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Planes gratis en Madrid para el fin de semana del 13 al 15 de noviembre: conciertos gratuitos, exposiciones y una ruta por la ciudad

El fin de semana Madrid cuenta con una agenda repleta de eventos gratis para disfrutar de la ciudad

Planes gratis en Madrid este fin de semana (REUTERS/Guillermo Martinez)
Planes gratis en Madrid este fin de semana (REUTERS/Guillermo Martinez)
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Un fin de semana más, Madrid ofrece una agenda llena de planes gratuitos para disfrutar de la capital entre el 13 y el 15 de noviembre. Propuestas que van desde visitas a museos o conciertos hasta aquellas que se disfrutan en plena naturaleza, como rutas de senderismo.

En este listado destacamos algunas de las opciones más llamativas para disfrutar de la ciudad, aunque hay muchos más, tanto para este finde como para todo el mes de noviembre, como Pasea Madrid 2026 o la visita gratuita a algunos de los museos.

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Una caminata conecta Dehesa de la Villa y Casa de Campo el viernes

El próximo viernes 13, a las 10:00 horas, el Centro de Información y Educación Ambiental de Casa de Campo propone una ruta de senderismo que parte de Dehesa de la Villa y llega hasta este parque. El itinerario ofrece una alternativa para recorrer a pie dos de los espacios verdes más extensos de la capital al comienzo del fin de semana.

AntonashPiano actúa en el Centro Cultural Galileo

La agenda continúa el mismo viernes a las 19:00 horas con el concierto de AntonashPiano en el Centro Cultural Galileo, en Chamberí. La cita forma parte de los planes sin coste previstos en la ciudad y concentra la oferta musical del primer día de fin de semana.

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La observación de aves toma la Casa de Campo el sábado

Casa de Campo, en Madrid
Casa de Campo, en Madrid (Turismo Madrid).

El sábado 14, a las 10:30 horas, Casa de Campo acogerá un paseo ornitológico organizado desde su centro de información ambiental. La actividad está dirigida a quienes quieran identificar aves en un entorno natural integrado en la ciudad y combina el recorrido por el parque con la divulgación de su fauna. Un plan al aire libre y diferente para aquellos que quieren conocer más sobre la naturaleza de la ciudad.

O Kwarteto ofrece un concierto gratuito en Chamartín

También el sábado, a las 19:00 horas, O Kwarteto actuará en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, en Chamartín. El recital se incorpora a la programación cultural gratuita de la jornada, que desplaza a los distritos parte de las propuestas musicales del fin de semana.

Casa de Vacas programa Toc-Toc para la tarde del domingo

Parque de El Retiro (REUTERS/Mohammed Salem)
Parque de El Retiro (REUTERS/Mohammed Salem)

El domingo 15, a las 16:30 horas, el Centro Cultural Casa de Vacas, situado en El Retiro, acogerá la representación de Toc-Toc. La función cierra esta selección de planes gratuitos con una propuesta teatral en uno de los equipamientos culturales del parque.

Otros planes para este fin de semana en Madrid

La programación cultural de Madrid mantiene durante todo el fin de semana varias exposiciones de acceso gratuito. Entre ellas figura “Madrid en el Siglo de Oro”, instalada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una muestra que incorpora otra opción para quienes prefieran recorrer el centro de la ciudad.

La oferta se completa con “Internalities: Architectures for Territorial Equilibrium”, en la Casa de la Arquitectura. Ambas propuestas permiten organizar una visita cultural en cualquiera de las tres jornadas y ampliar la agenda más allá de las rutas, conciertos y funciones previstas.

Algunos de los museos de Madrid también cuentan con horario gratuito durante el fin de semana:

  • El Museo del Prado abre sin coste los sábados de 18:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas.
  • El Museo Reina Sofía es gratis los sábados, de 19:00 a 21:00 horas, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas.
  • Por su parte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza permite el acceso gratuito los sábados de 21:00 a 23:00 horas.
  • El Mirador de la Cornisa es gratuito todos los días de la semana, de 12:00 a 22:00 horas.
  • Museo Arqueológico Nacional: es gratis los sábados desde las 14:00 horas y domingos por la mañana.
  • El Museo del Romanticismo abre los sábados a partir de las 14:00 horas y domingos todo el día.
  • Museo Nacional de Artes Decorativas: Jueves de 17:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos de 14:00 a 15:00 horas.
  • Museo de América: Jueves desde las 14:00 horas y domingos todo el día.
  • Museo de Historia de Madrid: Abierto gratis de martes a domingo.
  • La Casa Museo Lope de Vega también tiene acceso gratuito de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, aunque es necesario reservar con antelación.

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