El Frente Polisario llama a la “movilización general” tras la salida de la misión de la ONU del Sáhara Occidental y el ejército saharaui confirma nuevos ataques

Sáhara Occidental. (Europa Press)

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El Frente Polisario declaró este martes el “estado de movilización general” tras una reunión de emergencia de su Secretariado Nacional, presidida por Brahim Ghali. La organización justifica la medida por los movimientos militares de Marruecos que denuncia junto al muro que separa las zonas bajo control marroquí de las controladas por el movimiento saharaui. La dirección del Polisario pidió a la población saharaui mantenerse alerta, unida y preparada ante cualquier amenaza. También reclamó a Naciones Unidas y a la Unión Africana que asuman sus responsabilidades ante el riesgo de una escalada militar. El movimiento saharaui sostiene que el presunto despliegue de tropas marroquíes contradice el compromiso de Rabat con el alto el fuego. Marruecos no ha reconocido refuerzos militares y ha defendido que la retirada de la misión de la ONU favorece su propuesta de autonomía.

El Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS) ha informado este miércoles de un ataque contra varias posiciones de las fuerzas marroquíes en el sector de Mahbes, según un parte difundido por el Ministerio de Defensa Nacional de la República Saharaui. El comunicado asegura que unidades avanzadas saharauis realizaron un bombardeo concentrado sobre tropas marroquíes situadas en la zona de Aagad Aragán, dentro de ese sector. Según la versión del Ministerio de Defensa saharaui, la acción causó pérdidas humanas y materiales entre las fuerzas marroquíes. El parte no especifica el número de bajas ni detalla los medios empleados en el ataque. Este tipo de ataques llevan años produciéndose, no es una respuesta únicamente ligada al reciente aumento de la tensión.

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Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, analiza el reciente giro político del gobierno español respecto al Sáhara Occidental.

La declaración del Polisario se produce después de que no se renovara el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), lo que deja al territorio sin un mecanismo internacional de vigilancia sobre el terreno. El analista Néstor Siurana describe este escenario como una “transformación histórica del conflicto”, con consecuencias para la seguridad, la asistencia humanitaria y las opciones de una salida política.

Brahim Gali, delegado del Frente Polisario. (STR/dpa)

Casi dos semanas después del veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la resolución impulsada por Estados Unidos sobre el Sáhara Occidental, las consecuencias de aquella decisión se han trasladado al terreno. La falta de una prórroga para la MINURSO ha dejado en el aire la continuidad de la supervisión internacional en el territorio y ha aumentado la incertidumbre en torno al alto el fuego. El texto bloqueado, que obtuvo 11 votos favorables, planteaba convertir la propuesta marroquí de autonomía en la única base de negociación. También contemplaba sustituir la denominación de la MINURSO para eliminar la referencia al referéndum. Rusia vetó la iniciativa al sostener que podía revertir el proceso de paz y que cualquier acuerdo debía ser aceptable tanto para Marruecos como para el Frente Polisario.

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El resultado dejó sin renovar el mandato de la operación de Naciones Unidas creada en 1991 para supervisar el alto el fuego y organizar un referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse. El Frente Polisario celebró entonces el veto ruso como un freno a una solución que, a su juicio, habría debilitado el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro. Su delegado en España, Abdulah Arabi, reclamó además que el próximo Gobierno español asuma su responsabilidad histórica como potencia administradora del territorio y adopte una posición activa basada en el derecho internacional. La organización ha declarado ahora el estado de movilización general tras denunciar la preparación de Marruecos.