Se prepara un biopic sobre James Dean en el que se destapa su homosexualidad: una película sobre la relación secreta del actor con un escritor

James Dean en 'Al este del Edén' (Floyd McCartyPhoto © 2024 Backgrid/The Grosby Group)

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Un nuevo biopic sobre James Dean llevará al cine una parte poco conocida de su vida: la relación que mantuvo con el escritor Bill Bast y el proceso por el que este último asumió su homosexualidad en la década de 1950. El proyecto, titulado One Hand Tied, se presenta como una película inspirada en hechos reales.

La iniciativa, adelantada inicialmente bajo el título Willie and Jimmy Dean, parte de la investigación del escritor y director Guy Guido, quien entrevistó personalmente a Bast en 2011, cuatro años antes de su muerte a los 84 años.

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One Hand Tied será un biopic que recorra la historia entre James Dean y Bill Bast, desde que se conocieron en el programa teatral de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) hasta la muerte del actor, el 30 de septiembre de 1955, en un accidente de coche, cuando tenía 24 años.

Basado en las memorias de Bill Bast

El guion se apoya en Surviving James Dean, las memorias que Bast publicó en 2006. Allí relató que conoció a Dean con 19 años en la universidad, que ambos se convirtieron en compañeros de piso y amigos íntimos y que, según su versión, terminaron siendo amantes.

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Bast sostuvo que mantuvieron la relación en privado para no perjudicar la carrera de Dean, quien por entonces mantenía romances con actrices. El escritor confiaba en que volverían a convivir.

James Dean con su habitual pose con el cigarrillo entre los dientes.

Dean solo estrenó en vida Al este del Edén, en 1955. Sus películas Rebelde sin causa y Gigante llegaron a las salas tras su muerte; la novela de John Steinbeck en la que se basó la primera ha recuperado presencia a raíz de una miniserie reciente de Netflix que también la adapta.

El actor escocés Mitchell Robertson interpretará a Bill Bast, mientras que Brandon Flynn encarnará a James Dean, según ha sabido la publicación The Hollywood Reporter.

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Robertson interpretó la versión joven del personaje de Jamie Bell en la miniserie Half Man y aparecerá próximamente en el drama de la BBC Counsels. Flynn, por su parte, ha participado en True Detective, Por trece razones y The Parenting, y este otoño debutará en Broadway con Here There Are Blueberries.

Un biopic que generará polémica

El director ha recogido reacciones contrapuestas desde que se adelantó el proyecto. “James Dean ha sido ‘romantizado’ y mitificado durante más de 70 años, y creo que la gente se ha aferrado mucho a una imagen concreta de él: el galán heterosexual, rebelde y taciturno, con un cigarrillo colgando de la boca”, explicó Guido.

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James Dean en 'Rebelde sin causa'

“Para algunos, la sugerencia de que su sexualidad pudo ser más compleja que eso cuestiona una fantasía que han mantenido durante décadas”, agregó el cineasta.

Guido señaló que otros espectadores reciben con interés la posibilidad de conocer a “un James Dean más complejo, vulnerable y multidimensional”, no necesariamente limitado por la identidad que Hollywood construyó para él. “No pretendo redefinirlo por completo, sino explorar al ser humano que existía más allá de la mitología”, afirmó.

Sobre la elección de Robertson, el director explicó que supo que era el indicado al verlo en una producción de Netflix: “Buscaba vulnerabilidad y una simpatía innata, pero también fortaleza. Bill vivió en una época hostil con cualquiera a quien se percibiera como gay, y aun así sostuvo una relación de cinco años, llena de altibajos, con James Dean. Eso exige resistencia”.

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La novela de John Steinbeck publicada en 1952 vuelve a cobrar vida en Netflix con Florence Pugh como protagonista (Netflix)

El intérprete escocés definió el guion como “hermosamente delicado” y centrado en la persona tras la figura pública. “A través de los ojos de Bill, vemos a James Dean antes de que su nombre estuviera en luces, antes de la famosa chaqueta roja con el cuello levantado. Lo vemos imperfecto, ambicioso y, en última instancia, como un joven rebosante de amor por su amigo”, declaró Robertson.

Según The Hollywood Reporter, Steven J. Wolfe y Flavia Amon producirán la película. Wolfe ha trabajado en proyectos como (500) días juntos, mientras que Amon pasó 21 años en Fox Searchlight. Ambos productores continúan buscando a los intérpretes para los papeles restantes, incluido el de Beatrice, la madre de Bast.

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