España

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

El premio no es sin embargo el mayor entregado en España, de 190 millones, que recayó en Las Palmas en 2017

Administración de Loterías. (Europa Press)
Administración de Loterías. (Europa Press)
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El sorteo de Euromillones celebrado el martes dejó un premio de 141.899.445 euros para un único acertante que validó su boleto en El Corte Inglés de Pintor Sorolla, en Valencia. Se trata del único billete de primera categoría, con cinco números y dos estrellas acertados, de todo el sorteo, lo que convierte al poseedor del décimo en el titular íntegro de uno de los botes más altos registrados en España en los últimos años.

La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 15, 18, 37, 41 y 31, junto a las estrellas 1 y 5. Según informó Loterías y Apuestas del Estado, el boleto premiado fue validado en la Administración de Loterías número 105, situada en la sexta planta del centro comercial de El Corte Inglés, en la calle Pintor Sorolla 26, en pleno centro de Valencia. La recaudación global de la jornada ascendió a 56.664.022,80 euros, una cifra que, sumada al fondo acumulado de sorteos anteriores sin ganador, permitió alcanzar el bote repartido este martes.

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El sorteo también dejó premios en categorías inferiores, aunque ninguno de ellos fue validado en territorio español. Dos boletos de segunda categoría, con cinco números y una estrella acertados, obtuvieron 369.732,75 euros cada uno, mientras que tres billetes de tercera categoría, con los cinco números correctos y ninguna estrella, recibieron 57.608,42 euros por unidad.

Un boleto del Euromillones (ShutterStock).
Un boleto del Euromillones. (ShutterStock)

El mayor premio en España

Además, el premio de El Millón, exclusivo para los jugadores españoles, recayó en un boleto validado en la calle Álava 4 de la localidad alavesa de Llodio. Tras repartirse el bote en esta ocasión, el próximo sorteo, previsto para el viernes 13 de noviembre, arrancará con el fondo mínimo garantizado que marca el reglamento del juego, fijado en 17 millones de euros para la primera categoría.

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El premio conseguido en Valencia queda lejos del límite absoluto que puede alcanzar Euromillones, establecido en 250 millones de euros. Esa cifra se ha repartido en tres ocasiones, todas en 2025: el 28 de marzo en Austria, el 17 de junio en Irlanda y el 19 de agosto en Francia. Cuando el bote llega a ese tope, deja de crecer y el excedente de recaudación pasa a reforzar la categoría siguiente del reparto.

En España, el mayor bote de la historia del juego sigue siendo el de 190 millones de euros, repartido el 6 de octubre de 2017 a un boleto validado en la Administración número 54 de Las Palmas de Gran Canaria, en el centro comercial El Mirador, con una apuesta sencilla de 2,50 euros. Con la retención fiscal española aplicada en aquel momento, el acertante percibió unos 152 millones netos. Le siguen en el listado los 144,5 millones logrados en Mayorga, Valladolid, en julio de 2020, y los 143,4 millones ganados en León en diciembre de 2021, ambos por debajo del premio conseguido ahora en la capital valenciana.

Cómo se juega al Euromillones: precio del boleto, números, estrellas y requisitos.

Qué tiene que hacer el ganador, además de tributar

En España, los premios de lotería están exentos de tributación hasta los 40.000 euros. A partir de esa cifra, se aplica una retención del 20% sobre el excedente en el momento del cobro, sin necesidad de trámites posteriores ante Hacienda. Para los importes inferiores a 2.000 euros, el cobro puede tramitarse en cualquier punto de venta de lotería. Los superiores solo pueden abonarse a través de entidades bancarias autorizadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), entre ellas CaixaBank y BBVA, que disponen de una red conjunta de más de 6.000 oficinas en todo el territorio nacional.

El plazo para reclamar un premio es de tres meses contados desde el día posterior al sorteo. El pago se realiza siempre en un único abono, sin posibilidad de cobro fraccionado en anualidades, a diferencia de loterías estadounidenses como Powerball o Mega Millions. La legislación española permite además que el ganador mantenga el anonimato, una opción a la que suele recurrir la mayoría de los grandes acertantes antes de gestionar su patrimonio con asesoramiento legal y financiero especializado.

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