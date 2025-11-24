Entretenimiento

Keira Knightley reivindica su identidad frente a la presión de Hollywood: “Estoy aprendiendo a no desaparecer para complacer a otros”

En una entrevista con The Guardian, la actriz británica habló sobre la presión de la industria, su búsqueda de equilibrio entre la vida profesional y la personal, y el rol del dibujo como refugio creativo para mantener su bienestar emocional

Guardar
Keira Knightley destacó la importancia
Keira Knightley destacó la importancia de proteger su espacio personal frente a la presión de la industria cinematográfica (REUTERS/Peter Nicholls)

Keira Knightley atraviesa una fase de reflexión profunda, según reveló en una reciente entrevista con The Guardian.

La actriz británica, reconocida por su trayectoria en el cine internacional, compartió su proceso de aprendizaje para no desvanecerse frente a las expectativas ajenas, a la vez que celebra el lanzamiento de su primer libro infantil, una obra que escribió e ilustrado ella misma.

Estoy aprendiendo a no desaparecer para complacer a otros”, afirmó Knightley, subrayando la presión de la industria cinematográfica y la importancia de proteger su identidad personal.

El peso de la industria y la búsqueda de equilibrio

La actriz británica reveló su
La actriz británica reveló su proceso de aprendizaje para no desaparecer ante las expectativas ajenas y preservar su identidad (REUTERS/Henry Nicholls/File Photo)

La presión profesional y la búsqueda de identidad marcaron la carrera de Knightley. Durante el diálogo con The Guardian, la actriz reflexionó sobre la huella que dejan los personajes en su vida cotidiana.

No soy una actriz de método... Anna Karenina fue la que más me afectó”, confesó. Recordó que al finalizar ese rodaje, su entonces pareja y actual esposo le comentó: “No quiero vivir más con Anna Karenina”.

Reconoció que la intensidad de ciertos papeles puede dejar marca, pero enfatizó su esfuerzo por evitar que esas emociones trasciendan al plano personal.

El arte íntimo como refugio y herramienta de autoconocimiento

Knightley compartió cómo su dislexia
Knightley compartió cómo su dislexia influyó en su método de memorización de guiones y en su pasión por el arte (Walt Disney/courtesy Everett Collection)

El dibujo fue un recurso esencial para el bienestar y autoconocimiento de Knightley. Consultada sobre su “salvavidas de cordura”, la actriz respondió: “Cien por cien el dibujo, mientras escucho cosas”.

Explicó que, debido a su dislexia, adoptó el hábito de dibujar rostros de hombres mayores con líneas muy detalladas mientras memorizaba sus guiones.

Por alguna razón –creo que es porque soy disléxica– tengo que sacar las palabras de la página lo más rápido posible. Grabo todo el guion y luego lo escucho mientras hago estos dibujos bastante detallados para que las líneas se me queden en la cabeza”, relató Knightley.

Keira Knightley contempla un futuro
Keira Knightley contempla un futuro equilibrado entre la actuación y la tranquilidad, inspirada por figuras como Helen Mirren y Meryl Streep (Victoria Jones/Pool via REUTERS)

Este método le permite ingresar en un estado de concentración que aprecia especialmente: “Me meto en un estado realmente meditativo, que me encanta”, detalló, mencionando también que ahora su esposo y amigos recopilan imágenes de rostros de hombres mayores para inspirar sus dibujos.

Mirada hacia el futuro: entre la actuación y la tranquilidad

En relación con su carrera y las expectativas de futuro, Knightley se mostró abierta a nuevas posibilidades. Al ser consultada sobre la posibilidad de continuar actuando durante décadas, como Helen Mirren o Meryl Streep, respondió: “Tal vez. Obviamente, Helen y Meryl son increíbles. Pero me gusta la idea de retirarme: sentarme en el jardín y estar en silencio”.

Esta perspectiva refleja su aspiración de lograr un equilibrio entre la vida profesional y la serenidad personal, una posibilidad que contempla para los próximos años.

Familia, anécdotas y la importancia del bienestar

El arte y el apoyo
El arte y el apoyo familiar permiten a Keira Knightley reconstruir su identidad lejos de las expectativas externas y los focos mediáticos (REUTERS/Daniel Cole)

Las anécdotas familiares y la cotidianidad ocupan un lugar destacado en el proceso de autodescubrimiento de Knightley.

Compartió con The Guardian recuerdos junto a su esposo e hijos, como la vez que sorprendió a un grupo de niños al acertar el blanco en un set de tiro con arco en el jardín: “Fui muy genial durante unos cinco segundos para un grupo de niños de 10 años”, recordó con humor.

También relató cómo su hija mayor, después de ver “Quiero ser como Beckham”, le preguntó: “¿Qué te pasó?”, en referencia a su pasado futbolístico. Estas experiencias muestran el modo en que la actriz integra su faceta profesional y personal, procurando preservar su identidad y bienestar.

El arte como refugio para la reconstrucción personal

Las anécdotas familiares y la
Las anécdotas familiares y la vida cotidiana ayudan a Knightley a integrar su faceta profesional y personal, priorizando el bienestar (REUTERS/Andrew Couldridge)

El dibujo continúa siendo un refugio para Knightley, quien hizo de esta práctica un elemento fundamental de su rutina.

Inspirada por el apoyo de su entorno cercano, halla en los retratos de rostros ajados una fuente de calma y concentración: un espacio propio donde reconstruir su identidad lejos de los focos y de las expectativas externas, como relató en el cierre de su entrevista con The Guardian.

Temas Relacionados

Keira KnightleyIndustria cinematográficaIdentidad personalLibro infantilDibujoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

“Envejecer es un privilegio”: Zoe Saldaña abraza el cambio y redefine el éxito personal en Hollywood

En entrevista con Vogue, la actriz reflexiona sobre el paso del tiempo, la importancia de aceptarse y la necesidad de redefinir la belleza y el triunfo en la industria

“Envejecer es un privilegio”: Zoe

A 40 años del icónico show en Live Aid, Reino Unido lanza una impactante moneda homenaje a Freddie Mercury

El Royal Mint presentó una pieza única que retrata al legendario cantante de Queen y dona ejemplares a la Mercury Phoenix Trust, una iniciativa que fusiona arte, colección y una causa solidaria mediante obras benéficas vinculadas al VIH

A 40 años del icónico

Ethan Hawke relató cómo el divorcio con Uma Thurman lo marcó: “Quería estar soltero el resto de mi vida”

En diálogo con The Times, el actor describió de qué modo enfrentó el proceso de separación, su vínculo con la familia, el impacto en su mirada sobre las relaciones y las experiencias que moldearon su recorrido artístico y humano

Ethan Hawke relató cómo el

Hoppers: Operación Castor presenta a Mabel, la heroína inesperada que desafía a los humanos con ayuda de la ciencia

La nueva apuesta de Disney y Pixar muestra a una joven que, gracias a la tecnología, se convierte en castor y lidera una rebelión animal llena de humor y sorpresas en el lago

Hoppers: Operación Castor presenta a

“Creo que las mujeres, al envejecer, se vuelven más jugosas”: la respuesta de Kate Winslet al juicio mediático y la presión estética

En una conversación para el pódcast How To Fail with Elizabeth Day, la actriz británica reflexionó sobre el escrutinio que enfrentó tras “Titanic”, la presión sobre el cuerpo femenino en Hollywood y el camino hacia la autoaceptación

“Creo que las mujeres, al
DEPORTES
El impactante nuevo récord de

El impactante nuevo récord de Lionel Messi: se convirtió en el máximo asistidor de la historia del fútbol

El entrenador de Los Pumas denunció que un jugador de Inglaterra lo agredió tras el partido: “Matón”

La historia de Jannik Sinner: cómo el equilibrio, la familia y la humildad forjaron a una nueva estrella del tenis

Cómo se gestó el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central y el giro inesperado que podría tener la medida

Las perlitas de Boca Juniors-Talleres: las banderas dedicadas a Maradona, el recibimiento para Tevez y el penal “atajado” por los hinchas

TELESHOW
La China Suárez contó qué

La China Suárez contó qué le enseña Mauro Icardi en una faceta íntima en Turquía

El viaje de aventuras de Wanda Nara a Salta: paseos en helicóptero, plantaciones de bananos y disfrute al máximo

El conmovedor discurso de Hernán Lirio con su perro Ramoncito en los Martín Fierro Latino: “Le daban 2 años de vida”

Los días de descanso de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina en el mar: complicidad y juegos antes de la boda

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

INFOBAE AMÉRICA

La nueva geografía química del

La nueva geografía química del narcotráfico con Brasil en el centro: drogas sintéticas, farmacias robadas y “cocaína negra”

“El código Da Vinci” se convierte en experiencia inmersiva global

A 40 años del icónico show en Live Aid, Reino Unido lanza una impactante moneda homenaje a Freddie Mercury

El mapa que dio nombre a América: la historia detrás de la obra de Waldseemüller

Rusia dijo desconocer cambios al plan de paz para Ucrania y la propaganda de Putin tildó a la contrapropuesta europea de “fantasiosa e inaceptable”