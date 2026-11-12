España

Clima: las temperaturas que predominarán este 12 de noviembre en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)
Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 12 de noviembre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Zaragoza.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este jueves 12 de noviembre, se prevé que en Zaragoza habrá un 7% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22.0 centígrados y una mínima de 12.0°. La nubosidad será del 15%.

La predicción del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste del país, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Planes gratis en Madrid para el fin de semana del 13 al 15 de noviembre: conciertos gratuitos, exposiciones y una ruta por la ciudad

El fin de semana Madrid cuenta con una agenda repleta de eventos gratis para disfrutar de la ciudad

Planes gratis en Madrid para el fin de semana del 13 al 15 de noviembre: conciertos gratuitos, exposiciones y una ruta por la ciudad

De una amenaza en Gijón a campos de tiro en Ucrania: así llegó la Policía a los líderes de Núcleo Nacional a través de varios menores ultras del Sporting

La investigación sobre un grupo violento y neonazi llamado ‘White Boys’ en Asturias llevó a un dirigente de ‘Núcleo Nacional’, que captaba a menores incluso a través de sus padres. La Policía solo tuvo que tirar del hilo y este miembro asturiano facilitó información sobre la cúpula

De una amenaza en Gijón a campos de tiro en Ucrania: así llegó la Policía a los líderes de Núcleo Nacional a través de varios menores ultras del Sporting

Un experto advierte sobre el peligro de circular con lluvia extrema durante un temporal: “Si el viaje no es imprescindible, lo más seguro es aplazarlo”

El especialista Álvaro Ortega repasa los errores más comunes al volante durante una riada y detalla los protocolos para ponerse a salvo en conversación con ‘Infobae’

Un experto advierte sobre el peligro de circular con lluvia extrema durante un temporal: “Si el viaje no es imprescindible, lo más seguro es aplazarlo”

Separarse y no poder pagar un alquiler, el drama de muchas familias monomarentales: “No me quedó otra que ocupar un piso, me veía con mi hijo en la calle”

Un informe elaborado por Esade en Barcelona alerta de que muchas madres solteras quedan atrapadas entre alquileres inaccesibles y ayudas públicas que no se ajustan a su situación

Separarse y no poder pagar un alquiler, el drama de muchas familias monomarentales: “No me quedó otra que ocupar un piso, me veía con mi hijo en la calle”

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Sevilla este 12 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Sevilla este 12 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De una amenaza en Gijón a campos de tiro en Ucrania: así llegó la Policía a los líderes de Núcleo Nacional a través de varios menores ultras del Sporting

De una amenaza en Gijón a campos de tiro en Ucrania: así llegó la Policía a los líderes de Núcleo Nacional a través de varios menores ultras del Sporting

Los 8 momentos de la entrevista de Alberto Nuñez Feijóo en ‘El Hormiguero’: “El 29-N lo siento por Sánchez, pero no hay huelga, y vamos a ver qué opinan los españoles”

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

ECONOMÍA

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

La reflexión del presidente de una cadena de supermercados: “Necesitamos que las empresas paguen más para que nuestros hijos puedan comprar un piso con sus sueldos”

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico