Jamie Dornan asegura que no pretende hacer olvidar a Viggo Mortensen en la nueva película de 'El señor de los anillos'

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Jamie Dornan confía en su nuevo Aragorn para El señor de los anillos: la caza de Gollum: “No estoy tratando de superar a Viggo Mortensen” Jamie Dornan reconoció la presión de heredar el papel de Aragorn en La caza de Gollum, la próxima precuela de El señor de los anillos, y aseguró que no busca igualar ni superar la actuación original de Viggo Mortensen. El actor norirlandés habló con la revista L’Officiel, en declaraciones traducidas por Slash Film.

“Hay presión cuando intentas seguir esos pasos. Me pidieron interpretar un papel súper icónico y haré lo mejor que pueda”, explicó Dornan. El intérprete, conocido por Cincuenta sombras de Grey y la serie The Fall, agregó que para él “Aragorn siempre será solo Viggo”. “Su actuación es una de mis favoritas de todos los tiempos, y me siento honrado de intentar recuperar al menos algo de la energía que él le dio originalmente al personaje. No hay ninguna parte de mí que esté tratando de superarlo”, cerró el actor de 44 años.

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Mortensen, de 68 años, ya había manifestado públicamente su conformidad con que Dornan tome la posta. Según declaraciones previas del propio director de la película, el actor original se mostró satisfecho con la elección de casting. La caza de Gollum reconstruye el período en que el futuro rey de Gondor todavía vivía como un montaraz solitario conocido como Strider, antes de los sucesos narrados en La comunidad del anillo. Mortensen encarnó a Aragorn en la trilogía original dirigida por Peter Jackson entre 2001 y 2003: La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey.

Jamie Dornan dará vida a Aragorn en 'El señor de los anillos: La caza de Gollum'

La caza de Gollum está dirigida por Andy Serkis, quien además repite como la criatura Gollum/Sméagol mediante captura de movimiento. Se trata de la primera vez que Serkis asume la dirección principal de una entrega de la franquicia, tras haber trabajado como director de segunda unidad en la trilogía de El Hobbit y haber dirigido films como Mowgli: la leyenda de la selva y Venom: habrá matanza. El guion estuvo a cargo de Philippa Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou. La trama se ubica en el período de 17 años que separa el cumpleaños de Bilbo Bolsón del momento en que Frodo abandona la Comarca. La historia sigue la cacería conjunta de Gandalf y Aragorn para capturar a Gollum antes de que las fuerzas de Sauron lo encuentren y obtengan información sobre el Anillo Único.

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Peter Jackson, productor del proyecto, reveló en el Festival de Sitges, donde recibió el Gran Premio Honorífico, que el filme se inspiró en el enfoque narrativo del Joker protagonizado por Joaquin Phoenix para explorar la psicología de Gollum desde una perspectiva interna. Jackson adelantó además que el rodaje, iniciado en Nueva Zelanda durante el verano boreal de 2026, está cerca de concluir: restarían alrededor de dos semanas de filmación. Junto a Serkis, retornan a la franquicia Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo Bolsón y Lee Pace como el rey élfico Thranduil. A ellos se suman Kate Winslet, en el papel de una hobbit llamada Marigol; Anya Taylor-Joy, como Seren, una elfa sindar creada especialmente para el filme; y Leo Woodall, quien interpreta a Halvard, miembro del grupo de caza de Aragorn.

Woodall había sido mencionado inicialmente como posible candidato para interpretar al joven Aragorn, rumor que finalmente no se concretó cuando Warner Bros. confirmó a Dornan en el papel durante el CinemaCon de abril. No todos los personajes de El Hobbit regresarán: el actor Luke Evans, quien dio vida a Bardo el Arquero, confirmó recientemente que es poco probable que retome ese papel en la nueva producción. El señor de los anillos: la caza de Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, bajo distribución de Warner Bros. Esa misma fecha coincidirá con el estreno de Avengers: Secret Wars.

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