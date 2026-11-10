La reflexión de Penélope Cruz en ‘La bola negra’: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra, todo lo contrario”

Penélope Cruz en 'La bola negra'

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La bola negra ya es un fenómeno cultural no solo en España, sino que se está expandiendo como la pólvora por todo el globo terráqueo. Si el pasado 16 de octubre se estrenó en Los Ángeles y Nueva York, Netflix, su distribuidora en Estados Unidos, ahora ha expandido la cinta por todo el país: el segundo largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que interconecta tres vidas en diferentes épocas a través de la figura del poeta Federico García Lorca, ha pasado de proyectarse en 38 a 473 salas, Canadá incluido. Además de conquistar al público, también está conquistando a la crítica, aunque eso sí, no a toda, algo que viene a ser difícil. “Esta película no es un monumento; es un fracaso”, escribió Justin Chang en The New Yorker.

En todo caso, hay algo en lo que buena parte del público y de la prensa coinciden: la actuación de Penélope Cruz. La ganadora de un Oscar aparece tan solo 18 minutos en pantalla, pero ha dejado huella tanto por el personaje que interpreta como por una de las frases que dice. “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra es todo lo contrario”.

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Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Cruz da vida a Nené Romero, una cupletista que actúa para los soldados que se encuentran en plena Guerra Civil, en 1937: allí presente está Sebastián, el personaje al que da vida Guitarricadelafuente en su debut como actor. Durante su conversación, la artista anima al batallón durante una de las noches en el cuartel con dos temas; uno de ellos es Las tardes del Ritz, un fox-trot que interpretó en la vida real Edmond de Bries, uno de los transformistas más célebres del Madrid de comienzos del siglo XX, a quien la propia Nené menciona durante su conversación con Sebastián.

La fantasía de poder ser

De Bries fue el nombre artístico de Asensio Marsal, que, nacido en Cartagena, se trasladó a Madrid para debutar en el ya extinto Teatro de la Encomienda. Y aunque no empezó con muy buen pie, tras refinar sus actuaciones, comenzó a imitar a algunas de las artistas más populares del momento, como La Goya, La Bella Chelito o Pastora Imperio. Su popularidad llegó incluso hasta la Casa Real, donde en 1919 actuó ante los reyes en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, Alfonso XIII y su mujer, la reina consorte Victoria Eugenia de Battenberg.

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Edmond de Bries- (Museo Reina Sofía)

En la película, Nené acaba de actuar ante la tropa cuando, entre bambalinas, mantiene un encontronazo con uno de los soldados. El hombre la ha mordido y pretende despacharla pagándole diez pesetas, pero ella se revuelve, lo insulta y termina echándolo. Es entonces cuando ve a Sebastián y le pide que entre con ella en el camerino. Allí le enseña la marca que le ha dejado el mordisco y comienza una conversación mucho más íntima, que empieza con la guerra y termina con el ser: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad. La guerra es todo lo contrario”, dice ella, que deja a un reflexivo Sebastián pensando sobre su futuro.