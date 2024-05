‘La caza de Gollum’, la nueva película de ‘El señor de los anillos’ que prepara Peter Jackson y que ya fue realizada por un fan hace años

Se anunció oficialmente el lanzamiento de nuevas películas de la exitosa franquicia, empezando en 2026 (Warner Bros. Pictures/REUTERS)

Como Gollum buscando desesperadamente el anillo, parece que Peter Jackson no tiene la menor intención de abandonar la saga que le ha dado sus mayores alegrías. Después de conocer la triste noticia del fallecimiento de Bernard Hill, uno de los icónicos actores del reparto original, los fans de El señor de los anillos estaban alicaídos y necesitados de una noticia que les devolviera la ilusión. Y como apareció Gandalf junto a los jinetes de Rohan con la primera luz del alba, Jackson ha emergido para regalar a los fans un anillo en forma de nueva trilogía.

Tal y como confirmaban desde varios medios en Estados Unidos, una nueva trilogía de El señor de los anillos está en marcha, de nuevo con los responsables de la original. Peter Jackson, Fran Wash y Philippa Boyens, volverán a ejercer como productores ejecutivos, aunque hay un cambio notable con respecto a quien ejercerá la dirección. En esta ocasión no será Jackson, sino otro viejo conocido de la saga como Andy Serkis, actor encargado de dar vida a Gollum y que en los últimos años ha desarrollado su faceta como director en películas como Mowgli: La leyenda de la selva o Venom: Habrá matanza.

No es casualidad que sea Serkis quien asuma la máxima responsabilidad como director, ya que la película estará centrada nada menos que en su personaje, Gollum. The Hunt for Gollum (La caza de Gollum) será esta primera película de la esperada nueva trilogía, que está prevista para aterrizar en 2026 con su primera entrega. “¡Sssssssí, mi tesoro! Ha legado el momento de aventurarme una vez más en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media, Peter, Fran y Philippa”, comentaba Serkis en un vídeo con el que anunciaba el proyecto. “Es un honor y un privilegio viajar de nuevo a la Tierra Media con nuestro buen amigo y colaborador Andy Serkis, que tiene asuntos pendientes con ese sinvergüenza de Gollum”, añadían los productores, dejando entrever que la horrenda criatura aun tiene mucho que decir.

Una película... ¿que ya existía?

Gollum tiene aun mucho que decir, pero parece que ya en su día también se hizo una película al respecto. Solo que fue un proyecto no autorizado, sin contar con Peter Jackson ni Warner, y mucho menos con los herederos de los derechos de J.R.R. Tolkien, autor de las novelas originales. Lo peor de todo es que se trataba de una película con el mismo nombre que el proyecto que se ha anunciado ahora, The Hunt for Gollum, y que hasta hace unas horas contaba con más de 15 de millones de visualizaciones en YouTube,

Sin embargo, ha sido la propia Warner la que se ha encargado de tumbar este mediometraje realizado por un fan por infracción de copyright. Para cubrirse las espaldas, el director del proyecto comienza con un detallado descargo de responsabilidad que aparentemente trata de evitar una solicitud de retirada de derechos de autor, diciendo que el proyecto es una película sin ánimo de lucro para uso privado y no está afiliada al patrimonio de Tolkien, Jackson o cualquier estudio, y se produce “únicamente para el disfrute personal y no remunerado de nosotros mismos y otros fans de Tolkien”.

Al parecer esto no ha sido suficiente para el estudio, que preocupado por las posibles similitudes entre ambos proyectos, ha optado por encargarse de la eliminación de la película. En esta The Hunt for Gollum de bajo presupuesto y originalmente realizada en 2009, se contaba la historia de Aragorn buscando a Gollum antes de que lo encontrasen las tropas de Sauron, porque ambas iban en busca del anillo verdadero y de respuestas con respecto al paradero de Frodo. Habrá que esperar para ver si el nuevo proyecto también tira por ahí, pero de momento ya ha optado por preservar el mismo título.