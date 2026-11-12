Victoria Federica se convierte en artista para la novena edición de Meninas Madrid Gallery: así es su obra en honor al rey Juan Carlos

Victoria Federica y una de las meninas de Meninas Madrid Gallery (Montaje Infobae).

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Victoria Federica de Marichalar está acostumbrada a acaparar miradas en las semanas de la moda, protagonizar campañas publicitarias y convertirse en uno de los rostros habituales de los acontecimientos sociales. Sin embargo, la hija de la infanta Elena ha decidido explorar un terreno diferente y probar suerte en una faceta hasta ahora menos conocida: la artística. La joven se ha sumado a la novena edición de Meninas Madrid Gallery con una creación propia que lleva por nombre ‘La Regata’ y que esconde un guiño muy especial a sus raíces familiares.

La obra podrá contemplarse desde el próximo 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre en el número 34 de la calle Serrano, junto a la tienda de Loewe. Se trata de una ubicación que tampoco parece casual, teniendo en cuenta la estrecha relación que su padre, Jaime de Marichalar, mantiene desde hace años con la conocida firma de moda. Una conexión que también ha acompañado a Victoria Federica a lo largo de su trayectoria en el mundo de la moda.

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La propuesta de la sobrina de Felipe VI transforma el característico vestido de la menina en un paisaje marítimo lleno de detalles. Sobre un fondo azul que representa el mar aparecen pequeñas embarcaciones de vela de diferentes colores, acompañadas de boyas amarillas y un barco que luce la bandera española; haciendo referencia a la gran afición que comparten el actual monarca y su padre, Juan Carlos I. En la parte central destaca una silueta montañosa junto a un faro, mientras que los tonos cálidos de un atardecer, entre naranjas, rosas y violetas, se extienden por la figura hasta alcanzar sus mangas y hombros.

El conjunto se completa con una melena de tonalidades azuladas muy oscuras y una composición que también puede contemplarse desde la parte posterior de la escultura. Más allá de su atractivo visual, ‘La Regata’ tiene un significado personal, ya que evoca la afición por el mar y la navegación que forma parte de la historia de su familia.

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Victoria Federica, abrumada, juega al ratón y al gato con la prensa en su aparición en la MBFW Madrid. (Europa Press).

La elección de esta temática permite, además, establecer una conexión entre la joven y su padre. Jaime de Marichalar ha sido una figura importante en su acercamiento al universo de la moda y ambos han compartido en distintas ocasiones su interés por las grandes firmas. En 2022, por ejemplo, acudieron juntos al desfile de Loewe celebrado en París, donde Victoria Federica lució diferentes prendas y complementos de la casa.

Desde que comenzó a desarrollar su faceta como influencer, la joven ha ido consolidando su presencia en este sector. Ese mismo año protagonizó su primera campaña publicitaria para Hoss Intropia junto a María García de Jaime y, desde entonces, ha participado en diferentes colaboraciones y ha viajado a las principales citas internacionales de la moda en París y Milán. Ahora, su participación en Meninas Madrid Gallery supone un paso diferente dentro de ese recorrido.

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Una exposición con 30 esculturas repartidas por Madrid

La creación de Victoria Federica formará parte de una muestra que reunirá 30 meninas intervenidas por artistas, diseñadores, marcas y personalidades de distintos ámbitos. Bajo el lema ‘Madrid, la ciudad donde los sueños toman forma’, la exposición permanecerá en las calles de la capital durante un mes y contará también con la participación del actor Edgar Ramírez, la banda Rawayana y el diseñador Pablo Erroz.

Lorenzo Caprile reinterpreta para Burger King una de las famosas meninas de Velázquez. (Burguer King).

Las esculturas, concebidas a partir del diseño original de Antonio Azzato, estarán repartidas por diferentes zonas, entre ellas Serrano, Goya, Gran Vía, Callao, Cibeles y Plaza de España. Cada pieza incorporará un código QR para que los visitantes puedan conocer su historia y descubrir el mensaje que transmite.

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Esta edición también reservará un espacio para los homenajes y las causas sociales. Habrá esculturas dedicadas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, a las personas afectadas por los terremotos de Venezuela y a la ciudad de Ceuta. La selección española de fútbol tendrá igualmente su propia menina, mientras que otra reconocerá el trabajo de los artesanos y creadores locales a través del sello ‘Hecho en Madrid’.

Ana Obregón ha diseñado una menina con el rostro de su hijo Aless Lequio. (Europa Press).

La Fundación Pequeño Deseo también estará presente mediante una obra colectiva elaborada con dibujos de menores vinculados a la entidad. Además, participarán tres centros educativos de Madrid, Huesca y Argentina, seleccionados en una convocatoria internacional.

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