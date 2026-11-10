‘La Revuelta’ arrasa con Santiago Abascal: 4,8 millones de espectadores y supera el récord de Pedro Sánchez

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

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La visita de Santiago Abascal a La Revuelta se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos televisivos de la temporada. La expectación generada en torno a la entrevista del líder de Vox con David Broncano se ha traducido en unas cifras extraordinarias para el espacio de La 1, que este lunes 9 de noviembre ha vuelto a demostrar su capacidad para congregar a millones de espectadores frente al televisor.

Su resultado no solo le ha permitido liderar la noche, sino que también ha situado a Abascal por delante de Pedro Sánchez en una de las comparaciones más llamativas de los últimos días.

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Según los datos de audiencia de Barlovento Comunicación, elaborados a partir de la información de Fifty5Blue, el programa alcanzó una media de 4.815.000 espectadores y un 33,6% de cuota de pantalla. Además, la conversación entre el presentador y el presidente de Vox consiguió reunir a 8.670.000 espectadores únicos, es decir, todas aquellas personas que conectaron con la emisión al menos durante un minuto. Un seguimiento que coloca a esta entrega entre las más destacadas de la trayectoria del formato.

Santiago Abascal supera a Pedro Sánchez en espectadores, pero no en cuota de pantalla

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

La comparación con la visita de Pedro Sánchez era inevitable. El pasado 22 de octubre, el presidente del Gobierno acudió al programa de David Broncano en una entrega que estableció un nuevo máximo histórico para La Revuelta, con 4.387.000 espectadores de media y un 33,9% de cuota de pantalla. Unas cifras que hasta ahora constituían el gran referente de audiencia del espacio de La 1.

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Sin embargo, Abascal ha conseguido ir un paso más allá en número de espectadores. Su entrevista suma 428.000 seguidores más de media que la protagonizada por el jefe del Ejecutivo y eleva también el registro de espectadores únicos, con más de un millón y medio de diferencia respecto a los 7.129.000 que conectaron con la entrega de Sánchez. Hay, no obstante, un indicador en el que el socialista conserva la primera posición: la cuota de pantalla. Con un 33,9%, supera en tres décimas el resultado obtenido por el dirigente de Vox.

El regalo de Santiago Abascal Todos pensando que sería un caballo, mal pensados #LaRevuelta https://t.co/hKaWn3LL20 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

Las cifras requieren, además, una consideración importante para interpretar correctamente la comparación. La entrevista de Abascal tuvo una duración excepcional, de 1 hora, 36 minutos y 26 segundos, por lo que no se desarrolló exactamente en las mismas condiciones que otras entregas del formato. El tiempo de emisión también influye en el volumen de espectadores únicos, puesto que ofrece más oportunidades para que diferentes personas conecten con el programa. Por ello, los datos permiten constatar el mayor promedio de espectadores de esta entrega, pero no establecer una comparación absoluta sin tener en cuenta las distintas franjas y duraciones.

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Otro de los aspectos destacados del informe de Barlovento es el comportamiento de la audiencia durante la emisión. La curva fue creciente y la diferencia entre la cuota del último minuto y la del primero alcanzó los 15 puntos. El seguimiento fue especialmente elevado entre el público más joven: ‘La Revuelta’ obtuvo un 50,7% de cuota entre los espectadores de 13 a 24 años y un 49,6% entre los adultos de 25 a 44. También sobresalió el resultado entre los hombres, con un 35,6%, frente al 31,9% registrado entre las mujeres.

El liderazgo de ‘La Revuelta’ frente a ‘El Hormiguero’

El impacto de la visita de Santiago Abascal también se dejó notar en el resto de la oferta televisiva de la noche. La Revuelta se convirtió en lo más visto del día y su fortaleza relegó a El Hormiguero a una posición más discreta de lo habitual. El programa de Antena 3, que recibió a la actriz Macarena Gómez para hablar de sus nuevos proyectos, entre ellos la película Hora y veinte, registró 1.242.000 espectadores de media y un 8,3% de cuota de pantalla. En total, 3.378.000 personas conectaron en algún momento con el espacio presentado por Pablo Motos.

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Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

La jornada dejó también otro dato relevante en el terreno de las entrevistas políticas. Pedro Sánchez volvió a ponerse frente a las cámaras, esta vez en La última hora, el programa de Javier Ruiz en La Séptima. El espacio promedió 1.221.000 espectadores y un 10,2% de cuota, mientras que la entrevista al presidente del Gobierno alcanzó los 2.160.000 seguidores de media y un 14,2% de share.