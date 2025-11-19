España Cultura

Antes del estreno de ‘Palomas negras’, Keira Knightley publica un libro infantil: “Ningún rodaje es más agotador que tener un bebé que no duerme”

La actriz británica publica ‘Te quiero igual que siempre’, en el que escribe e ilustra una historia basada en su maternidad

Guardar
La actriz Keira Knightley se
La actriz Keira Knightley se convierte en escritora e ilustradora gracias a su primer libro infantil, 'Te quiero igual que siempre'

Keira Knightley ha dado un paso inesperado en su carrera al publicar su primer libro infantil, una obra que ha surgido de su propia experiencia como madre y que ha sido ilustrada por ella misma. La actriz británica, conocida por sus papeles en películas como Orgullo y Prejuicio, Piratas del Caribe o Anna Karenina, ha presentado Te quiero igual que siempre, un cuento que explora los sentimientos de una niña ante la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Según ha explicado la propia Knightley, la historia está inspirada en sus dos hijas, Edie y Delilah, y aborda temas como la resiliencia, la ansiedad por separación y la capacidad del corazón para crecer cuando la familia se amplía.

La editorial Lunwerg ha definido el libro como “una fábula atemporal para toda la familia”, y la autora ha detallado que la obra acompaña a una niña en su viaje emocional mientras aprende a adaptarse a los cambios que supone la llegada de una hermana pequeña.

Dibujos para conciliar el sueño

Knightley ha relatado que la idea surgió de manera espontánea cuando su hija mayor comenzó a tener dificultades para dormir tras el nacimiento de su hermana. “Ella no podía dormir y le sugerí que tal vez podría dibujarle imágenes. Así, cuando se despertara sabría que yo estaría pensando en ella. Y eso continuó durante cinco meses. Al final, teníamos un millón de dibujos. Le dije: Los voy a poner en un libro para ti”.

La historia tomó un giro inesperado cuando, durante una etapa especialmente difícil en la que la pequeña Delilah estaba con los dientes, Edie pidió a su madre que dibujara un pájaro llevándose a la bebé. A partir de esa petición, Knightley decidió transformar la experiencia en un relato universal sobre la rivalidad entre hermanos y la ansiedad por el apego.

Portada del libro ilustrado de
Portada del libro ilustrado de Keira Knightley, 'Te quiero siempre'

El trabajo de ilustración ha sido igualmente personal y artesanal. Knightley ha explicado que los primeros bocetos eran muy sencillos, realizados únicamente con lápiz, y que fue su hija quien le animó a darles color. “Quería que el libro final reflejara los bocetos originales, ya que estaban hechos solo con lápiz. Eran dibujos muy sencillos. Y fue entonces cuando mi hija me dijo: ‘Son muy aburridos porque son en blanco y negro’. Así que empecé a intentar colorearlos, aunque nunca antes había coloreado nada. Así que pasé muchísimo tiempo intentando hacerlo solo con lápices. Y eran sus lápices, porque eran los que teníamos por casa”, ha relatado Knightley.

Compaginar maternidad y rodajes

Durante la elaboración de las ilustraciones, la actriz compaginaba este trabajo con el rodaje de la serie Palomas Negras para Netflix, lo que le obligó a utilizar materiales que no mancharan su vestuario, como lápices y rotuladores finos, además de cintas adhesivas de colores.

Knightley ha reconocido en una entrevista con The Independent que la maternidad ha sido mucho más agotadora que cualquier rodaje cinematográfico. “Ningún rodaje es más agotador que tener un bebé que no duerme por las noches”, ha afirmado la actriz al medio británico.

Cuando una espía con una doble vida se entera del asesinato de su amante, se une a un viejo amigo sicario para encontrar la verdad... y cobrar venganza. (Crédito: Netflix)

Knightley ha manifestado su satisfacción por el resultado final, especialmente por algunos de los dibujos, como el de una “paloma serena” y un árbol imaginario con flores lilas y blancas.

En los últimos tiempos, la actriz se había alejado un tanto de los focos, precisamente para cuidar de sus hijas pequeñas. Sin embargo, recientemente ha regresado a la actualidad gracias a la película La mujer del camarote 10 y, por supuesto, el thriller político Palomas negras.

Temas Relacionados

Keira KnightleyActricesMaternidadLiteratura InfantilLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dos escritoras de Nueva Zelanda quedan descalificadas del premio más importante de literatura de su país porque sus libros tenían portadas hechas con IA

Los organizadores del Premio Ockham ha decidido eliminar la candidatura de dos prestigiosas autoras tras la advertencia de un librero

Dos escritoras de Nueva Zelanda

La relación entre el nuevo álbum de Rosalía, el auge de la fe y la ultraderecha, según un psicólogo: “La confusión siembra la necesidad de aferrarse a algo”

“No es casualidad que nos resulte atractivo verla rodeada de simbología cristiana porque encaja en un clima de incertidumbre donde la fe es un refugio”, apunta el experto Dany Blázquez

La relación entre el nuevo

Raphael escucha ‘LUX’ y lanza una contundente opinión sobre el nuevo disco de Rosalía: “Tengo que decirlo”

El cantante de 82 años, con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, se ha pronunciado sobre el trabajo de la cantante después de escuchar su álbum

Raphael escucha ‘LUX’ y lanza

El mago que inspiró a los protagonistas ‘Ahora me ves 3’: engañó a los nazis con una ciudad falsa y otros trucos de ilusionismo en la Segunda Guerra Mundial

Jasper Maskelyne se nombra durante la película de magos y ladrones como un ejemplo de los engaños que los ilusionistas pueden llegar a cometer

El mago que inspiró a

La promesa de Steven Spielberg que le obligó a abandonar una película con Tom Cruise que acabaría arrasando en los Oscar: “Sentí un gran pesar”

El director ha contado una de las mayores frustraciones de su carrera, que hizo que se quedara sin ganar su primera estatuilla hasta la década siguiente

La promesa de Steven Spielberg
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán sale de la

Santos Cerdán sale de la cárcel de Soto del Real tras cinco meses en prisión provisional

Anticorrupción considera “veraces” las pruebas de Aldama que sitúan a Santos Cerdán en los amaños de obra pública

Anticorrupción solicita una vista en el Supremo para decidir si mantienen en libertad a Ábalos y a Koldo García

“La Paqui”, mujer de Santos Cerdán, en el foco de la UCO: la Guardia Civil solicita a Hacienda rastrear los movimientos de sus cuentas bancarias entre 2014 y 2024

Pedro Sánchez anuncia una batería de medidas “ambiciosas” para frenar la desinformación, el odio y la vulneración de la privacidad en internet

ECONOMÍA

Los españoles son infieles a

Los españoles son infieles a su banco: el 76% está dispuesto a abandonarlo o a tener una ‘relación abierta’ con una segunda entidad

El Gobierno desmiente que la vivienda haya alcanzado su récord histórico: cuál es la diferencia entre el valor de mercado y la tasación

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 19 noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 19 de noviembre

España es la mayor productora de tabaco de Europa: el 99% de producción está en Extremadura

DEPORTES

Así fue la última vez

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera

Así es Curazao, el país más pequeño en clasificarse para el Mundial de 2026: 155.000 habitantes y 15 años de vida

La Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por Canarias debido a la presencia del equipo israelí

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)