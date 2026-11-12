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Embalses España: la reserva de agua bajó este 12 de noviembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
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Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este jueves 12 de noviembre sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 55,31 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficial muestra que la captación de este recurso hídrico bajó en comparación con la última semana.

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Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Situación general de los embalses de España

Fecha: jueves 12 de noviembre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 31.000 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 55,31 %.

Variación de hace una semana: -402 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,72 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.792 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,37 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 68,37%.

Aragón: 43,12%.

Asturias: 47,67%.

C. Valenciana: 39,42%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 27,81%.

Castilla-La Mancha: 56,24%.

Cataluña: 66,65%.

Comunidad de Castilla y León: 41,53%.

Extremadura: 61,91%.

Galicia: 45,68%.

Murcia: 22,97%.

Navarra: 22,96%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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