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La moderna casa de Arturo Valls en Madrid: cocina XXL, colores oscuros y detalles clásicos

El presentador y actor ha consolidado su vida en la capital española, aunque mantiene sus raíces valencianas

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Arturo Valls en su casa
Arturo Valls en su casa en Madrid. (Instagram)

A punto de cumplir tres décadas desde que debutara en televisión, Arturo Valls sigue siendo uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento en España. Desde sus inicios en Caiga quien caiga en 1998, su carrera ha evolucionado entre la interpretación, la presentación y la producción, llegando incluso a conquistar un premio Goya por el cortometraje Totem Loba con Verónica Echegui. Sin embargo, lejos de los focos, su vida transcurre con discreción, especialmente en el ámbito familiar, donde comparte hogar en Madrid con su mujer, Patricia Santiveri, y su hijo.

Es precisamente ese espacio íntimo, su vivienda en la capital, el que refleja con mayor fidelidad la personalidad del presentador. Aunque Valls no suele mostrar en exceso su vida privada, a través de sus redes sociales ha dejado ver pequeños detalles de su casa, suficientes para intuir un estilo decorativo que combina funcionalidad, calidez y carácter propio.

Ubicada en Madrid, según Vanitatis, su vivienda responde a una estética contemporánea donde predominan los tonos cálidos, la luz natural y una distribución pensada para el día a día. No se trata de un espacio ostentoso ni recargado, sino de un hogar concebido para ser vivido, donde cada elemento parece elegido con criterio y coherencia.

Arturo Valls en su casa
Arturo Valls en su casa en Madrid. (Instagram)

Uno de los espacios más representativos es, sin duda, la cocina. Este ambiente no solo destaca por su diseño, sino también por el papel que desempeña en la rutina del presentador. Apasionado de la gastronomía, Valls ha reconocido en varias ocasiones su gusto por los platos tradicionales y la cocina pausada, lo que se traduce en una estancia amplia y bien equipada con una placa de gas.

La cocina gira en torno a una gran isla central con encimera oscura a juego con el resto de la casa, acompañada de mobiliario minimalista y estético en el que la madera oscura adquiere protagonismo. La combinación de materiales genera un equilibrio entre modernidad y calidez.

Arturo Valls en su casa
Arturo Valls en su casa en Madrid. (Instagram)

Espacios pensados para el ocio

La luz natural juega un papel esencial en toda la vivienda. Grandes ventanales y puertas de cristal permiten que el exterior se integre con el interior, especialmente en zonas como el salón o el área destinada al ejercicio físico. De hecho, Valls tiene en una de sus propiedades una estancia como gimnasio, equipada con espejos y maquinaria, donde mantiene su rutina deportiva sin salir de casa. En este espacio, la madera en tonos más oscuros convive con elementos modernos, creando un contraste visual interesante.

Otro de los rincones más llamativos del hogar es el dedicado a la música. El presentador ha compartido imágenes de su colección de vinilos, donde se pueden encontrar referencias variadas que van desde bandas sonoras hasta grupos menos convencionales. Este espacio, revestido en madera, transmite una atmósfera más íntima y personal, alejada del resto de la casa.

Arturo Valls en su casa
Arturo Valls en su casa en Madrid. (Instagram)

De hecho, la personalidad del actor convive también en otras muchas zonas, como una exclusiva para su lado más friki, donde hay figuras de superhéroes, personajes populares y guiños a la cultura pop. Entre ellas, también se puede ver un reflejo de su vida familiar. Estanterías organizadas, espacios funcionales y una distribución práctica evidencian que se trata de un hogar pensado para compartir. A pesar de su agenda profesional, Valls encuentra en este entorno un refugio donde desconectar.

Cabe recordar que su primera propiedad en Madrid fue un loft en el barrio de Lavapiés, cuya transformación generó cierta controversia legal en su momento por cuestiones urbanísticas y polémicas licencias aprobadas por la exdiputada de Vox, Rocío Monasterio. Sin embargo, su actual residencia refleja una etapa más consolidada, tanto en lo personal como en lo profesional.

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