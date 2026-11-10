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Omar Ayuso: “Soy consciente de la industria en la que trabajo y entiendo los prejuicios que existen. Pero es una mierda, solo quiero crecer como actor”

El intérprete da un paso adelante en su carrera gracias a la serie ‘El castillo’ (Movistar Plus+) y a la nueva obra teatral del prestigioso dramaturgo Pablo Messiez, de la que es protagonista

Entrevista a Omar Ayuso que estrena la serie El Castillo, de Movistar Plus .
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A Omar Ayuso lo conocimos con apenas 19 años en la serie Élite, convertida en una de las mayores cantera de jóvenes actores que ha dado la ficción reciente: de Ester Expósito a Miguel Bernardeau o Arón Piper, junto al que protagonizó una de las tramas más queridas por los espectadores.

Desde ese momento, el intérprete no ha parado de trabajar y crecer. Lo hemos visto en series como Los Farad, de Mariano Barroso, Mariliendre, Yo, adicto, de Javier Giner, Silencio, de Eduardo Casanova y en películas como On the Go, de Julia De Castro. En el videoclip de Rosalía Juro que y ha dirigido, por el momento, un cortometraje titulado Matar a la madre.

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Ahora es uno de los protagonistas (junto a Raúl Arévalo y Valentina Vidal) de una de las grandes series españolas del año, El castillo, que se adentra en la explotación sexual y la trata a partir del libro El proxeneta, escrito por Mabel Lozano y que ha sido creada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva para Movistar Plus+.

Hacer de policía en ‘El castillo’

En ella interpreta a Gerardo Liesa, un joven policía que acaba de entrar a formar parte de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) y que comenzará a investigar toda intrincada red que hay detrás de una serie de prostíbulos que extorsionan a las mujeres para que ejerzan la prostitución, generándoles una deuda constante para atraparlas sin que puedan escapar.

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“En el momento en el que se ambienta la serie, a finales de los años 90, el concepto de trata no existía, esa actividad criminal no estaba en el imaginario de la gente, así que esa unidad policial tuvo que empezar prácticamente desde cero”, cuenta Omar Ayuso a Infobae.

Omar Ayuso (Infobae)
Omar Ayuso (Infobae)

Como bien se indica en El castillo, las actividades de ese departamento consistían en hacer redadas en clubs para buscar a chicas sin papeles y deportarlas, hasta que se dieron cuenta de que eran víctimas, que estaban coaccionadas y ahí es cuando comienzan a investigar.

Para preparar su papel tuvo la ocasión de conocer a profesionales de esta unidad operativa. “Los guiones que nos llegaron ya contenían todo el material para poder trabajar porque eran muy meticulosos y exhaustivos. Pero fue muy revelador poder conocer a las personas de la UCRIF y, en mi caso particular, a un comisario que acababa de entrar en la unidad durante los años que contaba la serie, muy parecido a mi personaje en ese sentido. Me pudo contar cómo fue ir a ciegas descubriendo poco a poco que existía algo que no sabían qué era y que, para entenderlo, tenían que ir detrás de ”los malos", que es como llaman a los criminales".

Dice que cuando lo llamaron para hacer de policía “alucinó”, porque no es el tipo de personaje que hasta el momento le habían ofrecido. “Ha sido muy motivador. Ha supuesto lo mejor que le puede pasar a un actor: buenos guiones, un buen personaje, compañeros de mucho nivel y unos creadores y directoras que consiguen llevarte a un lugar en el que antes no habías estado”.

El respeto hacia una realidad incómoda y cruda

Una de las cosas que más le gustaron a Omar Ayuso de El castillo desde que leyó el proyecto fue el respeto con el que se trataba el tema, y que casi se abordaba como una ficción documental a la hora de introducirse en ese submundo absolutamente desconocido. “La serie creo que tiene un propósito y es poner la mirada en algo que todos sabemos que existe pero que no nos paramos a observar nunca. Todos pasamos por las carreteras y vemos los clubs, pero no sabemos cómo funcionan por dentro”, cuenta. También añade que, precisamente por eso, puede ser una serie incómoda, y en consecuencia, importante.

“De alguna forma, creo que es un espejo en el que mirarnos como sociedad, porque esto sucedía hace veinticinco años y también ahora. Yo les preguntaba a los compañeros de la UCRID cómo estaba el tema de la trata hoy en día esperando que me dijeran que mejor y su respuesta fue que peor que nunca”.

Rodaje de la serie 'El Castillo', con Raúl Arévalo, Laia Marull y Omar Ayuso
Rodaje de la serie 'El Castillo', con Raúl Arévalo, Laia Marull y Omar Ayuso

Adentrarse en este universo reconoce que no es agradable. “Da todo dolor de barriga. Todo lo que tiene que ver con el mecanismo de la trata, la manipulación, la coacción, la sustracción de los pasaportes, cómo se mete miedo a las mujeres, lo que eso les genera. Da mucho miedo. Y lo peor es pensar que si la trata existe es porque hay un sistema que la sostiene. Hay primero una estructura criminal, pero también un grupo de consumidores y eso no me entra en la cabeza. Porque hay una erotización a la hora de consumir el cuerpo de una mujer, de pagar dinero por él”.

Omar Ayuso piensa que El castillo no busca lanzar mensajes, que no resulta efectista y que simplemente intenta retratar de la manera más fiel posible la realidad, por muy compleja que sea, para que el espectador se haga preguntas. “Es una serie que a mí me genera reacciones emocionales y físicas muy fuertes. A mí se me queda mal cuerpo, pero al mismo tiempo hay que verla porque las cosas desagradables están ahí y hay que mirarlas de frente”, cuenta.

Ocho años desde sus inicios en ‘Élite’

Ahora, hace balance de sus inicios y se siente agradecido por cómo se ha ido desarrollando su carrera. “Para mí no ha habido fases ni partes. Todo ha tenido una evolución como lógica. Yo empecé con diecinueve años haciendo Élite, pasé por el teatro, hice más series, una película indie que se llama On the Go y acabé en El castillo, que para mí ha sido como un proceso de maduración profesional. Yo les agradezco mucho a Isabel Peña y Eduardo Villanueva que pensaran en mí para la serie, porque soy consciente de la industria en la que trabajo y entiendo los prejuicios que existen. Pero es una mierda, porque al final yo soy actor y lo que quiero es trabajar, avanzar y crecer y no me define un personaje que hice hace ocho años”, cuenta refiriéndose a Élite. “Que por otro lado, es un proyecto al que le estoy profundamente agradecido, amo haber estado ahí, yo no estoy peleado con esa parte de mi vida, qué tontería. Pero sí que tengo ganas de hacer cosas tan estimulantes como El castillo”.

Omar Ayuso (Infobae)
Omar Ayuso (Infobae)

De aquel chico que empezó con diecinueve años dice que le quedan las ganas, la ilusión, el ADN. “Lo que pasa es que he pasado de ser un adolescente a un adulto. Me ha pasado una vida”. A partir del 20 de noviembre lo podremos ver en el escenario en la obra de teatro del dramaturgo Pablo Messiez, La forma humana, mientras prepara una nueva serie para Movistar Plus+ basada en una idea de Carles Porta, creada por Eduard Solá, Pol Cortecans y Daniel González, titulada Veredicto, junto a Nagore Aranburu, Ernesto Alterio y Alba Flores entre otros.

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