El cine español planta cara a 'Godzilla' con 'Ruega por nosotras' y 'Sacamantecas'

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Madrid, 5 nov (EFE).- Esta semana los estrenos de cine están encabezados por la nueva entrega de 'Godzilla', legendario monstruo al que se enfrentan dos dramas españoles basados en hechos reales: 'Ruega por nosotras', sobre el franquista Patronato de Protección a la Mujer, y 'Sacamantecas', la historia del asesino en serie que aterrorizó Álava en el siglo XIX.

Batallas de kaijus (bestias gigantes) y descargas de acción y adrenalina en esta película dirigida por Takashi Yamazaki ('Godzilla Minus One'), protagonizada por Ryunosuke Kamiki ('Godzilla Minus One', 'Your Name'), Minami Hamabe ('Godzilla Minus One', 'Let Me Eat Your Pancreas'), Miou Tanaka y Jun Kunimura. La secuela retoma la historia en 1949, dos años después de los acontecimientos de la anterior entrega, cuando Japón todavía intenta recuperarse de la guerra.

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Alessandro Carloni ('Kung Fu Panda 3') y Erica Rivinoja ('South Park') dirigen esta adaptación animada del popular personaje infantil del Doctor Seuss, escritor y caricaturista estadounidense. El primer largometraje de Warner Bros. Pictures Animation, con las voces en español de Arturo Valls y Dani Martínez, sigue a un gato extravagante que aparece en la vida de dos hermanos recién llegados a una nueva ciudad y convierte su día en una sucesión de travesuras y situaciones caóticas.

Daniel Monzón ('Celda 211', 'El niño') dirige este drama ambientado en 1974 y protagonizado por Zoe Bonafonte ('El 47'), Manuela Calle, Adelfa Calvo ('El autor', 'La isla mínima'), María Cerezuela ('Maixabel') y Carla Domínguez. Ana, una joven de 19 años que vive en Barcelona, es considerada rebelde por su acomodada familia. Tras escapar de casa, acaba en un internado destinado a reformar a mujeres, donde conocerá a otras jóvenes sometidas a un sistema represivo y abusivo.

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David P. Sañudo ('Ane', 'Los últimos románticos') dirige este thriller histórico con Antonio de la Torre ('La isla mínima', 'El reino'), Patricia López Arnaiz ('Ane', '20.000 especies de abejas'), Josean Bengoetxea ('Patria'), Eneko Sagardoy ('Handia') y Haizea Carneros.

Ambientada en Álava a finales del siglo XIX, cuando agoniza la tercera guerra carlista, la película reconstruye los crímenes de Juan Díaz de Garayo, conocido como el Sacamantecas, un asesino en serie que aterrorizó a mujeres en aquella sociedad profundamente desigual.

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Fred Cavayé ('Adiós, señor Haffmann', 'Mea culpa') dirige una nueva adaptación de la célebre novela de Victor Hugo que trata de ser la más fiel al texto original. Con Vincent Lindon ('La ley del mercado', 'Titane'), Tahar Rahim ('Un profeta', 'The Serpent'), Camille Cottin ('Call My Agent!', 'House of Gucci'), Benjamin Lavernhe y Noémie Merlant ('Retrato de una mujer en llamas').

Tras pasar 19 años en prisión por robar una barra de pan, Jean Valjean intenta rehacer su vida bajo una nueva identidad, pero su pasado y la persecución del inspector Javert amenazan con impedir su redención.

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Olivier Clert dirige esta película de animación basada en una historia de misterio y aventuras. Su protagonista es Lucy, una niña de once años que vive con su familia en las afueras de un remoto pueblo pesquero. Su carácter enigmático y los secretos que rodean su vida desencadenan una historia de descubrimientos y revelaciones.

Nitesh Tiwari ('Dangal', 'Chhichhore') dirige esta producción de Bollywood protagonizada por Ranbir Kapoor ('Animal', 'Brahmāstra'), Sai Pallavi ('Premam', 'Gargi'), Yash ('KGF: Chapter 2'), Ravi Dubey y Sunny Deol. La película se inspira en el relato épico y mitológico del príncipe Rama, cuya vida está marcada por el deber, el sacrificio y la lucha por el bien común.

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David Austin ('George Michael: Freedom') y Andy Morahan ('Faith', 'Wake Me Up Before You Go-Go') dirigen esta película-concierto que recupera imágenes restauradas en 35 milímetros de la gira 'Faith Tour' de George Michael en 1988. El documental permite revivir la actuación del artista británico en una etapa decisiva de su carrera y ofrece una mirada a su trayectoria y a su impacto en la música pop.

Álvaro Brechner ('La noche de 12 años', 'Mr. Kaplan') dirige esta película vinculada a la trayectoria del grupo de rock Mägo de Oz, con Adrián Lastra ('Velvet', 'Primos'), Adriá Mondaray, Guillermo Furiase, Carlos Librado y Antonio Dechent ('Intacto', 'Smoking Room'). Repasa la evolución de una banda que revolucionó el rock español al combinar el heavy metal con el folk celta, y aborda sus desafíos creativos, éxitos y tensiones internas, así como su huella en varias generaciones de seguidores.

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Massimo Paolucci ('The Contract') dirige este thriller italiano protagonizado por Kevin Spacey ('American Beauty', 'House of Cards'), Eric Roberts ('El tren del infierno', 'Los mercenarios') y Vincent Spano ('Good Morning, Vietnam', 'The Blacklist'). La película sigue a Giuseppe, un periodista fracasado que investiga la misteriosa muerte de un colega con la esperanza de conseguir una exclusiva que relance su carrera. Sin embargo, la investigación se convierte en una pesadilla cuando descubre que las pistas forman parte de un plan diabólico.

Clàudia Serra y Paula Serra, primas y dúo creativo, dirigen esta película española de terror protagonizada por Mia Sala-Patau, Pablo Scapigliati, Matias Zocca, Jael Borrás y Marc Vila. La historia sigue a un grupo de ocho niños exploradores y dos monitores que quedan aislados en un refugio de montaña de los Pirineos por una tormenta de nieve. Cuando hacen recuento, descubren que hay un niño más que nadie recordaba.

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Isabel Fernández dirige este documental sobre la escritora Carmen Laforet, con la voz de Mónica López ('Antidisturbios', 'Rapa') y material de archivo de la autora de 'Nada'. La película revisa la trayectoria de Laforet, que publicó su primera novela con solo 23 años, y cuestiona la idea de que su escasa producción posterior se debiera únicamente a una falta de inspiración.

Ondrej Pecha y Mirek Zachariás dirigen esta película de animación infantil checa, con las voces originales de Krystof Hádek, Matoj Hádek, Milan Steindler y Dusan Kollár. Los dos conejos protagonistas deciden participar en el concurso vecinal 'Raíz de Oro', que premia las mejores verduras, aunque la jardinería no es precisamente su especialidad.

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Iván Castiñeiras dirige este documental hispano-portugués-francés que combina retrato rural, infancia y adolescencia. La película sigue a Mariana, una niña de cuatro años que descubre el mundo a través de las enseñanzas de su maestra en una de las últimas escuelas rurales de la frontera entre Galicia y Portugal. A sus diecisiete años se enfrenta a una importante decisión, partir de su aldea y separarse de su madre para ir a estudiar al extranjero. EFE

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