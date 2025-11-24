Keira Knightley reivindica su identidad frente a la presión de Hollywood: “Estoy aprendiendo a no desaparecer para complacer a otros”

Keira Knightley destacó la importancia de proteger su espacio personal frente a la presión de la industria cinematográfica (REUTERS/Peter Nicholls)

Keira Knightley atraviesa una fase de reflexión profunda, según reveló en una reciente entrevista con The Guardian.

La actriz británica, reconocida por su trayectoria en el cine internacional, compartió su proceso de aprendizaje para no desvanecerse frente a las expectativas ajenas, a la vez que celebra el lanzamiento de su primer libro infantil, una obra que escribió e ilustrado ella misma.

“Estoy aprendiendo a no desaparecer para complacer a otros”, afirmó Knightley, subrayando la presión de la industria cinematográfica y la importancia de proteger su identidad personal.

El peso de la industria y la búsqueda de equilibrio

La presión profesional y la búsqueda de identidad marcaron la carrera de Knightley. Durante el diálogo con The Guardian, la actriz reflexionó sobre la huella que dejan los personajes en su vida cotidiana.

“No soy una actriz de método... Anna Karenina fue la que más me afectó”, confesó. Recordó que al finalizar ese rodaje, su entonces pareja y actual esposo le comentó: “No quiero vivir más con Anna Karenina”.

Reconoció que la intensidad de ciertos papeles puede dejar marca, pero enfatizó su esfuerzo por evitar que esas emociones trasciendan al plano personal.

El arte íntimo como refugio y herramienta de autoconocimiento

El dibujo fue un recurso esencial para el bienestar y autoconocimiento de Knightley. Consultada sobre su “salvavidas de cordura”, la actriz respondió: “Cien por cien el dibujo, mientras escucho cosas”.

Explicó que, debido a su dislexia, adoptó el hábito de dibujar rostros de hombres mayores con líneas muy detalladas mientras memorizaba sus guiones.

“Por alguna razón –creo que es porque soy disléxica– tengo que sacar las palabras de la página lo más rápido posible. Grabo todo el guion y luego lo escucho mientras hago estos dibujos bastante detallados para que las líneas se me queden en la cabeza”, relató Knightley.

Este método le permite ingresar en un estado de concentración que aprecia especialmente: “Me meto en un estado realmente meditativo, que me encanta”, detalló, mencionando también que ahora su esposo y amigos recopilan imágenes de rostros de hombres mayores para inspirar sus dibujos.

Mirada hacia el futuro: entre la actuación y la tranquilidad

En relación con su carrera y las expectativas de futuro, Knightley se mostró abierta a nuevas posibilidades. Al ser consultada sobre la posibilidad de continuar actuando durante décadas, como Helen Mirren o Meryl Streep, respondió: “Tal vez. Obviamente, Helen y Meryl son increíbles. Pero me gusta la idea de retirarme: sentarme en el jardín y estar en silencio”.

Esta perspectiva refleja su aspiración de lograr un equilibrio entre la vida profesional y la serenidad personal, una posibilidad que contempla para los próximos años.

Familia, anécdotas y la importancia del bienestar

Las anécdotas familiares y la cotidianidad ocupan un lugar destacado en el proceso de autodescubrimiento de Knightley.

Compartió con The Guardian recuerdos junto a su esposo e hijos, como la vez que sorprendió a un grupo de niños al acertar el blanco en un set de tiro con arco en el jardín: “Fui muy genial durante unos cinco segundos para un grupo de niños de 10 años”, recordó con humor.

También relató cómo su hija mayor, después de ver “Quiero ser como Beckham”, le preguntó: “¿Qué te pasó?”, en referencia a su pasado futbolístico. Estas experiencias muestran el modo en que la actriz integra su faceta profesional y personal, procurando preservar su identidad y bienestar.

El arte como refugio para la reconstrucción personal

El dibujo continúa siendo un refugio para Knightley, quien hizo de esta práctica un elemento fundamental de su rutina.

Inspirada por el apoyo de su entorno cercano, halla en los retratos de rostros ajados una fuente de calma y concentración: un espacio propio donde reconstruir su identidad lejos de los focos y de las expectativas externas, como relató en el cierre de su entrevista con The Guardian.