Los 8 momentos de la entrevista de Alberto Nuñez Feijóo en ‘El Hormiguero’: “El 29-N lo siento por Sánchez, pero no hay huelga, y vamos a ver qué opinan los españoles”

Alberto Nuñez Feijóo, en 'El Hormiguero', con Pablo Motos. (Captura de pantalla)

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Pablo Motos ha empezado fuerte. El presentador de El Hormiguero ha comenzado dejando claro que ha invitado a los dos posibles candidatos “reales” a presidir el Gobierno de España tras las elecciones del 29 de noviembre y que solo uno había aceptado. Molesto con el rechazo de Pedro Sánchez, ha enumerado las preguntas que querría hacerle, que “por qué se fue de vacaciones mientras invadían nuestro país”, que “si está a favor o en contra de los okupas”, o que si pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero, entre muchas otras. Y después ya ha dado la bienvenida a Alberto Nuñez Feijóo, candidato del PP.

1.Sobre la huelga: “Es un acto camuflado de campaña electoral

El líder de la oposición ha asegurado que la huelga general celebrada este 11-N “es un acto de campaña electoral por parte de los sindicatos”. “No me agrada decirlo, me gustaría que defendieran a los trabajadores y no a partidos políticos”, ha afirmado en referencia a CCOO y UGT. “Yo intenté ser educado, les pedí que no convocasen”. Y ha añadido: “El 29 de noviembre lo siento por Sánchez, pero no hay huelga y vamos a ver qué opinan los españoles de verdad. En su opinión, se podría haber hecho una huelga por la “corrupción”, por la pérdida de poder adquisitivo o ”por la vivienda”.

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Lo siento por Sánchez, pero el 29N no hay huelga. El 29 de noviembre la gente va a votar y veremos qué opinan los españoles. https://t.co/dEkkfZOI6P — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 11, 2026

2.Sobre Urda, Adamuz y la DANA... y Mazón

Este martes se celebró en Toledo una misa por las víctimas del accidente de Urda. Allí estuvo presente Feijóo, pero no Pedro Sánchez. Preguntado por este evento, el candidato del PP ha recordado, visiblemente emocionado, a la exministra popular Fátima Báñez, fallecida en el tren. Feijóo ha asegurado que lo que ocurrió en Adamuz en enero “fue una negligencia, pero que el accidente de Urda se podría haber evitado”.

“Es el mismo corredor que tendría que estar kilometrizado palmo a palmo”, ha dicho en referencia a la ruta Madrid-Andalucía. “Hay más de 1.100 incidencias. Es una negligencia continuada. Tener la frialdad de sacar un audio de un maquinista muerto e intentar echarle la culpa al controlador de Atocha, menos mal que aún tenemos fiscales en España que cumplen con sus obligaciones. Hace falta tener humanidad”. “Se lo digo, Pablo, no es buena gente —ha dicho en referencia a Óscar Puente—. Tú no puedes decir que es la culpa de un controlador de Atocha”.

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“Menos mal que aún tenemos fiscales en España que cumplen con sus obligaciones”

Al ser preguntado por la DANA y la actuación de Mazón ha dicho que la responsabilidad “era del Gobierno de España” y “que le dejó el marrón al presidente de la generalitat”.

3.Sobre pactar con Vox: “No hemos hablado ni un minuto de coalición”

Al ser preguntado por sus pactos con Vox y los acuerdos a los que pueden llegar, Feijóo ha estado evasivo. “Es importante que el presidente del Gobierno recupere la credibilidad”, ha asegrado. “Yo he firmado un contrato como candidato a la presidencia del Gobierno. Les pido un gobierno sólido, con experiencia, que conozca la administración del Estado”, ha apuntado, dando a entender que Vox, en esta descripción, no entra.

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Feijóo ha reconocido que se reunió con Santiago Abascal, pero para pactar la lista única del Senado únicamente. “No hemos hablado de un minuto de coalición, de ministros, nada. En el caso de que sea necesario, va a haber mucho menos que repartir, no voy a tener 22 ministros”, ha asegurado. Y para terminar este bloque, una promesa: “Si no apruebo el presupuesto de 2027 convoco elecciones”.

4.Sobre inmigración: “Humanidad es evitar en origen que la gente salga de sus países”

Al ser preguntado por Ceuta, lo primero que ha querido decirle Feijóo a Motos es que Jesús Vivas, presidente de Ceuta, le había pedido que le diera las gracias. “Dale las gracias a Pablo Motos que no sabes lo que nos ha ayudado”, contaba Feijóo que le había dicho. Respecto a los problemas de la ciudad autónoma, ha dicho que lo primero que haría al llegar a la presidencia es “sentarse en serio con Marruecos”. “Les diré que buena vecindad máxima. Lealtad, por supuesto. Ahora bien, la lealtad es mutua y la firmeza del presidente de España garantizando la integridad territorial es innegociable”.

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“Si coges a los argelinos que han entrado en Formentera están fitfy fifty con la población

Sobre la crisis migratoria, ha apuntado que España tiene una “absoluta falta de política migratoria desde hace mucho tiempo”. “Si coges a los argelinos que han entrado en Formentera están fitfy fifty con la población”, ha comentado. En su opinión, la humanidad que se pide cuando se tratan temas migratorios es “evitar en origen que la gente salga” de sus países.

5.Pensiones: “¿Usted no hace sacrificios por la mañana cuando se levanta?"

Uno de los temas con los que más choca el PP en periodo electoral son las pensiones. Fue la primera gran polémica que vivió en esta precampaña al afirmar que habría que hacer sacrificios: “¿Usted no hace sacrificios por la mañana cuando se levanta? Me sorprende que alguien se sorprenda”, ha señalado.

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En ese momento, ha preguntado cuál era su cámara para prometer a los pensionistas que “no iba a jugar con ellos” y que actualizaría las pensiones con el IPC.

Un mensaje a los pensionistas. https://t.co/1zfkIIRWWg — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 11, 2026

6.Aborto y eutanasia: “La madre de Noelia me llamó”

La cosa se ha puesto complicada al entrar en materia social, que es cuando Motos le ha presionado un poco más, sobre todo al hablar del aborto. El presentador le ha cuestionado que una chica de 16 años necesite el consentimiento de sus padres. “¿Con 16 años puede ser madre y no decidir si abortar?”, le ha preguntado.

“Tiene todo el sentido, pero si con 16 años dudas, quienes más te quieren en el mundo son los padres. Y si el padre ve que su hija ha tomado una decisión, tiene que ayudarla”, ha dado por supuesto Feijóo. No obstante, ha querido aclarar que lo que no quiere es que los abortos sean por problemas económicos. “Si no se atreve por la economía, yo le garantizaré que pueda tener n hijo si lo quiere tener y que el problema no sea económico”, ha puntualizado.

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Sobre la eutanasia, ha dicho que cambiará la ley actual porque “puede producir efectos indeseados”. Ha contado que la madre Noelia Castillo le llamó y le dijo que los servicios públicos habían fallado.

7. “¿El voto por correo es seguro?

Sobre si el voto por correo es seguro, Feijóo ha querido matizar que lo es pero no “con los directivos que ha tenido” la empresa pública. “Lo que no puedo aceptar que los directivos de Correos de la legislatura anterior me den fiabilidad de un voto libre, seguro y secreto”, ha sentenciado. Sin embargo, sobre el sistema electoral, dice que “cumple las garantías de uno de los sistemas más exigentes de Europa”. “No quiero sembrar la duda sobre una modificación del resultado electoral mediante el amaño”, ha agregado.

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8. La ley de nietos y los argentinos

Sobre la ley de nietos, Feijóo ha criticado la “maniobra de otorgar pasaportes a gente que nunca vino a España”. “En Argentina se han presentado más de 600.000 solicitudes. La ley dice nietos de exiliados. Esta administración no me da ninguna garantía en la modificación del censo electoral a personas que no tienen ninguna vinculación con mi país”, ha concluido.