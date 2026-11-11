Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

Piquetes en Mercamadrid para informar de la huelga general en España este 11 de noviembre.

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Portavoces del Sindicato de Inquilinas y los secretarios generales de UGT y CCOO han denunciado varios episodios de violencia policial contra los piquetes informativos de Madrid en la huelga general de este 11 de noviembre. Las organizaciones de trabajadores han catalogado estos sucesos de “vergüenza” y han adelantado que tomarán medidas legales.

“La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial”, ha aseverado Pepe Álvarez, secretario general de UGT. “Es un macarreo de la policía”, ha calificado Unai Sordo (CCOO). Los representantes de los sindicatos de clase se referían a los episodios vividos en las cocheras de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y en Mercamadrid, donde los agentes han rociado con gas pimienta a miembros de piquetes informativos.

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El choque entre policía y manifestantes de Mercamadrid se habría producido después de que los huelguistas lanzaran presuntamente una valla a los agentes poco antes de la una y media de la madrugada. El incidente se ha saldado con un detenido y trece heridos, según ha informado Comisiones Obreras. Las cocheras de la EMT también han vivido momentos de tensión tras las cargas policiales contra los piquetes colocados en Entrevías y Fuencarral.

CCOO denunciará la actuación policial

Efectivos de la Policía Nacional se despliegan durante la noche frente a unas cocheras de autobuses en Madrid ante la presencia de piquetes y manifestantes. (EFE)

“Vamos a demandar (...) no hay sociedad democrática que no tenga policía democrática”, ha añadido Sordo, que asegura que pedirán “responsabilidades penales y de todo tipo”.

A las críticas se ha unido también el Sindicato de Inquilinas, que ha contabilizado al menos ocho heridos en una intervención policial en Carabanchel. “Hoy nos han atacado a quienes estábamos movilizándonos para defender el derecho a la vivienda con violencia policial. Hemos visto a las compañeras gaseadas con gas pimienta, apaleadas por todo el Estado”, ha asegurado Alicia del Río, portavoz de la organización propulsora de la huelga.

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Del Río ha descrito igualmente identificaciones policiales “ilegales” y de “carácter intimidatorio” en estos eventos, “pese a que la ley reconoce el derecho a informar de los piquetes en la huelga general”. “También hemos visto que la policía se paseaba por nuestras calles pegándonos sin identificativo. Esta es la policía y esta es la respuesta que nos han mandado los gobiernos”, ha agregado.

Los sindicatos hablan de “éxito” en la huelga general

Una persona con un paraguas pasa junto a una parada de autobús cubierta de pegatinas de la huelga general durante una huelga general de 24 horas a nivel nacional, convocada para exigir salarios que permitan acceder a lo que los manifestantes consideran una vivienda digna, en Madrid, España, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Susana Vera

Pese a los incidentes, Álvarez ha calificado de “éxito” la convocatoria de huelga, pues ha superado “las expectativas de los organizadores”. Se trata del primer paro general que se celebra en España en los últimos 14 años.

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La jornada ha venido impulsada por el Sindicato de Inquilinas, organización que ha focalizado el descontento de la población por la crisis habitacional. “El clamor social que empezó hace más de cuarenta días por el desahucio de Mari Carmen no ha hecho más que crecer. Ha inundado las calles de nuestras ciudades, ha tomado las plazas con las acampadas, han salido a manifestarse más de un millón de personas y hemos construido desde abajo, desde los barrios, esta huelga general que es histórica”, ha valorado Del Río en declaraciones a los medios.

Bajo el lema “salarios, vivienda y precios”, los convocantes demandan a todos los poderes públicos medidas urgentes para frenar la especulación y un aumento de los sueldos que ayude a suplir el poder adquisitivo perdido a causa de la inflación y el precio de la vivienda, que ya se come la mitad de los salarios.

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