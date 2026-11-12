España

La borrasca Charles comienza a debilitarse en España, pero seguirán los avisos por lluvias, viento y mala mar en buena parte del país

La Aemet ha indicado que en los últimos días el impacto de las borrascas Bruna y Charles ha provocado precipitaciones muy fuertes y persistentes

Varias personas caminan protegidas con paraguas durante una jornada de lluvia y viento provocada por el paso de la borrasca Charles este miércoles en Córdoba. (Salas/EFE)
Varias personas caminan protegidas con paraguas durante una jornada de lluvia y viento provocada por el paso de la borrasca Charles este miércoles en Córdoba. (Salas/EFE)
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Con el peor día del temporal ya atravesado, España no se libra aún de la inestabilidad. El impacto de las borrascas Bruna y Charles han sumido al país en jornadas de lluvia, tormenta, vientos y mala mar, que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar distintos avisos, algunos de ellos por riesgo extremo (rojo).

Este jueves, en principio, finaliza la alerta especial, aunque todavía se darán precipitaciones fuertes en Canarias y abundantes en Galicia, el Cantábrico, los Pirineos, Cataluña y, con menor probabilidad, en las sierras del centro peninsular, los sistemas Béticos o Grazalema. Además, se producirán rachas de viento muy fuertes en el centro y este peninsular, el litoral de Alborán y Baleares.

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Se espera que este día disminuya la intensidad y la cobertura espacial de las precipitaciones, sumado a un progresivo debilitamiento del viento a medida que la borrasca Charles se aleje hacia el nordeste. El temporal costero también se irá trasladando de sur a norte en el Mediterráneo, con viento fuerte y olas de 2 a 3 metros.

Aumento del caudal del arroyo que atraviesa la localidad abulense de Piedralaves, cuyos vecinos han sido evacuados ante el posible rebosamiento de la presa del Horcajo. (Raúl Sanchidrián/EFE)
Aumento del caudal del arroyo que atraviesa la localidad abulense de Piedralaves, cuyos vecinos han sido evacuados ante el posible rebosamiento de la presa del Horcajo. (Raúl Sanchidrián/EFE)

Avisos meteorológicos de este jueves

Durante este día, hay activas distintas alertas en varios puntos del país, principalmente en el este. En nivel naranja (riesgo importante) se encuentran Almería, por viento y mala mar; Albacete, Murcia, Castellón y Valencia, por viento, y Mallorca y Menorca, por fenómenos costeros.

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A estos avisos se suman en nivel amarillo por lluvias los activos en Huesca, Asturias, Cantabria, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

Por viento, en nivel amarillo, se encuentran Granada, Jaén, Teruel, Zaragoza, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Alicante. Por último, por fenómenos costeros, estarán bajo aviso este jueves Granada, Ibiza y Formentera, Barcelona, Girona, Tarragona, Murcia, Alicante, Castellón y Valencia.

Avisos por lluvias, mala mar y viento en España el jueves 12 de noviembre de 2026. (Aemet)
Avisos por lluvias, mala mar y viento en España el jueves 12 de noviembre de 2026. (Aemet)

Precipitaciones abundantes por Bruna y Charles

Tras la borrasca Bruna, situada al noroeste del territorio, le tocó el turno a Charles, que experimentó un rápido avance y profundización. Esta arrastró una masa cálida y muy húmeda procedente de latitudes tropicales, dando lugar a precipitaciones generalizadas, fuertes o muy fuertes y persistentes

Durante esta madrugada, la borrasca Charles ha atravesado el interior peninsular hacia el noreste, mientras que Bruna, ya debilitada, se acerca a las costas gallegas. Ante esta situación, se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en prácticamente todo el país.

Las precipitaciones más abundantes se darán en el oeste de Galicia, el Cantábrico, los Pirineos, Cataluña y, con menor probabilidad, en las sierras del centro peninsular, los sistemas Béticos o Grazalema. En los Pirineos, además, serán en forma de nieve a partir de los 2.500 metros. También en Canarias el frente asociado a Charles dejará los cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones fuertes durante la primera mitad del día.

Primeros efectos de la borrasca Charles en España.

Con respecto a las temperaturas, en las máximas se van a producir descensos en el extremo norte y en las islas Canarias, mientras que ascenderán en la meseta norte, los valles del Ebro y del Guadalquivir y algunos puntos del Mediterráneo.

Las mínimas por su parte, bajarán en todo el territorio, a excepción de en el Mediterráneo, donde no se producirán cambios. Además, según la Aemet, en los Pirineos se podrán seguir produciendo heladas débiles.

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