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La película “políticamente incorrecta” con la que Javier Bardem enamoró a Hollywood y se convirtió en el primer actor español nominado a un Oscar: “Cambió mi vida”

El intérprete se unió a otros intérpretes como Johnny Depp o Sean Penn para reconstruir la vida de un poeta perseguido por el régimen de Fidel Castro

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Javier Bardem y Johnny Depp en 'Antes que anochezca'. (Grandview Pictures Production)
Javier Bardem y Johnny Depp en 'Antes que anochezca'. (Grandview Pictures Production)

Las huellas de Javier Bardem permanecerán para siempre en Hollywood después de que el actor español se haya convertido en el primero en dejar su estampa en el histórico Teatro Chino. Un reconocimiento más a la carrera de un intérprete que lleva décadas apareciendo en algunas de las películas más destacadas del cine estadounidense (Dune y F1: la película son los últimos ejemplos), y con el que los mejores directores del mundo se mueren por trabajar.

Ahora bien, si hubiera que señalar el momento exacto en el que Javier Bardem derribó las puertas de Hollywood, este sería el estreno de la película Antes que anochezca (disponible en Movistar Plus y FlixOlé), donde el actor se puso en la piel del escritor cubano Reinaldo Arenas para contar su vida y retratar la vida de un hombre que desafió las restricciones de su época, así como el destino político que sacudió su tierra natal.

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“La película me ha cambiado la vida”, llegaría a decir el actor en una entrevista con EFE tras reconstruir la vida del poeta desde su infancia rural hasta llegar a su implicación en la Revolución Cubana y la represión que sufrió como escritor y como hombre homosexual bajo el régimen de Fidel Castro. Tras su salida de Cuba durante el éxodo de Mariel Harbor en 1980, el relato lo acompaña en el exilio y en sus últimos días en Estados Unidos, donde la libertad siguió siendo una meta esquiva y él siguió siendo un marginado.

Tráiler de la película 'Antes que anochezca', protagonizada por Javier Bardem. (Grandview Pictures Production)

Una película que señala directamente hacia Cuba y Estados Unidos

Dirigida por Julian Schnabel (La escafandra y la mariposa), no solo significó el debut de Bardem en un papel en inglés, sino que también le valió la primera nominación al Oscar para un actor español en la categoría de Mejor Actor. Este logro, que cerró un círculo iniciado años antes por su tío Juan Antonio Bardem (quien logró la primera nominación para España en la categoría de Mejor Película Internacional por La venganza), catapultó al intérprete madrileño en la industria estadounidense y disparó la recaudación del filme tras su estreno.

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Sin embargo, la alegría de Bardem fue mucho más allá de lo personal. La película, que también cuenta en su reparto con nombres tan destacados como los de Johnny Depp o Sean Penn, ilustra que la persecución en Cuba no era uniforme para todos; la condición de Arenas como voz crítica y artista lo colocó en la mira. El filme utiliza esta pluralidad de identidades para hacer visible cómo se cruza la censura política con la discriminación sexual, y cómo el exilio no siempre representa un refugio pleno.

JAvier Bardem en 'Antes que anochezca'.
Imágenes de 'Antes que anochezca'. (Grandview Pictures Production)

El actor se mostró también muy orgulloso de poder haber contado a tanta gente la historia de Reinaldo Arenas y la represión que sufrió, no solo en Cuba, sino también en Estados Unidos. “Antes que anochezca es una película políticamente incorrecta, como lo fue Reinaldo", declaraba en una entrevista con ABC, donde señala cómo el escritor murió asfixiado “con una bolsa que dice I Love New York..., porque ese país terminó por rematarle. Estados Unidos, en vez de utilizarlo como artista, lo hizo como personaje político”.

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