El calvario del concejal del PP que denunció a su alcalde y terminó expulsado: “Prefería gastarse el dinero en traer a Morante que en arreglar las ventanas del centro cultural”

José María Moreno, alcalde de Moralzarzal. A la derecha, dentro de un círculo, Juanjo Cámara, el edil expulsado del PP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Juanjo Cámara asegura que ya ha “probado los sinsabores” de la política y que ha tenido bastante. Simplemente espera a que este mandato acabe en mayo de 2027 para irse a su casa y pasar página. La experiencia ha sido “traumática”. A finales de 2025 decidió que debía ir a Génova, la sede del PP Nacional y del PP de Madrid, para denunciar lo que estaba haciendo su alcalde, que se comportaba como “un auténtico cacique”, pero la respuesta de su partido fue darle la espalda y expulsarle. Ahora es concejal no adscrito en Moralzarzal, una pequeña localidad de la sierra madrileña de 14.700 vecinos. “El regidor prefiere gastarse más en toros que en talleres culturales. Es lo que hay”, señala resignado.

Cámara, que durante la mayor parte de su vida profesional ha sido un empresario de mudanzas de cierto éxito en la Comunidad de Madrid, se hizo relativamente famoso hace unas semanas cuando un video suyo en un Pleno municipal se hizo viral. Cámara aprovechó su turno de palabra para denunciar las “comilonas con jamón 5 jotas y botellas de vino de 100 euros que hace el equipo de Gobierno” y luego pasan como “gasto de representación”. Indignado, se levantó y dejó las facturas al alcalde José María Moreno, ante la sorpresa de todos. “Lo hice cuando ya tenía las pruebas documentales y para que los vecinos sepan la verdad. El pueblo tiene que saber quién es realmente nuestro alcalde”.

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Lo de las comidas puede parecer anecdótico, pero refleja a la perfección el tenso ambiente que se vive en la política de Moralzarzal. El principal partido de la oposición, Vecinos de Moralzarzal (que estuvo en el Gobierno entre 2015 y 2023), acaba de presentar en un juzgado de Colmenar Viejo una querella contra el alcalde José María Moreno acusándole de presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a la Administración en la contratación pública y malversación. Su denuncia se basa en un informe de la ex interventora municipal, que se fue ya del Consistorio por discrepancias con el regidor.

Moralzarzal, municipio de la sierra de Madrid

Ese informe refleja que el Consistorio abonó entre 2023 y 2025 casi dos millones de euros en facturas por servicios prestados mediante encargos verbales o contratos caducados (servicios de limpieza viaria, talleres culturales, actividades deportivas o conserjerías), sorteando así la fiscalización previa de la Intervención. Y, sobre todo, que hubo un abuso masivo del contrato menor y fraccionamiento: En 2024, por ejemplo, el 80,52% de la contratación del Ayuntamiento se realizó mediante contratos menores. “Tras pedir asesoramiento legal nos han recomendado poner el asunto en manos de la justicia para que sea un juez el que determine si nos encontramos ante actuaciones que únicamente generan responsabilidades administrativas o si pudieran tener relevancia penal”, explica David González, portavoz de Vecinos por Moralzarzal. “No tenemos conocimiento de esa denuncia. Creo que solo buscan un titular. La contratación menor está permitida por ley. No nos hemos saltado ningún trámite de la Intervención ni del Secretario”, explica Fernando Cobo, edil de Hacienda, Recursos Humanos y portavoz del Gobierno local.

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Vox sale del Gobierno

Pero volvamos a Juanjo Cámara. En 2023 era un simple militante del PP al que el alcalde convenció para que fuera en su candidatura. “Fue él quien pidió ir en la candidatura”, matiza Fernando Cobo. El PP obtuvo 8 ediles y negoció con el concejal que sacó Vox recuperar la Alcaldía. Vecinos obtuvo cuatro ediles, el PSOE solo dos, Contigo (una especie de escisión de Ciudadanos) solo uno y Moralzarzal en Común (MEC) otro representante. El alcalde ofreció a Cámara el Área de Cultura y Medio Rural. “Pero a finales de ese año ya divide el grupo municipal por sus malas formas y me dice conmigo o contra mí. Me pidió echar, por ejemplo, al coordinador de Cultura porque había sido de Izquierda Unida. Y eso que era un técnico muy válido”, señala Cámara, que afirma que el alcalde elaboraba los presupuestos culturales sin contar con él.

“Me prohibió hablar con el secretario y el interventor. Incluso me llegaron a amenazar por programar una actividad cultural en un parque que hay al lado de un asesor del alcalde porque el ruido le molestaba”, afirma Cámara. Pero el Gobierno se rompió en el verano de 2025 no porque Cámara no comulgara con las decisiones de su ‘jefe’, sino porque el alcalde decidió destituir a Borja Guillén García, portavoz y único edil de Vox, que había sido nombrado concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Le echaron por “discrepancias persistentes en la línea de acción política”, según el comunicado oficial.

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Guillén explica que “fui molesto porque era independiente, no tenía que rendirle cuentas. Él entendía la política como adoración al líder. Y no era mi jefe, éramos socios. Yo hacía preguntas que eran incómodas. Y tuvimos nuestras discrepancias. La primera discusión que tuvimos, por ejemplo, es que en agosto de 2023 quiso subir los sueldos de los concejales. No era el momento. Y la fractura definitiva llegó en el verano de 2025 cuando licitó a diez años el contrato de residuos urbanos. Hice preguntas que no gustaron y ahí se terminó el pacto. Ya no había sintonía para un Gobierno en coalición. Ahora en la oposición me limitan la información”, concluye.

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid realizan labores de extinción en el incendio de una vivienda en la localidad de Guadarrama.

Mientras el Gobierno local se rompía, Juanjo Cámara barruntaba que algo tenía que hacer. “Si es que no había ni dinero para arreglar las ventanas del centro cultural mientras sí lo había para llevar a Morante de la Puebla a torear a Moralzarzal”, insiste Cámara, que incluso tuvo una reunión en la que enumeró todas las deficiencias técnicas y estructurales que había en el teatro y la biblioteca. Cámara incluso tuvo un accidente grave de tráfico en abril de 2025 y no recibió ni una llamada de interés por parte del alcalde. La relación estaba rota. Así que a finales de 2025 se negó a apoyar los presupuestos de 2026 y pidió una reunión con el alcalde de Los Molinos, Antonio Coello, que era el representante del PP de Madrid en esa zona de la sierra. Se vieron en julio y en septiembre de 2025.

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“Me escuchó, pero no hizo nada”. Así que en noviembre de 2025 Cámara mandó una carta al Comité de Ética y Conducta del Partido Popular de Madrid denunciando “una dinámica de marginación, exclusión, humillación y abuso de poder, que afecta gravemente al ejercicio de mis funciones como concejal electo y como afiliado”. No hubo respuesta por parte del PP. Así que el 29 de diciembre de 2025 Juanjo Cámara votó en contra de los presupuestos de Moralzarzal para 2026, es decir, un concejal del PP votando en contra de las cuentas presentadas por el equipo de Gobierno del que formaba parte. El 25 de febrero de 2026, el PP de Madrid le abre expediente sancionador para determinar si Cámara ha cometido una infracción muy grave por “manifiesta deslealtad al partido”. El edil declaró el 13 de abril ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías.

José María Moreno, el alcalde de Moralzarzal

Un mes después, el 20 de abril de 2026, ese Comité Nacional decide expulsar del partido a Juanjo Cámara. Las alegaciones y el recurso de alzada que presentó no sirvieron para nada. “El PP quiere obediencia ciega. Mi expediente de expulsión se formuló, a mi juicio, desde una lectura incompleta, sesgada y materialmente injusta de los hechos, omitiendo antecedentes esenciales y tratando como deslealtad lo que fue una actuación en conciencia, responsable y plenamente contextualizada por una situación previa de maltrato institucional, aislamiento, bloqueo político y falta de información que ya había sido comunicada dentro de la estructura del partido”, explica Cámara. Su expulsión definitiva llegó en mayo de 2026. Desde entonces, Cámara es edil no adscrito y ha dejado en minoría al Gobierno local del PP en este municipio.

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“La expulsión del partido se escapa de nuestro ámbito. No es decisión del PP de Moralzarzal, sino del PP de Madrid”, asegura Fernando Cobo, el portavoz municipal, que no quiere entrar en polémicas. “Los presupuestos de 2026 los preparamos en agosto de 2025. Yo envío un primer avance a los ediles y nos reunimos todos para ver las necesidades de cada área. Cámara expuso unas necesidades y todas ellas se aprueban y se reflejan en los presupuestos. Y en el Pleno del 29 de diciembre de 2025 la oposición pide el voto unipersonal, no el del grupo, decisión que aprovecha Cámara para votar en contra. Su voto en contra no permitió que se aprobaran los presupuestos. Traicionó al grupo y se decidió retirarle las competencias y lo ponemos en conocimiento del PP de Madrid”.

Cobo asegura que Cámara fue concejal de Cultura dos años. “Si no se arreglaron las ventanas del centro cultural, era un tema de su competencia. Ahora sí se han arreglado. Siempre se dotó a su área de las necesidades que nos trasladaba. Pero quien se ha visto realmente perjudicado con que tengamos prorrogados los presupuestos de 2025 es Cámara. Se ha quedado paralizada la compra de una ambulancia, se han quedado colgadas inversiones como un plan de asfaltado y un nuevo pabellón deportivo. Aquí lo que estamos es para servir al pueblo, no para personalismos”, concluye Cobo.

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