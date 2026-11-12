El científico que huyó de la Alemania nazi después de ayudar a fabricar varias de sus armas: “Traicioné mis principios más sagrados”

Joe Dunthorne, autor de 'Hijos de la radiación'. (Fotografía del autor de Tom Medwell)

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A principios del siglo XX, la radiación estaba de moda. La comunidad científica asistía con estupor al descubrimiento de todos esos elementos que desprendían una energía nunca antes conocida. Muy pronto, ese mismo entusiasmo se extendió a la industria y el comercio, donde se atribuyeron a este fenómeno propiedades curativas. Así, ignorando sistemáticamente las muertes de investigadores por exposición a la radiación, se empezaron a fabricar cremas faciales, ropa interior con “seda de radio” e incluso bebidas energéticas.

Es en esta época, en la que la ciencia progresaba más que nunca y, al mismo tiempo, se volvía también mucho más peligrosa, donde se ambienta Hijos de la radiación (Gatopardo Ediciones). En este ensayo, Joe Dunthorne reconstruye aquel periodo y sus contradicciones a través de la figura de su bisabuelo, Siegfried Merzbacher. Hace ahora cien años, a este químico alemán de origen judío le encargaron crear una pasta de dientes radiactiva que proporcionara “unas encías rebosantes de vida”. Él mismo la probó y se la administró a su esposa embarazada.

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La historia no acaba ahí: Siegfried va ascendiendo en el escalafón científico y cada vez se implica más en proyectos mucho menos familiares: máscaras de gas, agentes químicos mortales y furgones de monóxido de carbono. El sueño de la razón científica también produce monstruos, parece advertirnos Dunthorne. Tras el exilio de toda la familia a Turquía para huir del régimen nazi, volvemos a encontrar a su bisabuelo implicado en el desarrollo y el comercio de armas que mataron a decenas de miles de civiles durante el llamado “genocidio de Dersim”.

Cubierta de 'Hijos de la radiación', de Joe Dunthorne. (Gatopardo Ediciones)

La revelación de su abuela

“Al principio, yo quería escribir sobre mi abuela”, explica Joe Dunthorne en una entrevista con Infobae. Le atraía mucho la biografía de una mujer que había vivido en Alemania, Turquía y Escocia. “Podías oír toda su vida en su voz”, recuerda el escritor. Sin embargo, cuando la entrevistó por primera vez, se encontró con un hecho inesperado: ella cuestionó las ideas que, hasta ese momento, él había tenido sobre la historia de su familia. “Tienes que mirar más hondo y abarcar más”, le dijo cuando él aseguró conocer el relato de la persecución de sus antepasados y su huida de Berlín.

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Así, Dunthorne acabó leyendo las memorias inéditas de casi 2.000 páginas que había escrito su bisabuelo. “Aunque mi abuela fuera parte de la historia, su padre tenía una historia mucho más grande y complicada”. Hasta entonces, ni el escritor ni otros miembros de su familia sabían, por ejemplo, que Siegfried había trabajado entre 1928 y 1935 en un laboratorio secreto de armas químicas. Sin embargo, cada vez resultaba más evidente que así había sido. Y no solo eso: el proyecto en el que trabajaba, financiado directamente por el Ejército alemán, violaba flagrantemente la normativa internacional sobre el desarrollo de este tipo de armamento.

“Nunca hubo un momento de: “Dios mío, aquí están todas las pruebas”. Tenías que ir comprendiéndolo centímetro a centímetro”, explica Dunthorne. La investigación lo llevó hasta Turquía, donde encontró indicios de que su bisabuelo había ayudado al Gobierno nazi, formado en enero de 1933, a vender armas químicas. Unas armas que después “probablemente se utilizaron en el este de Turquía para matar a kurdos alevíes”. El autor viajó a Dersim y se reunió con personas cuyos abuelos habían muerto durante aquellos ataques. “Fue realmente doloroso y me cambió”.

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Máscara de gas en Auschwitz, junto a un bote de Zyklon B. (Michael George/The New York Times)

“Traicioné mis principios más sagrados”

Cada familia es dueña de su pasado y este, al transmitirse de generación en generación, va cambiando de forma. Por eso, los viajes al pasado están llenos de incógnitas y de vacíos que nunca llegan a comprenderse del todo. En el caso de Siegfried, llama especialmente la atención una carta firmada en 1947 que Dunthorne incluye en el libro. En ella, el químico de origen judío pide la absolución del doctor Karl Quasebart, un hombre procesado durante el proceso de desnazificación de Alemania, que había fabricado armas para las SS y desarrollado mejoras del Zyklon B, el agente utilizado en las cámaras de gas. Esta y otras cartas contribuyeron a que Quasebart acabara siendo exonerado.

Dunthorne interpreta que su bisabuelo podía sentirse en deuda porque su familia había sobrevivido a la guerra y había encontrado refugio en Turquía, en parte gracias a la intervención de Quasebart, quien había sido su superior. “Este puesto le granjeó más respeto y contactos en la industria. En cierto modo, creo que su decisión de trabajar en el laboratorio de armas químicas les ayudó a él y a su familia a escapar, pero es pura especulación”, advierte. En 1957, tras haber emigrado a Estados Unidos, Siegfried sufrió un grave episodio depresivo. Comenzó a recibir terapia, pero nunca mencionó las armas químicas ni sus investigaciones a los psiquiatras.

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En cambio, en las memorias de su bisabuelo sí aparece un momento de sinceridad: “Confieso a mis descendientes que leerán estas líneas que cometí un grave error. Traicioné mis principios más sagrados”. Dunthorne comprende a qué se refiere, pero no deja de señalar la dualidad que siempre estuvo presente en los estudios sobre la radiación. “En aquellos primeros estudios se pensaba, por un lado, que ayudaría a curar el cáncer y, por otro, que permitiría crear la bomba atómica. Como científico, no puedes proyectarte tan lejos en el futuro. Simplemente haces tu trabajo. Esa dualidad te lo permite”.

Imágenes de la Segunda Guerra Mundial. (Fuente: Imágenes de archivo/Critical Past)

Pasado, presente y futuro

En 1934, Siegfried y el resto de los científicos participaron en la producción de 26.000 toneladas métricas de gas mostaza. Aquellos niveles de producción industrial tuvieron también importantes consecuencias medioambientales en localidades como Oranienburg y Ammendorf. Tras décadas de abandono e indiferencia, las autoridades optaron por cubrir el suelo contaminado con una capa de tierra sobre la que, por cierto, se han ido instalando diferentes negocios, como un concesionario de coches o, más recientemente, una discoteca.

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“Hay gente que todavía enferma en estos pueblos”, comenta Dunthorne, quien, mientras seguía el rastro de la obra de su bisabuelo, acabó dando con Erich Gadde, fundador de la Iniciativa Ciudadana Orgacid, una asociación dedicada a documentar la contaminación y a luchar por los derechos de los afectados. Así, Dunthorne descubre que el hermano de Gadde, Wolfgang, falleció de cáncer de páncreas a los 57 años, después de trabajar durante décadas en el mismo complejo industrial. Sin embargo, las reclamaciones de la Iniciativa, que busca “que la gente afronte de verdad su pasado”, resultan “caras e incómodas para los gobiernos”.

La historia y los dilemas de Ammendorf no están demasiado lejos de los que afronta el propio Dunthorne al enfrentarse al legado de su bisabuelo y decidir qué postura adoptar como descendiente y, a la vez, como padre. “Quiero poder ofrecerles una historia familiar que plantee ese tipo de preguntas sin respuesta”, comenta el escritor, convencido de la importancia de transmitir a las nuevas generaciones las contradicciones y ambigüedades de la historia familiar y de un siglo que, fascinado por los progresos de la humanidad, acabó abriendo la puerta al mayor de los horrores.

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