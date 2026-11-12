Un abogado laboralista advierte que los trabajadores tienen derecho a saber cómo el algoritmo les asigna peores turnos o menos incentivos: “No puede invocarse el secreto empresarial”

Un sistema centralizado de algoritmos conecta y coordina aspectos del entorno laboral como jornadas, nóminas, calendarios, tareas y despidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un programa que reparte turnos, asigna tareas o calcula incentivos puede condicionar el día a día de una plantilla sin que los trabajadores sepan siquiera qué reglas aplica. Desde el 5 de octubre, las empresas deben informar sobre las reglas de los sistemas automatizados que afectan a las condiciones laborales, una obligación que no se limita a la inteligencia artificial.

El Real Decreto 723/2026 obliga a facilitar información sobre la existencia de estos programas y sobre sus pautas y criterios cuando intervienen en decisiones relacionadas con el salario, la jornada, la organización del trabajo, la promoción profesional o la extinción del contrato.

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El abogado laboralista Alejandro de Paz, de dPG Legal, explica que el alcance de la norma “no se limita a herramientas que utilizan inteligencia artificial” generativa, sino que puede afectar también a aplicaciones habituales de Recursos Humanos que intervengan de forma real en las condiciones de empleo.

Registrar las vacaciones no es lo mismo que decidir quién las disfruta

Un programa puede limitarse a almacenar información o puede decidir, o condicionar, quién recibe un turno, qué solicitud de días libres se aprueba o qué trabajador cobra un incentivo. “No es lo mismo utilizar un programa para registrar vacaciones que emplearlo para decidir automáticamente qué solicitudes se aceptan o qué trabajadores reciben determinados turnos”, apunta De Paz.

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Por ejemplo, una empresa puede usar una aplicación para anotar los días de descanso que pide cada empleado, y en ese caso, el programa solo registra la información. La situación cambia si la herramienta ordena esas solicitudes según la disponibilidad, la antigüedad, la categoría profesional o un índice de rendimiento y, a partir de ahí, decide cuáles acepta.

Lo mismo puede ocurrir con los cuadrantes. Si un sistema asigna de forma automática más turnos de tarde, fines de semana o tareas menos favorables a determinados trabajadores, la plantilla tiene derecho a conocer qué factores utiliza ese programa.

Esa obligación de transparencia “puede afectar a programas que asignan turnos, distribuyen tareas, calculan incentivos o intervienen en la evaluación del rendimiento profesional, aunque no utilicen inteligencia artificial generativa”, explica el letrado.

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David de Falguera, abogado especialista en IA y Derecho Digital, analiza el desfase entre la rápida evolución de la inteligencia artificial y la lentitud de la normativa. Explica la necesidad de establecer reglas para proteger los derechos digitales de los ciudadanos sin ahogar la innovación tecnológica.

La compañía debe explicar los criterios, pero no entregar el código

La empresa no tiene que entregar el código fuente de la aplicación ni revelar todos los detalles técnicos de una herramienta protegida. Pero tampoco puede limitarse a informar de que utiliza un software para organizar a la plantilla.

“Lo que exige la norma es que el trabajador pueda conocer los criterios y reglas que intervienen en las decisiones que afectan a sus condiciones laborales”, afirma De Paz.

La obligación también alcanza a los sistemas utilizados para determinar salarios y retribuciones variables, valorar la progresión profesional o intervenir en decisiones vinculadas al despido. “No sería suficiente una comunicación genérica indicando que la empresa utiliza herramientas informáticas para organizar el trabajo”, advierte el experto.

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El secreto empresarial puede proteger información técnica, pero no puede convertirse en una respuesta automática para impedir que el empleado conozca por qué un sistema le asigna determinados horarios, tareas o incentivos. “La protección del secreto empresarial debe conciliarse con las obligaciones legales de transparencia, sin que pueda invocarse de manera indiscriminada para impedir el conocimiento de los criterios relevantes”, sostiene el abogado.

Qué hacer si el programa te asigna siempre los peores turnos

Un trabajador que sospeche que un sistema automatizado le perjudica de forma repetida puede pedir a la empresa información sobre los criterios que utiliza y conservar las comunicaciones y decisiones que reciba. El objetivo es comprobar si existe un patrón de trato desfavorable y poder acreditarlo.

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“Por ejemplo, la asignación reiterada de turnos menos favorables, diferencias injustificadas en los incentivos o una distribución desigual de las tareas”, señala Alejandro de Paz.

Para documentar esas situaciones, conviene conservar cuadrantes, mensajes sobre cambios de horario, nóminas, comunicaciones sobre bonus y cualquier documento que permita comparar las condiciones recibidas con las de otros trabajadores en una situación similar. Si hay indicios suficientes, el empleado puede pedir ayuda a los representantes de la plantilla, acudir a la Inspección de Trabajo o presentar una reclamación ante la jurisdicción social.

El uso de un algoritmo, sin embargo, no convierte automáticamente una decisión en ilegal. “Será necesario examinar sus criterios, las circunstancias concretas y la existencia de una eventual vulneración de derechos”, matiza De Paz.

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La empresa mantiene la responsabilidad sobre las decisiones laborales, aunque utilice programas para apoyarse. “La responsabilidad sobre las decisiones empresariales sigue correspondiendo a la empresa, aunque se apoye en herramientas tecnológicas”, concluye.