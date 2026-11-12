La prórroga de alquileres ahorrará 4.341 euros de media a casi dos millones de hogares si se mantiene en vigor

Varias ventanas visibles en la fachada de un edificio de viviendas particulares. (Europa Press)

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La prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros por hogar durante los dos años de extensión, según las estimaciones del Ministerio de Consumo. La medida podrá afectar a 1.895.676 contratos y beneficiar a cerca de cinco millones de personas en toda España.

La disposición forma parte del Real Decreto-ley de medidas de vivienda, aprobado en Consejo de Ministros, que este jueves se somete a votación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Aunque la norma ya está en vigor de forma provisional, necesita la convalidación parlamentaria de hoy para mantener su vigencia. En concreto, establece la prórroga obligatoria de los contratos que venzan antes de 2029 hasta el 31 de diciembre de 2028, un plazo durante el cual los arrendamientos se mantendrán en las mismas condiciones pactadas originalmente.

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Para estimar el alcance de la medida, el Ministerio de Consumo recurre a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan en 2,59 el número medio de personas por hogar que vive de alquiler a precio de mercado. A partir de esa referencia, el departamento calcula que los contratos prorrogables podrán beneficiar a unos 4,9 millones de personas en el conjunto del territorio nacional.

El impacto varía de forma notable según la comunidad autónoma

El impacto de la prórroga varía de forma notable según la comunidad autónoma. En la Comunidad de Madrid, el ahorro mediano por hogar asciende a 9.152 euros, una de las cifras más altas del país, solo superada por Baleares, donde llega a 10.090 euros.

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En Andalucía, la horquilla también es amplia al diferenciar por provincias: va desde los 2.044 euros de Córdoba hasta los 10.625 euros de Málaga, la cifra más elevada de toda España. Un patrón similar se repite en la Comunidad Valenciana, donde el ahorro oscila entre los 3.890 euros de Castellón y los 8.436 euros de Valencia, y en Canarias, con una diferencia entre los 4.128 euros de Las Palmas y los 7.596 euros de Santa Cruz de Tenerife.

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Las comunidades del interior y del norte registran, en general, importes más moderados. En Galicia, el ahorro mediano se mueve entre los 1.760 euros de A Coruña y los 3.455 euros de Lugo. En Aragón, la diferencia va de 1.811 euros en Huesca a 4.110 euros en Zaragoza. Castilla-La Mancha presenta una variación entre los 2.987 euros de Albacete y los 6.220 euros de Guadalajara, mientras que en Castilla y León el rango se extiende desde los 2.551 euros de Palencia hasta los 6.257 euros de Segovia.

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En Extremadura, el ahorro mediano por hogar gracias a esta medida oscila entre los 2.479 euros de Badajoz y los 3.464 euros de Cáceres. El resto de comunidades uniprovinciales presenta cifras más acotadas: 2.945 euros en Murcia, 3.997 euros en Asturias, 3.836 euros en Cantabria y 3.218 euros en La Rioja.