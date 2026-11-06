Así es el desayuno ideal de Rosalía (34 años): “Tostadas de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal”

Rosalía apuesta por alimentos sencillos para su desayuno (Montaje Infobae)

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Uno de los aspectos que más caracterizan (y explican) el éxito de Rosalía es su preocupación por cuidar cada detalle de su carrera artística: revoluciona los sonidos, desdibuja los límites de los géneros musicales, apuesta por un marcado estilismo... Todo ello orbita en sincronización en torno a la figura de la artista catalana.

Desde sus preferencias musicales hasta sus elecciones de moda, pasando por sus relaciones amorosas, cualquier detalle sobre la artista catalana genera expectación. Y la alimentación no es una excepción. En concreto, conocer qué desayuna la cantante permite descubrir una faceta mucho más cotidiana de una de las figuras españolas con mayor proyección internacional.

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En una industria en la que las jornadas pueden alargarse durante horas y los compromisos profesionales obligan a mantener un ritmo intenso, la primera comida del día adquiere especial importancia. En el caso de Rosalía, la artista opta por un desayuno alejado de las preparaciones complicadas y los ingredientes exclusivos, con alimentos básicos pero llenos de sabor.

La cantante desveló en una entrevista con GQ España que una de sus combinaciones favoritas para empezar la mañana incluye “tostadas de maíz con aguacate y jamón de pavo”, además de aceite de oliva y sal. Una receta que apuesta por productos fáciles de encontrar y que combina diferentes nutrientes.

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Aguacate, el ingrediente estrella de sus tostadas

Uno de los alimentos que no puede faltar en esta preparación es el aguacate. Esta fruta se ha convertido en un ingrediente habitual de los desayunos saludables gracias a su contenido en grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, también presente en el aceite de oliva.

Estas grasas pueden contribuir a mantener unos niveles adecuados de colesterol cuando sustituyen a las grasas saturadas dentro de una alimentación equilibrada. Además, el aguacate proporciona fibra, potasio y vitamina E, un antioxidante que contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. Su textura cremosa también permite incorporarlo fácilmente a las tostadas sin necesidad de recurrir a salsas o preparados más elaborados.

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El aporte de proteínas del jamón de pavo

Otro de los componentes del desayuno de Rosalía es el jamón de pavo, que aporta proteínas y complementa el perfil nutricional del aguacate. Este nutriente resulta fundamental para el mantenimiento de la masa muscular, la reparación de los tejidos y el correcto funcionamiento del organismo.

También contribuye a prolongar la sensación de saciedad, algo interesante para quienes afrontan mañanas especialmente intensas. No obstante, conviene prestar atención al etiquetado de este producto, ya que algunas variedades de fiambre de pavo contienen cantidades elevadas de sal y otros ingredientes añadidos. Elegir opciones con un porcentaje alto de carne puede ser una alternativa más interesante.

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Tostadas de maíz, aceite de oliva y sal

La base de la receta son las tostadas de maíz, que proporcionan hidratos de carbono, uno de los principales combustibles del organismo. Su contenido en fibra dependerá de su composición, por lo que las versiones integrales pueden ser una buena elección para mejorar el aporte de este nutriente.

El aceite de oliva completa la combinación con grasas saludables y compuestos antioxidantes, como los polifenoles, especialmente cuando se utiliza aceite de oliva virgen extra. Por su parte, la sal aporta el toque final de sabor, aunque es recomendable controlar su cantidad para evitar un consumo excesivo de sodio.

La cantante actúa por primera vez en Madrid con la gira de 'LUX' ante un público que clama por ella. / Grabación de pantalla de @rafacasah

Una propuesta sencilla para empezar el día

El desayuno de Rosalía es un ejemplo de cómo los alimentos cotidianos pueden combinarse para conseguir una primera comida variada, sin necesidad de recurrir a recetas complicadas. La presencia de grasas saludables, proteínas e hidratos de carbono permite reunir nutrientes con funciones diferentes en una misma preparación.

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Para completar la propuesta, se podría añadir una pieza de fruta entera, que aumentaría el aporte de fibra, vitaminas y minerales. En cualquier caso, no existe un desayuno universalmente perfecto: las cantidades y las necesidades nutricionales dependen de cada persona y de su actividad diaria. Más que una fórmula milagrosa, la elección de la cantante catalana recuerda que cuidar la alimentación también puede empezar con ingredientes sencillos y fáciles de encontrar.