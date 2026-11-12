España

La prórroga de alquileres ahorrará 4.341 euros de media a casi dos millones de hogares si se mantiene en vigor

El Congreso somete hoy a votación el decreto que extiende los contratos hasta 2028 y que, según el Ministerio de Consumo, beneficiará a cerca de cinco millones de personas

Varias ventanas visibles en la fachada de un edificio de viviendas particulares. (Europa Press)
Varias ventanas visibles en la fachada de un edificio de viviendas particulares. (Europa Press)
Guardar

La prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros por hogar durante los dos años de extensión, según las estimaciones del Ministerio de Consumo. La medida podrá afectar a 1.895.676 contratos y beneficiar a cerca de cinco millones de personas en toda España.

La disposición forma parte del Real Decreto-ley de medidas de vivienda, aprobado en Consejo de Ministros, que este jueves se somete a votación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Aunque la norma ya está en vigor de forma provisional, necesita la convalidación parlamentaria de hoy para mantener su vigencia. En concreto, establece la prórroga obligatoria de los contratos que venzan antes de 2029 hasta el 31 de diciembre de 2028, un plazo durante el cual los arrendamientos se mantendrán en las mismas condiciones pactadas originalmente.

PUBLICIDAD

Para estimar el alcance de la medida, el Ministerio de Consumo recurre a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan en 2,59 el número medio de personas por hogar que vive de alquiler a precio de mercado. A partir de esa referencia, el departamento calcula que los contratos prorrogables podrán beneficiar a unos 4,9 millones de personas en el conjunto del territorio nacional.

El impacto varía de forma notable según la comunidad autónoma

El impacto de la prórroga varía de forma notable según la comunidad autónoma. En la Comunidad de Madrid, el ahorro mediano por hogar asciende a 9.152 euros, una de las cifras más altas del país, solo superada por Baleares, donde llega a 10.090 euros.

PUBLICIDAD

En Andalucía, la horquilla también es amplia al diferenciar por provincias: va desde los 2.044 euros de Córdoba hasta los 10.625 euros de Málaga, la cifra más elevada de toda España. Un patrón similar se repite en la Comunidad Valenciana, donde el ahorro oscila entre los 3.890 euros de Castellón y los 8.436 euros de Valencia, y en Canarias, con una diferencia entre los 4.128 euros de Las Palmas y los 7.596 euros de Santa Cruz de Tenerife.

Un reportaje de Infobae analiza las opciones de alquiler y compra residencial para jóvenes en Madrid a partir de un salario medio.

Las comunidades del interior y del norte registran, en general, importes más moderados. En Galicia, el ahorro mediano se mueve entre los 1.760 euros de A Coruña y los 3.455 euros de Lugo. En Aragón, la diferencia va de 1.811 euros en Huesca a 4.110 euros en Zaragoza. Castilla-La Mancha presenta una variación entre los 2.987 euros de Albacete y los 6.220 euros de Guadalajara, mientras que en Castilla y León el rango se extiende desde los 2.551 euros de Palencia hasta los 6.257 euros de Segovia.

En Extremadura, el ahorro mediano por hogar gracias a esta medida oscila entre los 2.479 euros de Badajoz y los 3.464 euros de Cáceres. El resto de comunidades uniprovinciales presenta cifras más acotadas: 2.945 euros en Murcia, 3.997 euros en Asturias, 3.836 euros en Cantabria y 3.218 euros en La Rioja.

Temas Relacionados

ViviendaAlquileres EspañaMinisterio de ConsumoGobierno de EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuántas proteínas tiene la leche entera

La leche de vaca es rica en calcio, proteínas, vitaminas y demás nutrientes fundamentales para la salud

Cuántas proteínas tiene la leche entera

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

Aldo Comas ataca a Fernando Tejero para defender a su mujer, Macarena Gómez: “Eres un ‘bully’ y un matoncete”

El artista ha publicado un demoledor vídeo en redes sociales contra el actor cordobés tras las críticas de este a las polémicas declaraciones de su mujer

Aldo Comas ataca a Fernando Tejero para defender a su mujer, Macarena Gómez: “Eres un ‘bully’ y un matoncete”

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de noviembre

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

De una amenaza en Gijón a campos de tiro en Ucrania: así llegó la Policía a los líderes de Núcleo Nacional a través de varios menores ultras del Sporting

Los 8 momentos de la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en ‘El Hormiguero’: “El 29-N lo siento por Sánchez, pero no hay huelga, y vamos a ver qué opinan los españoles”

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola

ECONOMÍA

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de noviembre

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de noviembre

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

La reflexión del presidente de una cadena de supermercados: “Necesitamos que las empresas paguen más para que nuestros hijos puedan comprar un piso con sus sueldos”

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico