia y les produce rechazo. Pero toda historia tiene una moraleja inherente”, añadió en la citada entrevista.

Despertar la diversión

Pero lo absurdo no era únicamente una forma de hacer reír. En una entrevista concedida a Los Angeles Times en 1983, el escritor defendió el valor del sinsentido y del humor: “El sinsentido despierta las células del cerebro. Y ayuda a desarrollar el sentido del humor, algo tremendamente importante hoy en día”.

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Imagen de Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel, 1904 - 1991). (Gene Lester/Getty Images)

“El humor tiene un lugar enorme en este mundo sórdido. Es más que una cuestión de reírse”, añadió. Para Seuss, mirar la realidad deformada podía servir precisamente para comprenderla mejor: si uno era capaz de ver las cosas “fuera de lugar”, sostenía, también podía imaginar cómo deberían estar cuando se encuentran en su sitio.

Ese espíritu vuelve ahora a la pantalla con El gato con sombrero, dirigida por Erica Rivinoja y Alessandro Carloni, 23 años después de la cinta de acción real a la que dio vida Mike Myers, junto a Dakota Fanning y Spencer Breslin. La película pone a Gato en una nueva aventura: la de animar a Gabby y Sebastián tras mudarse a una nueva ciudad, todo ello mientras Gato ha hecho una pequeña travesura... robando una máquina del tiempo del I.I.I.I. (Instituto para la Institución de la Imaginación y la Inspiración, S.L.) que puede acabar con todo. En España, Arturo Valls pone voz a Gato y Dani Martínez, al pez de Sebastián, llamado Gofre.

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