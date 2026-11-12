Lorenzo Ferro, actor y músico: “Los creadores tenemos cierta discapacidad para expresarnos en nuestra vida cotidiana”

La película fue presentada en La Berlinale, el prestigioso festival cinematográfico (Cinco Rayos/ Primo Content)

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Conocemos a Lorenzo Ferro desde su debut como actor en El ángel, de Luis Ortega y en diversos papeles en series como Narcos: México, El marginal 3 o la película Simón de la montaña pero, lo cierto es que el joven argentino ha demostrado poseer una multitud de facetas artísticas que nos llevan de la música a la realización de videoclips.

Ahora debuta en la dirección con El tren fluvial junto a Lucas Vignale, que falleció el pasado junio a causa de un trágico accidente aéreo.

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La película sigue la huida de un niño desde la pampa hacia Buenos Aires a través de un viaje onírico en cuyo trayecto se encontrará con diferentes personajes. Una pequeña joya de 75 minutos repleta de referencias y que, al mismo tiempo, pone de manifiesto el talento y la sensibilidad detrás de la cámara de los responsables.

El cine como forma de expresión

El director cuenta a Infobae que su paso a la dirección resultó fruto de una necesidad de transcribir lo que pasaba en su interior a través del lenguaje cinematográfico. “Primero fue el musical, pero digamos que me di cuenta de que no me bastaba y, después de hacer varios videoclips y cortos, me di cuenta de que quería explorar a fondo algo que necesitaba exteriorizar a través del cine. Creo que en el fondo, los creadores tenemos una cierta discapacidad para expresarnos a través de la vida cotidiana y solo sabemos hacerlo a través de otros medios para darnos a entender”, cuenta Lorenzo Ferro. “También crecí viendo cine toda mi vida, entonces es como mi escuela, es como mi religión, y bueno, sentía que tenía que aportar algo que tantas cosas me dio”.

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Lorenzo Ferro y Lucas Vignale, directores de 'El tren fluvial'.

En ese sentido, considera El tren fluvial como un experimento que va por muchos caminos que lo han marcado de forma profunda. Una de sus influencias a la hora de configurar la película fue Gloria, de John Cassavetes y menciona al niño que acompaña a la protagonista y que dice: “Yo soy el hombre”. “Esa escena me impresionó mucho y ahí empezó el deseo de filmar a un niño que quería sentirse adulto por momentos. Además, mi abuela, cuando era pequeño me leía el cuento El sastrecillo valiente, en el que un hombre muy pequeño demostraba al mundo su valentía y su ingenio a la hora de resolver problemas”, cuenta sobre el origen del proyecto.

Todas estas premisas cuajaron cuando conocieron al pequeño Milo Barria haciendo un cortometraje, La pasión. Su desparpajo les enamoró y cuando empezaron a escribir la película pensaron en él para protagonizarla. Por eso incorporan su pueblo, Madariaga, a su familia real y la danza tradicional argentina que él practica, el malambo. De hecho, la escena con la que se abre la película, en la que el pequeño aparece en una competición, es lo primero que filmaron cuando todavía no tenían el guion de la película.

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Milo Barria ataviado para bailar malambo en 'El tren fluvial'.

La dicotomía entre el entorno rural y la ciudad estará presente a lo largo de toda la película. “La realidad es que muchas personas sueñan con la ciudad, pero la ciudad no sueña con uno. Así que siempre resulta mucho más crudo de lo que se imagina y ahí comienza el distanciamiento, que en la película será para el personaje cada vez más grande hasta que necesite volver otra vez a su casa”, cuenta Ferro. “En realidad, donde se gestan los sueños no es donde se realizan”.

Cuenta que él y Vignale sufrieron un camino inverso como jóvenes nacidos en la ciudad. Cuando fueron a filmar al pueblo de Milo, todo les sorprendía y cuando volvieron a la ciudad, ya nada les parecía igual. “Cuando se ven las cosas con ojos de niño todo te sorprende más, es más mágico”.

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Un homenaje al cine de Leonardo Favio

El tren fluvial también es una carta de amor al cine de Leonardo Favio. De hecho, Milo ve en la televisión su película Soñar, soñar (1976), con la que el propio guion tiene muchos paralelismos. “Lo que siempre me ha inspirado del cine de Favio es cómo abraza el caos, que no tiene miedo al ridículo al mismo tiempo que mezcla lo popular con lo fantástico, que es algo que me interesa mucho y que siento que no ha seguido siendo utilizado en el cine argentino”.

'Crónica de un niño solo', de Leonardo Favio.

Uno de los personajes que aparece en la película, fue también el protagonista de la mítica Crónica de un niño solo, que será quien reciba a Milo en la ciudad. “La película está llena de referencias al cine de Favio, de pequeños detalles diseminados porque nos ha inspirado mucho; era demasiado virtuoso y además muy humilde. Uno ve sus películas y sale con ganas de comerse el mundo, y yo agradezco mucho a los directores que generan eso, que te ayudan a encontrar tu propio lenguaje”.

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El intérprete y director nos habla también de la situación del cine en Argentina en estos momentos y lo tiene claro: frente al mal tiempo, resistencia y batalla. “El contexto no nos tiene que privar de seguir haciendo películas de la manera que sea y de seguir experimentando. Es un momento muy duro, pero los jóvenes no nos vamos a quedar sentados esperando, tenemos que calzarnos la armadura y salir a dar guerra. Así que si tenemos que juntarnos unos amigos para hacer cine, lo haremos como medida revolucionaria”.