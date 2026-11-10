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Giro inesperado en la carrera del príncipe Harry: abandona su puesto más importante en Estados Unidos tras volver a Reino Unido

El duque de Sussex ha abandonado su puesto como director de impacto de BetterUp, la compañía de salud mental en la que trabajaba desde 2021

El príncipe Harry y Meghan Markle en una imagen de archivo. (REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo)
El príncipe Harry y Meghan Markle en una imagen de archivo. (REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo)
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El príncipe Harry ha decidido dar un nuevo rumbo a su trayectoria profesional. El hijo menor de Carlos III ha dejado atrás uno de los puestos más destacados que ocupaba en Estados Unidos para asumir una responsabilidad de menor dedicación dentro de BetterUp, la empresa especializada en bienestar y salud mental a la que se incorporó hace cinco años. Una decisión que llega después de su regreso al Reino Unido en agosto y que abre una nueva etapa en su agenda laboral.

Hasta ahora, el duque de Sussex ejercía como director de impacto de la compañía, un cargo desde el que participaba en el desarrollo de iniciativas, la estrategia de producto y las contribuciones benéficas de la firma. A partir de ahora, su papel será el de asesor sénior. No rompe, por tanto, su vínculo con BetterUp, sino que modifica sus funciones para reducir su implicación diaria.

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El consejero delegado de la empresa, Alexi Robichaux, ha explicado que Harry se centrará en proyectos concretos con algunos de sus principales clientes corporativos, trabajando junto al equipo y los responsables de las compañías asociadas. Además, este cambio le permitirá ampliar su cartera de inversiones, explorar nuevas oportunidades empresariales y continuar apoyando las causas solidarias que considera importantes. “Harry, gracias por todo lo que has ayudado a construir aquí. Me alegra que podamos seguir trabajando juntos en esta nueva etapa”, ha expresado Robichaux.

Cinco años vinculado a la salud mental

El príncipe Harry en Nottingham. (Joe Giddens/Pool via REUTERS)
El príncipe Harry en Nottingham. (Joe Giddens/Pool via REUTERS)

La relación profesional del príncipe con BetterUp comenzó en 2021. En el momento de anunciar su incorporación, Harry explicó a The Wall Street Journal que quería contribuir a mejorar la vida de las personas. “El coaching proactivo ofrece infinitas posibilidades para el desarrollo personal, una mayor conciencia y una vida mejor en todos los sentidos”, afirmó entonces.

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También manifestó su interés por acercar los servicios de la compañía a militares, veteranos y sus familias. Durante estos años, el duque ha defendido la importancia de priorizar el bienestar emocional en el entorno laboral. En una entrevista con Fast Company, llegó a señalar que las renuncias profesionales posteriores a la pandemia no tenían por qué ser negativas y que quienes anteponían su salud mental y su felicidad merecían ser celebrados.

Su compromiso con esta causa tiene también una dimensión personal. La muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, cuando él tenía 12 años, marcó su vida. Harry ha hablado en distintas ocasiones de las dificultades para afrontar aquella pérdida y el pasado octubre volvió a reflexionar sobre el duelo en una entrega de MasterClass titulada Redefining Grief: Building Resilience Through Loss.

Su nueva etapa tras regresar al Reino Unido

El cambio en BetterUp coincide con su regreso al Reino Unido en agosto, después de su etapa en Montecito, California. Allí, el príncipe ha retomado algunos compromisos públicos. El pasado domingo acudió a un acto por el Remembrance Sunday en Brackley, Northamptonshire, mientras el resto de la familia real participaba en la ceremonia oficial de Londres. Harry lució sus medallas militares y la tradicional amapola.

Además, envió una carta personal a Scotty’s Little Soldiers, organización que apoya a menores que han perdido a un progenitor durante el servicio militar. Su fundadora, Nikki Scott, destacó su implicación como embajador y su cercanía con las familias.

El príncipe Enrique de Gran Bretaña, duque de Sussex, llega a la ceremonia inaugural de los premios Invictus Spirit Awards en el Old Royal Naval College de Greenwich, en Londres, Gran Bretaña. 17 de septiembre de 2026. REUTERS/Hannah McKay
El príncipe Enrique de Gran Bretaña, duque de Sussex, llega a la ceremonia inaugural de los premios Invictus Spirit Awards en el Old Royal Naval College de Greenwich, en Londres, Gran Bretaña. 17 de septiembre de 2026. REUTERS/Hannah McKay

Este martes, Harry y Meghan viajarán a Bruselas para pronunciar conjuntamente el discurso inaugural del Lost Screen Memorial en el Parlamento Europeo. Una agenda que continúa mientras el duque reorganiza sus responsabilidades profesionales y abre espacio a nuevos proyectos.

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