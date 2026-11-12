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Jamie Dornan revela cómo lloró al enterarse de que sería Aragorn en la nueva película de ‘El señor de los anillos’: “Es un absoluto sueño”

El actor interpretará al icónico personaje en ‘La caza de Gollum’, tomando así el relevo de Viggo Mortensen en el papel

Jamie Dornan asegura que no pretende hacer olvidar a Viggo Mortensen en la nueva película de 'El señor de los anillos'
Jamie Dornan asegura que no pretende hacer olvidar a Viggo Mortensen en la nueva película de 'El señor de los anillos'
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Jamie Dornan lloró al enterarse de que sería el nuevo Aragorn en El señor de los anillos: La caza de Gollum, la próxima entrega de la saga dirigida por Andy Serkis. El actor habló sobre su reacción y sobre cómo fue el rodaje de la película en una entrevista con Entertainment Tonight. Dornan reemplaza a Viggo Mortensen en el papel que el actor estadounidense interpretó en la trilogía original dirigida por Peter Jackson. La nueva película se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2027.

Lloré. Lloré de verdad”, contó Dornan al recordar el momento en que supo que había sido elegido para el papel. El actor describió la noticia como un momento que lo superó emocionalmente. Jamie Dornan lloró al enterarse de que interpretaría a Aragorn en La caza de Gollum, según reveló en una entrevista con Entertainment Tonight. El actor calificó la oportunidad como “un sueño” y aseguró sentirse honrado de heredar un personaje “de tal significancia” dentro del universo creado por J.R.R. Tolkien. “Es como un sueño. Es un absoluto sueño y un honor entrar en ese mundo de cualquier manera, y más interpretando un personaje de tal significancia y tal admiración, que todos amamos y amamos lo que hizo Viggo con ese papel en esas tres películas”, explicó Dornan.

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El actor también se refirió a su experiencia durante el rodaje, que terminó hace pocas semanas. “Terminé hace como tres semanas. Fue una experiencia incíble, y espero que la gente reciba bien nuestra historia dentro de ese mundo porque a mucha gente le importa, y realmente me doy cuenta de eso”, señaló. Dornan agregó que se siente “increíblemente honrado” por haber participado del proyecto y manifestó su expectativa sobre la recepción del público. “Pero sí, espero que hayamos hecho un buen trabajo”, cerró sobre su paso por el rodaje.

Viggo Mortensen como Aragorn
Crédito: IMDB

La sombra de Viggo Mortensen

El mes pasado, durante una entrevista con L’Officiel, Dornan había admitido que siente “presión” por estar a la altura de la interpretación que hizo Mortensen del personaje en la trilogía original. Sin embargo, aclaró que no busca competir con esa versión de Aragorn. “No hay ninguna parte de mí que esté tratando de superarlo”, afirmó el actor en esa entrevista. Dornan reconoció que para él, más allá de su propia interpretación, el personaje seguirá asociado para siempre a su antecesor. “Me pidieron interpretar un papel súper icónico, y haré lo mejor que pueda. Pero para mí, Aragorn siempre será solo Viggo. Su actuación es una de mis favoritas de todos los tiempos, y me siento honrado de intentar recuperar al menos algo de la energía que él originalmente le dio al personaje”, expresó Dornan.

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La caza de Gollum está dirigida por Andy Serkis, quien en la trilogía original de Peter Jackson prestó su voz y su captura de movimiento para dar vida al hobbit Gollum mediante CGI. Esta vez, Serkis asume el rol de director. La película recupera a varios actores de la saga original. Ian McKellen regresa como Gandalf, Elijah Wood vuelve a ponerse en la piel de Frodo y Lee Pace repite como el rey Thranduil. El elenco también suma nuevas incorporaciones. Kate Winslet interpretará a Marigol, Leo Woodall dará vida a Halvard y Anya Taylor-Joy se sumará al reparto en el papel de una elfa. La fecha de estreno quedó fijada para el 17 de diciembre de 2027, según se informó.

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