Arranca la campaña electoral después de una precampaña de vértigo: el PP apuesta por Cataluña, el PSOE por Andalucía y Vox vuelve a Colón

Los principales candidatos a las elecciones generales del 29-N en mítines de precampaña.

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Apenas han pasado 38 días desde que Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales, pero suficientes para que las posiciones ya no sean las mismas que aquel 5 de octubre. En común, que se sigue hablando de la vivienda, este miércoles con una huelga general y este mismo jueves, día de inicio de la campaña, con la votación de los decretos que propiciaron el adelanto. También se ha discutido sobre la ley de nietos, sobre pensiones o sobre el baile de sondeos, pero sorpresiva y traumáticamente, el suceso de mayor impacto ha sido el accidente de Urda. Por la vivienda y por Urda ha perdido Sánchez a dos dirigentes en el camino, a Montse Mínguez y a Óscar Puente, ambos por una incompatibilidad entre el discurso y los acontecimientos.

La campaña arranca de manera oficial esta medianoche, y los cinco principales candidatos de ámbito nacional han repartido sus actos de apertura entre tres ciudades. Siguiendo la tradición, Sánchez abre en Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, acompañado por María Jesús Montero, su jefa de campaña y líder en Andalucía. Se trata de una plaza muy importante para el PSOE ya que esta es una de las comunidades que más diputados reparte y también donde se da una gran fragmentación de la izquierda, con hasta tres listas más de corte progresista.

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Colau en Vallecas y reconciliación en ERC

Alberto Núñez Feijóo ha elegido Badalona, feudo de una de sus incorporaciones estrella al Congreso de los Diputados, Xavier García Albiol, número 1 por Barcelona, que estará con él en el mitin. Para el líder del PP, Cataluña es crucial, no obstante fue uno de los territorios en los que no pudo ampliar su victoria en 2023, que habría servido para arrebatar la investidura a Sánchez. Génova dedicará grandes esfuerzos estos próximos días en persuadir de que Núñez Feijóo es el mejor presidente que puede tener España para los intereses de esta autonomía, con García Albiol como ariete. El PP es el único partido por ahora que ha presentado su programa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

Santiago Abascal regresará a la plaza de Colón de Madrid, un escenario que el partido ha utilizado en anteriores ocasiones para sus concentraciones multitudinarias, en esta ocasión con la previsión de un resultado histórico. El grueso de los sondeos, sin excepción, estiman que Vox puede llegar a doblar su representación.

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A pocos kilómetros, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, encabezará un mitin también en Madrid, en el barrio de Vallecas, junto al cabeza de lista por la capital, Emilio Delgado, de Más Madrid; el dirigente de Izquierda Unida (IU), Toni Valero, y la líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez.

Por Podemos, Irene Montero celebrará un acto a las 19:00 horas en el Espacio Rastro, entre Lavapiés y La Latina, junto a la líder del partido, Ione Belarra. El par de Montero en esta campaña, Gabriel Rufián, comienza la campaña de ERC en Tarragona junto con Oriol Junqueras, lo que dará lugar a una imagen que pretende cerrar las diferencias entre el aparato del partido independentista y el diputado en Madrid que quiso intentar liderar a toda la izquierda a la izquierda del PSOE, sin éxito.

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La campaña electoral se prolongará hasta el 27 de noviembre, fecha en la que comenzará la jornada de reflexión previa a la cita con las urnas, el domingo 29 de noviembre.