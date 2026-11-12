‘La Bola Negra’ tendrá su propia exposición en Hollywood: así será la experiencia inmersiva basada en la película de Los Javis que apunta a todo en los Oscar

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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Netflix y KCRW presentarán una exhibición inmersiva dedicada a La Bola Negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi que arrasó en festivales internacionales. La muestra, titulada Love Leaves A Legacy: Creating La Bola Negra, abrirá sus puertas en Hollywood del 4 al 6 de diciembre. El evento se realizará en NYA Studios East, un espacio donde el público podrá recorrer físicamente el universo visual de la cinta. La exhibición combina piezas originales de producción con documentación detallada del proceso creativo.

La muestra exhibirá vestuario original, utilería y arte conceptual utilizado durante el rodaje. También se mostrarán fotografías detrás de cámaras que documentan el proceso de filmación. Como parte del homenaje a Federico García Lorca, cuya obra inspira la película, la exhibición incluirá libros raros curados por la firma Peter Harrington. Esta sección busca contextualizar la influencia literaria detrás del guion. La experiencia reúne piezas de vestuario, utilería, arte conceptual y fotografía de set para recrear el universo visual de La Bola Negra. El recorrido, organizado por Netflix y KCRW en Hollywood del 4 al 6 de diciembre, permitirá al público conocer de cerca el proceso creativo detrás de la película de Los Javis.

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La exhibición celebra el trabajo de varios artesanos responsables de la identidad visual y sonora del filme. Entre ellos figura la directora de fotografía Gris Jordana, cuyo trabajo define el tono visual de la obra. También se reconoce la labor del editor Alberto Gutiérrez y del compositor Raül Refree, encargado de la banda sonora. La diseñadora de vestuario Ana López Cobos, el diseñador de peinados Pablo Morillas, la diseñadora de maquillaje Mariló Osuna y el diseñador de producción Roger Bellés completan el equipo destacado en la muestra.

Imagen de 'La bola negra'

Una película que sigue asombrando al mundo entero

La Bola Negra sigue a Carlos González, un historiador de fines de la década de 2010, quien debe conectar una obra de temática gay heredada de García Lorca con otras dos tramas narrativas. Una de esas líneas narra la relación íntima y prohibida entre dos soldados de bandos opuestos durante la Guerra Civil española. Esos papeles están interpretados por Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau. El drama histórico de temática queer está inspirado en la última obra inconclusa del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, además de una pieza del escritor Alberto Conejero. El acceso público a la exhibición estará disponible mediante reserva previa los días 5 y 6 de diciembre. Las reservas pueden realizarse a través de la plataforma Eventbrite.

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Desde su estreno en el Festival de Cannes, donde recibió una ovación de 16 minutos y el premio a Mejor Director, La Bola Negra acumuló reconocimientos en festivales de todo el mundo. La película obtuvo el premio del público en el Festival de Cine de Londres (BFI) y también se llevó el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El próximo 30 de noviembre recibirá el Gotham Vanguard Tribute Award en los Gotham Film Awards. Guitarricadelafuente fue distinguido con el Discovery Award en el Festival de Cine SCAD Savannah de este año. En ese mismo festival, el compositor Raül Refree fue incluido entre los “10 Artisans to Watch” seleccionados por Variety. Refree también será reconocido con el premio a mejor composición en los Hamilton Behind the Camera Awards, presentados por Variety, en una nueva distinción para el equipo del filme. La Bola Negra será la candidata oficial de España a mejor película internacional en la edición 2027 de los premios Oscar.

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