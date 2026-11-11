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Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

El artículo 66 de la norma fiscal establece dos plazos distintos, uno para determinar la obligación y otro para exigir su cobro, con interrupciones que el Tribunal Supremo ya delimitó

Imagen ilustrativa (Infobae España)
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Las deudas con Hacienda no son eternas: transcurridos cuatro años sin que la Administración actúe, el contribuyente queda libre de la obligación de pago, de forma automática y sin necesidad de reclamarlo. Así lo establece el artículo 66 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), la norma que regula los derechos y deberes tanto de la Agencia Tributaria como de los obligados fiscales, ya sean trabajadores, autónomos o empresas.

La ley distingue entre dos facultades de la Administración que prescriben al cabo de cuatro años. La primera es el derecho a determinar la deuda mediante la liquidación correspondiente. La segunda es el derecho a exigir el pago de las deudas ya liquidadas o autoliquidadas. Aunque comparten plazo, el cómputo de cada una arranca en un momento distinto.

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Para fijar la deuda, el plazo empieza a contar el día siguiente al límite para la presentación voluntaria del impuesto correspondiente. Para exigir su pago, en cambio, el cómputo se inicia el día siguiente al final del periodo de pago voluntario, o bien desde el día posterior a la presentación si esta se realizó fuera de plazo. Esta distinción implica que el momento exacto en que una deuda prescribe depende del tipo de actuación de que se trate, y no de una fecha única aplicable a todos los casos.

Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. (Marta Fernández./ Europa Press)
Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. (Marta Fernández./ Europa Press)

El Tribunal Supremo zanjó además una duda práctica sobre el cómputo de estos plazos. En una sentencia de 2024, la Sala de lo Contencioso-Administrativo fijó como doctrina que el plazo de cuatro años se cuenta de fecha a fecha, con independencia de que el último día caiga en jornada hábil o inhábil. El tribunal rechazó así la tesis de la Abogacía del Estado, que pretendía prorrogar el plazo al primer día hábil siguiente cuando el vencimiento recayera en fin de semana o festivo.

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Qué actuaciones interrumpen el cómputo

El plazo de cuatro años no siempre transcurre de forma ininterrumpida. El artículo 68 de la misma ley recoge una serie de circunstancias que reinician el contador desde cero. En el caso del derecho a liquidar, la interrupción se produce por actuaciones de la Administración orientadas al reconocimiento, la regularización, la comprobación, la inspección o el aseguramiento del tributo. También interrumpen el plazo la interposición de recursos o reclamaciones y cualquier actuación fehaciente del propio contribuyente dirigida a liquidar o autoliquidar la deuda.

Para el derecho a exigir el pago, la interrupción se limita a las acciones de la Agencia Tributaria encaminadas a recuperar la deuda, la presentación de recursos o reclamaciones y la declaración de concurso del deudor. El ejercicio de acciones civiles o penales vinculadas al cobro, así como cualquier gestión fehaciente orientada al pago o la extinción de la obligación, produce el mismo efecto.

Funcionarios de la Agencia Tributaria trabajando en sus oficinas. (Europa Press)
Funcionarios de la Agencia Tributaria trabajando en sus oficinas. (Europa Press)

No obstante, existe una matización relevante: cuando la declaración de concurso, los recursos o las reclamaciones no llegan a confirmarse en una resolución judicial, el cómputo no se reinicia. Además, si un contribuyente tiene varias deudas pendientes, una interrupción solo afecta a aquella a la que se refiere la actuación concreta, no al resto.

La extinción opera de oficio

Cumplido el plazo sin interrupciones válidas, la propia Ley General Tributaria establece en su artículo 69 que “la prescripción ganada extingue la deuda tributaria”. Este efecto se produce de forma automática: la Administración debe aplicarlo sin que el obligado tributario tenga que invocarlo ni excepcionarlo.

La norma añade una precisión adicional: la extinción rige “incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria”, sin necesidad de que el contribuyente la reclame. Una vez ganada la prescripción, Hacienda pierde de forma definitiva la posibilidad de exigir el cobro de las cantidades pendientes, aunque posteriormente intente reabrir el procedimiento.

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