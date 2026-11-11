César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

Imágenes del Santiago Bernabéu, el Camp Nou y del arquitecto César Augusto Londoño. (Montaje Infobae)

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El periodista y arquitecto César Augusto Londoño ha comparado en un vídeo publicado en su cuenta de X las soluciones técnicas que utilizan el Santiago Bernabéu y el Spotify Camp Nou para sus respectivas cubiertas, dos de las mayores obras de infraestructura del fútbol europeo actuales. Según su análisis, mientras el estadio del Real Madrid cuenta con un techo que se desplaza mediante un mecanismo mecánico, el del FC Barcelona se sostendrá a través de una estructura de cables que transmite las cargas hacia el perímetro del recinto.

Londoño ha explicado que la primera diferencia entre ambos proyectos radica en lo que se mantuvo de la construcción original. El Bernabéu recibió una nueva estructura alrededor de todo su graderío, mientras que el Camp Nou conserva los dos primeros niveles existentes y sustituye por completo la tercera gradería. En los dos casos, asegura, el desafío técnico consistió en conectar una construcción moderna con hormigón que lleva décadas soportando partidos.

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Diferencias entre las estructuras del Bernabéu y el Camp Nou

De acuerdo con la descripción que recoge la constructora FCC, la cubierta fija del estadio madridista se apoya en dos grandes vigas trianguladas, conocidas como cerchas, que salvan una luz de 176 metros entre apoyos. Esa distancia permite que las cargas viajen hacia las estructuras de soporte sin columnas intermedias que interrumpan la visión del campo. La fachada de lamas de acero inoxidable envuelve el conjunto, aunque esa piel visible no corresponde al sistema que sostiene el techo.

🏟 El techo del Bernabéu es mixto entre fijo y retráctil.El del nuevo Camp Nou se sostendrá con una red de cables. ¿Qué gana cada equipo con su elección? #La10DiarioDeportivo https://t.co/74142zpfPd — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 6, 2026

La parte móvil del Bernabéu añade una capa adicional de complejidad. Emplea cerchas de 72,5 metros, construidas con materiales compuestos de fibra de vidrio y carbono para reducir su peso, además de diagonales de acero. Estas piezas se desplazan por carriles y despliegan cojines de membrana inflables. Una vez extendido, el sistema se eleva hasta cerrar contra la cubierta fija.

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La solución prevista para el estadio azulgrana, según el estudio de la firma IDOM, utiliza una cubierta ligera sostenida por cables que trabajan a tracción y transmiten los esfuerzos hacia el perímetro del estadio. El proyecto contempla voladizos de hasta 90 metros, una medida que describe cuánto sobresale la cubierta desde su punto de apoyo y que no equivale a la luz entre dos apoyos del sistema madridista.

El diseño combinará una membrana ligera en la parte delantera con una zona posterior más rígida, destinada a incorporar 18.000 metros cuadrados de superficie fotovoltaica. Según Londoño, esta cubierta protege las gradas y mantiene abierto el centro sobre el césped, a diferencia del cierre completo que permite la estructura del Bernabéu.

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El proyecto catalán prevé mayor aforo, pero el madrileño ya opera bajo tierra

En capacidad, el Camp Nou lleva ventaja: se prevén cerca de 105.000 espectadores una vez concluidas las obras, frente a los aproximadamente 80.000 que se toman como referencia para el Bernabéu, una cifra que varía según la configuración y las autorizaciones de cada evento. Londoño recordó que más localidades también exigen accesos, evacuación, baños y circulación capaces de absorber ese volumen de público.

Camp Nou. (Europa Press)

En materia de versatilidad, el estadio madridista ya cuenta con un sistema operativo bajo el terreno de juego: el césped se divide en seis bandejas que se trasladan y almacenan en un invernadero subterráneo, conocido como hipogeo, equipado con sistemas para mantener viva la hierba. Esto libera la superficie para la celebración de otros eventos. El FC Barcelona, mientras tanto, trasladó sus partidos a Montjuïc y organiza una reapertura por fases a medida que avanzan los trabajos.

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Ambos estadios enfrentaron imprevistos durante la ejecución de las obras

La ingeniería de ambos proyectos también se mide por los problemas que debieron resolver sobre la marcha. En septiembre de 2024, el Real Madrid reprogramó conciertos para adecuarse a exigencias acústicas, lo que demuestra que la capacidad de cerrar el techo no garantiza por sí sola el aislamiento del sonido hacia el vecindario. En Barcelona, el club reconoció en 2026 más de 3.000 intervenciones de refuerzo estructural, cuando en un inicio se esperaban unas 800. Conservar una estructura antigua puede exigir más trabajo del previsto al comenzar la obra, señaló Londoño.

El presupuesto del Bernabéu se presentó en 2019 con una estimación de 525 millones de euros. A junio de 2026, el Real Madrid declaraba una inversión acumulada de 1.407,7 millones de euros, un alcance que cambió con el tiempo, ya que el hipogeo, por ejemplo, se financió en una etapa posterior.

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Vista aérea del Santiago Bernabéu. (Reuters)

En el caso catalán, la adjudicación inicial de las obras a la constructora Limak rondaba los 960 millones de euros. En septiembre de 2026 se aprobaron 510 millones de euros de nueva financiación, de los cuales 300 millones se destinaron a completar los trabajos y 210 millones quedaron ligados al impacto de los retrasos. “Un contrato, una inversión acumulada y un crédito representan cosas diferentes. Mezclarlos en dos barras daría una comparación engañosa”, advirtió Londoño, para quien determinar cuál de las dos obras resultó más económica requeriría comparar las facturas finales de ambos proyectos bajo los mismos conceptos.

El arquitecto se inclina por el Bernabéu en su valoración actual

Al cierre de su análisis, Londoño señaló que el Camp Nou presenta la mayor apuesta de aforo y una cubierta que integra generación solar, mientras que el Bernabéu ofrece una transformación más versátil, con techo móvil y césped retráctil ya operativos. “Priorizando esas prestaciones demostradas y su capacidad de cambiar de uso, mi ganador global hoy es el Bernabéu”, concluye, aunque deja abierta la posibilidad de que el estadio catalán modifique ese resultado una vez finalizadas las obras: “El Camp Nou podrá discutir ese puesto cuando complete y demuestre todo su proyecto”.

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